Újabb játékost szerződtetett a Ferencváros: a magyar bajnok bejelentette, hogy leigazolta Toon Raemaekerst, a belga élvonalbeli KV Mechelen belső védőjét. A 24 éves játékos a hatodik nyári érkező az Üllői úton – számolt be a Fradi.hu.

Raemaekers 2000. szeptember 9-én született Diestben, és a labdarúgással a helyi utánpótlásban ismerkedett meg, mielőtt 2007-ben a Lierse SK-hoz került. Az ott eltöltött kilenc év után a Westerlóhoz, majd 2018-ban az OH Leuvenhez igazolt. Az élvonalban is utóbbi csapatban mutatkozott be a 2020–2021-es szezonban, amikor tíz mérkőzésen összesen 715 játékpercet kapott.

Később klubot váltott, ám a Mechelennél balszerencsésen alakult az első idénye, súlyos sérülése miatt csupán hat meccsen volt bevethető. Innen küzdötte vissza magát... A 2024–2025-ös idényben 35 bajnokin 81 szerelést, 37 labdaszerzést, valamint 75 megnyert fejpárbajt tud felmutatni.

A 194 centiméter magas védő piaci értékét a Transfermarkt 1,2 millió euróra becsüli.



A Ferencváros nem közölt részleteket a szerződés időtartamáról.