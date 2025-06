Nemcsak a sajtó, de a szurkolók is tűkön ülnek, hogy mikor jelenti be a Liverpool Kerkez Milos érkezését. Így tehát nem meglepő módon minden bejegyzés kommentszekciójában a magyar válogatott játékosa a főszereplő.

Hetek, sőt hónapok óta lázban tartja a hazai és nemzetközi sajtót, hogy mikor igazolja le az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) címvédője, a Liverpool a magyar válogatott védőjét, Kerkez Milost. Már hétfőn beszámoltunk arról, hogy a 21 éves balhátvéd és családja magángéppel tartott Liverpool felé, majd Fabrizio Romano azt is megerősítette később, hogy már az orvosi vizsgálatokon is átesett.

A legtöbben percenként frissítik a Liverpool hivatalos oldalait, mindenki arra készült, hogy Kerkezt kedden bejelenti a Szoboszlai Dominiket és Pécsi Ármint is foglalkoztató klub – a közleményre azonban továbbra is várunk.

Szerda délelőtt viszont újabb posztot tett közzé a Liverpool – de továbbra sem nemzeti csapatunk játékosáról. Hanem a vörösök színeiben 239 alkalommal pályára lépő Jamie Redknapp születésnapján köszöntötte az 52 esztendős középpályást, de még így is Kerkez van a középpontban…

Még csak egy órája elérhető a bejegyzés, de rengeteg komment érkezett, a többség a bejelentést várja, és kihagyta a születésnapi jókívánságokat.

Volt, aki egyszerűen csak annyit írt: „Kerkez???”, de akadt olyan is, aki egyenesen követelte, hogy jelentsék már be a balhátvéd érkezését. Olyan megjegyzés is érkezett, aki röviden boldog születésnapot kívánt, majd hozzátette: „de hol van Kerkez?”. Továbbá bőven akadt a „Kerkez, kérlek”, vagy a „Kerkez: boldog születésnapot” megjegyzésből is.

Az egyik kommentelő viszont igyekezett nyugtatni társait, azt írta: „Nyugi, srácok, Kerkez a Liverpool játékosa, csak kívánjatok boldog születésnapot Jamie-nek.”

A hivatalos bejelentés tehát továbbra is várat magára, de bármelyik pillanatban bejelentheti a Liverpool Kerkez szerződtetését, így már három magyar profi játékosa lenne a patinás angol klubnak, egy utánpótlás-játékossal kiegészülve Farkas Erik személyében.