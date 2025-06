Megegyezett a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Ligue 1) szereplő AS Monaco FC és a 18 hónapos eltiltása után visszatérő világbajnok középpályás, Paul Pogba. A hírek szerint már a héten be is jelentheti az együttes a 32 éves játékos érkezését.

Mint arról az Indexen is beszámoltunk, március közepén lejárt a francia világbajnok, Paul Pogba 18 hónapos eltiltása, amit doppingvétség miatt szabtak ki rá. Korábban azt nyilatkozta, hogy bízik abban, hamarosan visszatérhet a pályára. Most úgy tűnik, nyáron ismét szerelést ölthet magára, ugyanis Fabrizio Romano olasz transzferguru szerint Pogba és a Monaco mindenben megegyezett, a héten pedig már be is jelentheti új klubja a transzfert.

Romano beszámolója szerint a középpályás szerdán Monacóba repül, hogy véglegesítsék a szerződést, valamint, hogy átessen az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatokon. A hírek szerint a felek 2027-ig kötöttek megállapodást.

Pogba még 2023-ban produkált pozitív doppingtesztet, méghozzá egy olyan mérkőzésen, amelyen pályára sem lépett, csak a kispadról figyelte az eseményeket. Még a Juventus játékosaként, az Udisene elleni bajnokit követően hívták be véletlenszerű vizsgálatra, ami pozitív lett.