Kedden kora délután átment az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, csütörtökön a Liverpool FC pedig hivatalosan is bejelentette a magyar válogatott szárnyvédő, Kerkez Milos szerződtetését. A 21 éves futballistáért sajtóhírek szerint mintegy 40 millió fontot fizethetett ki az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) címvédője az AFC Bournemouth-nak.

Beindult a nagyüzem Liverpoolban: míg a riválisok egy része az Egyesült Államokban rendezett új formátumú klubvilágbajnokságon haknizik, az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság címvédője sorra jelenti be új igazolásait. A mi szempontunkból korántsem mellékesen új magyar igazolásait. Pécsi Árminszűk két héttel korábban bejelentett átigazolása után ezúttal a 23-szoros válogatott Kerkez Milos aláírása lett hivatalos.

A bejelentés valójában már csak formalitás volt a hétfőn megjelent fotók, illetve Szebasztijan Kerkez múlt heti nyilatkozata után, amelyben a játékos édesapja úgy fogalmazott, részükről már rég megszületett az egyezség, más klubokkal jó ideje nem is tárgyalnak. Az elmondottak szerint a megállapodásban főszerepe volt az Anfielden múlt nyáron kinevezette Richard Hughes sportigazgatónak, aki anno az AZ Alkmaartól is segített a Premier League-be csábítani a védőt.

„Nagyon boldog vagyok. Nagy megtiszteltetés és kiváltság számomra, hogy a világ egyik legnagyobb klubjához, Anglia legnagyobb klubjához csatlakozhatok. Egyszerűen csak nagyon-nagyon boldog és izgatott vagyok. Otthon, a szülővárosomban eltöltök még néhány napot, de már alig várom, hogy visszatérjek, felvegyem az edzőfelszerelést, elkezdjem az edzéseket és készüljek a szezonra” – idézte Kerkezt a 20-szoros angol bajnok honlapja.





Welcome to the Reds, Milos Kerkez! pic.twitter.com/ef6cRqb7XX — Liverpool FC (@LFC) June 26, 2025

A 21 éves bekk kiváló szezont futott a Bournemouthnál, mind a 38 bajnoki találkozón pályára lépett, és két gól mellett hat gólpasszt osztott ki, így nem véletlen, hogy Szoboszlai Dominikkel karöltve bekerült a szurkolók szezon végi Premier League-álomcsapatának jelöltjei közé. Mostantól Liverpoolban is egy csapatban szerepelhet a két magyar válogatott.

A Mersey-partiaknál ráadásul futballozik egy negyedik magyar is: a 15 esztendős Farkas Erik az akadémia kiemelt tehetsége, és rövidesen profi szerződést is kaphat.

Ahogy mindenki tudja, Richard Hughes hozott Bournemouth-ba, és nagy szerepe volt abban, hogy akkor oda igazoltam. Természetesen a vezetőedző (Arne Slot - a szerk. megj.) személye is fontos tényező volt – vele is beszéltem, és amikor vele és Richarddal leültem, már tudtam, hogy ez az a lehetőség számomra, amin járni szeretnék. Szó esett a taktikáról, a tervekről, arról, miben fejlődhetek, és hogyan tudnám segíteni a csapatot. Az is sokat jelentett, hogy maga az edző keresett meg – ez komoly dolog, egyértelmű jele a tiszteletnek. Onnantól kezdve számomra nem volt kérdés, nem is gondoltam más klubra

– fogalmazott új szerződése aláírása után. A klub ugyan részleteket nem közölt (csupán hosszú távú megállapodást ír), az angol sajtóban megjelentek szerint a kontraktus 2030 nyaráig szól.

Kerkez az ETO FC Győr színeiben mutatkozott be a felnőttek között, onnan igazolt az AC Milanhoz, amelyben az első csapatnál ugyan nem mutatkozott be, az U19-es és a tartalékegyüttesben mutatott teljesítményével felkeltette az AZ Alkmaar figyelmét. A hollandok 2022 januárjában 2,7 millió euróért szerezték meg a játékjogát, majd másfél évvel később busás haszonnal, több mint 17 millióért adták tovább a Bournemouth felé. Most utóbbi együttes is szép summát tehet zsebre, az eredeti vételár mintegy háromszorosáért eladva őt a Liverpoolnak.





A futballista ezzel Szoboszlai mögött a második legdrágábban értékesített magyar játékos lett (átszámolva mintegy 47 millió euróval). Két évvel korábbi átigazolási díjával a harmadik helyen állt az örökrangsorban Szoboszlai (70 millió euró) és Dzsudzsák Balázs (19 millió euró) mögött.

„Szeretném megköszönni mindenkinek a hatalmas szeretetet, amit már azelőtt is éreztettek velem, hogy hivatalossá vált volna az átigazolásom. Tartsátok meg ezt a támogatást, mert ti vagytok a világ legnagyobb szurkolótábora. Minden tőlem telhetőt – tényleg mindent – bele fogok adni, hogy trófeákat nyerjünk a klubbal, és remélhetőleg néhány gólt is szerezzek az Anfielden. Alig várom, hogy halljam azt a buzdítást” – tekintett előre a bekk.

A cseresznyések már korábban gondoskodtak Kerkez pótlásáról, bejelentve a francia Adrien Truffert szerződtetését, aki a Rennes-től érkezik a Premier League középcsapatához.

A sorsoláson pedig az is eldőlt, a magyar válogatott védő éppen korábbi csapata, a Bournemouth ellen debütálhat majd tétmérkőzésen új klubja színeiben az Anfielden. A Liverpool ugyanis az első fordulóban Andoni Iraola együttesét látja majd vendégül.

Arról, hogy Kerkez Milos és Floririan Wirtz megszerzése után Arne Slot csapata milyen taktikával vághat neki a 2025–2026-os idénynek, itt írtunk bővebben!

A játékos hivatalos mezszámát később – a választással, hasonlóan Wirtz esetéhez, alighanem megvárják, ki távozik a következő időszakban, és milyen opciók szabadulnak fel – jelenti be a Liverpool.

(Borítókép: Kerkez Milos a Liverpool FC játékosa lett. Fotó: Liverpool FC)