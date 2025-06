A „szarkák” az előző idényben óriási csatában végeztek az ötödik helyen, jobb gólkülönbségüknek köszönhetően megelőzve az ugyancsak 66 ponttal záró Aston Villát, valamint az idény egyik meglepetéscsapataként a végén elbukó Nottingham Forestet (65), így kiharcolták a BL-indulást.

A 2021-es akvizíció óta a világ legtehetősebb tulajdonosi körével bíró együttes igyekszik alaposan megerősíteni a keretét az új idény kihívásai előtt – feltehetően okulva a korábbi eseményekből.

A 2021 őszén a bennmaradásért küzdő – és még 2022 februárjában is kieső helyen álló – gárda nagy feltámadása után a 11. helyen zárt, az erősítések után pedig 2023-ban kiharcolta a BL-indulást. A plusz sorozat okozta terhelést viszont már nem bírta a gárda, a halálcsoportban végül a későbbi döntős Dortmund, az elődöntős (és most címvédő) Paris Saint-Germain, és a hétszeres győztes Milan is megelőzte, a bajnokságban pedig „csak” a hetedik helyen zárt.

A The Telegraph értesülése szerint most 125 millió fontot, átszámítva 146 millió eurót ajánlott a klub, hogy megerősítse a keretét.

Ebből három futballista érkezhet, egy kapus, egy szélső és egy csatár.

James Trafford a 2023-as U21-es Eb-győzelem egyik hőseként igazolt a Manchester Citytől a Burnleyhez, és bár a PL-ben neki sem ment fényesen, a másodosztályban szenzációsan teljesített: 45 bajnokin csupán 16 gólt kapott és 29-szer lenullázta a riválisokat.

Anthony Elanga ugyancsak Manchesterből, de a Unitedtől került a Nottingham Foresthez, a 23 éves szélső azóta 11 góllal és 21 gólpasszal segítette a patinás csapat felemelkedését. No meg rendkívül sokoldalú játékával, hiszen a svéd válogatott futballista szerepelt a jobbszélső posztján kívül csatárként, balszélsőként, visszavont támadóként, támadó középpályásként, sőt jobb és bal oldali középpályásként is.

A harmadik fogás pedig Joao Pedro lehet. Az ugyancsak 23 éves futballista szintén két évvel ezelőtt váltott legutóbb klubot, a brazil Fluminensénél nevelkedő csatár a Brightonhoz érkezett 2023 nyarán, az első idényében 20 gólt szerzett, a másodikban tíz találat mellett hét gólpassz került a neve mellé.

(Borítókép: Sam Barnes - Sportsfile/UEFA via Getty Images)