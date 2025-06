Hosszabbításban szerzett góllal védte meg U21-es Európa-bajnoki címét Anglia, miután a pozsonyi döntőben 3–2-re legyőzte Németországot. A torna legjobbjának a Liverpool elvágyódó középpályását, Harvey Elliottot választották meg, aki a finálé első találatát is jegyezte.

Pozsonyban rendkívüli izgalmak közepette hódította el ismét az U21-es Európa-bajnoki címet Anglia, amely hosszabbításban 3–2-re győzte le Németországot a 2025-ös döntőben. A győztes gólt a csereként beállt Jonathan Rowe szerezte a hosszabbítás elején, hivatalosan a 92. percben. A találkozó másik hőse a Liverpool támadó középpályása, Harvey Elliott lett, aki a fináléig négy találattal segítette az angol válogatottat, ott pedig már az ötödik percben vezetést szerzett a németek ellen (1–0).

A félidő derekán Omari Hutchinson is betalált, így úgy tűnt, Lee Carsley együttese simán behúzhatja a döntőt (2–0). Az első játékrészben James McAtee, Hutchinson és Elliott is veszélyeztetett, de Noah Atubolu német kapus több bravúrt is bemutatott, Jay Stansfield pedig óriási helyzetet hagyott ki a hosszú oldalon.

A németek azonban nem adták fel: az első félidő hosszabbításában Nelson Weiper fejelt gólt, a 60. percben pedig Paul Nebel tekert a bal felsőbe, ezzel kiegyenlítettek (2–2).

A rendes játékidő hajrája is eseménydús volt, a németektől Paul Nebel egy kapufával járt közel a győzelemhez. A hosszabbításban viszont az angolok csapottak le: Tyler Morton beadását a frissen beállt JonathanRowe bólintotta be két perccel becserélése után (3–2). Németország még ekkor is visszajöhetett volna, de Merlin Röhl lövése a felsőlécen csattant a hosszabbítás végén – a pozsonyi kapufák az angolokkal voltak ezen az estén.

Anglia ezzel megvédte a 2023-ban megszerzett címét, és sorozatban másodszor lett U21-es Európa-bajnok, összességében pedig negyedszer diadalmaskodott a tornán.

Érdekes kérdés lesz Harvey Elliott liverpooli jövője. A magyar válogatott csapatkapitányához, Szoboszlai Dominikhoz hasonló poszton szereplő játékos az idény végén kijelentette, nem szeretne éveket eltölteni azzal, hogy a kispadot koptatja (a bajnoki címet hozó szezonban minden sorozatot figyelembe véve csupán 820 percet játszott, a Premier League-ben pedig kétszer volt kezdő). A tornán azonban bebizonyította, akár hamis kilencesként, visszavont támadóként is kiemelkedő teljesítményre képes – ezen a poszton pedig nagyon is jól jöhet a vörösöknek, ha Arne Slot csapata nem tud végül vérbeli támadót igazolni előre. Ugyanakkor az is biztos, az elmúlt hetek alapján a Pool még többet kérhet a játékjogáért, ha valóban túlad rajta.

