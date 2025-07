Némileg váratlanul jelentette be kedd délután a Kelen SC, hogy szakmai megállapodás veszi kezdetét a klub és a 2024-ben Bajnokok Ligája-döntős Borussia Dortmund akadémiája között.

Ahogyan azt írják:

A Dortmunddal való direkt szakmai kapcsolat révén játékosaink és edzőink első kézből tapasztalhatják meg a klubmodell működését, pályára léphetnek nívós nemzetközi csapatok ellen, és olyan szakembereket is megismerhetnek, akik értékes, hosszú távú kapcsolatokat jelenthetnek klubunk számára. A jövőben kiemelt hangsúlyt fektetünk a rangos nemzetközi tornákon való részvételre is, hogy tehetségeink folyamatosan a legmagasabb szinten mérhessék össze tudásukat. Fontos kiemelni, hogy a Kelen SC már évek óta együttműködik a Puskás Akadémiával is, így egy olyan komplex fejlődési útvonalat tudunk kínálni, amely hazai és nemzetközi szinten is egyedülálló.