Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke a Nemzeti Sportnak adott exkluzív interjúban ment neki Kubatov Gábornak, sőt, klubjának és „politikai közösségének” is, miután véleménye szerint a Magyar Kupa döntőjét követően nem határolódtak el saját ultráiktól, akik családját gyalázó rigmusokat skandáltak a Puskás Arénában. Csányi véleményt formált a nagy visszhangot kiváltó „magyarszabályról”, de kitért arra is, hogy a szövetség játékosmegfigyelő-rendszerének köszönhetően a közeljövőben az Egyesült Államokból, Ausztráliából vagy Argentínából is érkezhetnek játékosok a magyar válogatottba.

Az MLSZ – jövőre 125 éves – történetének leghosszabb ideje regnáló elnöke a Nemzeti Sportnak adott interjújában elmondta, hogy külön stáb dolgozik a magyar gyökerű külhoni, vagy akár távoli kontinensen nevelkedő, esetleg honosítható futballisták felkutatásán.

Továbbra is fontosnak tartjuk a hazai játékosok képzésének fejlesztése mellett a külföldön élő és játszó magyar, magyar származású, hátterű fiatalok feltérképezését és meghívását a korosztályos válogatottakba. Neveket és klubokat azért nem említek, mert ezen a terepen is versenyhelyzet van.

Hangsúlyozta: továbbra is elsődleges szempont, hogy a futballista maga is akarjon a magyar válogatott tagja lenni. Ebben pozitív visszacsatolás, hogy az utóbbi időszakban már meghívott tíz–tizenöt fiatal játékos igen jónak ítélte meg a szakmai körülményeket, örömmel és büszkén húzta magára a címeres mezt.

„Ma már ott tartunk, hogy játékosmegfigyelő-rendszerünk az egész világra kiterjed, több mint harmincezer nevet vizsgáltunk korábban számítógépes algoritmus segítségével is. Senki ne lepődjön meg, ha a közeljövőben nem csak a szomszédos és különféle európai országokban, hanem azokon kívül felnövő magyar játékosok tűnnek fel a csapatainkban, akár az Egyesült Államokból, Ausztráliából vagy éppen Argentínából érkezve” – tette hozzá Csányi.

A magyar válogatott a világbajnoki selejtezősorozatban Írországgal, Portugáliával és Örményországgal találkozik szeptembertől. Ennek kapcsán Csányi úgy fogalmazott: a Nemzetek Ligáját megnyerő, jelenleg Európa legerősebb csapatának számító portugálok ellen is törekedni kell a pontszerzésre.

Nem reális elvárás a portugálok megelőzése, a pótselejtezőt érő második hely viszont az.

Az elnök kifejtette: nincs egyszerű helyzetben a válogatott, de nagy sikernek tartaná, ha 1986 után sikerülne a három Európa-bajnoki kijutást megkoronázni egy világbajnoki részvétellel. Kiemelte, a Marco Rossi vezette gárda többször is bizonyította már, hogy nehéz helyzetben nagyot tud alkotni – akár az angolok, vagy a németek ellen, és már most készülni kell a Nemzetek Ligájában az A osztályba való visszatérésre, és utána a sorozatban negyedik Eb-kijutásra. Elmondta, látja ő is, hogy az elmúlt másfél év gyengébben sikerült, mint várták volna, de árnyalja a képet az, hogy a korábbiakhoz képest elsősorban a meglepetést jelentő sikerek maradtak el.

Majd kitért arra, hogy a szövetség bevezette az 5/1-es szabályt a magyar futballban, vagyis, hogy minden csapatban minimum öt magyar játékosnak a pályán kell lennie, közülük egy 21 éven alulinak. Ez érinti a nagypályás férfi és női NB I, a futsal férfi és női NB I mellett a férfi NB II-t is. A szabály célja egyszerű: a magyar játékosok és sportszakemberek foglalkoztatásának növelését akarják elérni, ezen keresztül a magyar labdarúgás és a különböző magyar labdarúgó-válogatottak eredményességének erősítését.

„Abszurd módon sok magyar fiatal külföldön nagyobb eséllyel lépett át a felnőttfutballba, mint idehaza. És bár megértem és fontosnak tartom a klubok céljait, a magyar futball tükre és kirakata mégis csak a nemzeti válogatott, amely a jegyeladások és a televíziós nézettségi adatok alapján is a legfontosabb a szurkolóknak. A válogatott jó szereplése lehet a legnagyobb ösztönző a gyermekek számára, hogy kipróbálják ezt a sportágat, ezért nem lehet fontosabb semmi, mint a magyar válogatott érdeke.”

Az interjúban egy kérdés erejéig kitértek a szövetség és a Ferencváros közötti kapcsolatra,

ami annak ismeretében is különösen érdekes, hogy a zöld-fehér klub hónapok óta minden lényegi kapcsolatot megszakított a sportnapilappal. (Erről Kubatov Gábor klubelnök legutóbb évértékelőjében beszélt részletesen.)

Az NS felvetette Csányi Sándornak, hogy „az FTC több más frontot is nyitott a szövetséggel szemben: ott volt a jegyértékesítési vita a kupadöntő előtt, aztán meg azt jelentették be, hogy nem fizetik be a fegyelmi bizottság által kirótt büntetéseket”. Majd hozzátették: ezeket a kirohanásokat az MLSZ „jobbára konfrontatív válasz nélkül hagyta”.

Az MLSZ-elnök elmondta:

sohasem mennek bele „értelmetlen, önös egyéni érdekeket szolgáló nyilvános vitába”.

A jegyértékesítési folyamatot megfelelőnek tartja, majd azt is hozzátette, hogy „a Ferencváros felel a szurkolói viselkedéséért, hasonló módon, miképp az MLSZ felelős a magyar válogatott drukkereinek tetteiért az UEFA-mérkőzések során”. Csányi Sándor kiemelte, hogy fegyelmi eljárást indítottak a klubbal szemben, ezen felül azokat a személyeket, akik beazonosítható módon fegyelmi vétséget követtek el, kitiltják. Hozzátette: a kitiltásra egyébként a Ferencvárosnak is van lehetősége saját mérkőzései rendezésekor, de ismeretei szerint ezt az eljárást igen ritkán alkalmazza, úgy tudja, hogy jelenleg mindössze négy szurkoló van kitiltva a mérkőzéseikről. Kihangsúlyozta: ráadásként kérhetnék, hogy a kizárás vonatkozzon az MLSZ által szervezett mérkőzésekre is, amit ugyancsak nem tettek meg. Ezt követően a kupadöntő kapcsán kitért egy személyét ért verbális támadásra is.

A Ferencváros ultrái édesanyámról is megemlékeztek nem éppen pozitív kontextusban, amikor azt skandálták: »Csányi, te állat, ba..d meg az anyádat.« Még ha nem is a Ferencváros elnöke, a Facebookon igen aktív Kubatov Gábor szervezte ezt a gyalázkodást, talán akkor is joggal vártam volna el, hogy mint a klub első embere és az egyik politikai párt vezető személyisége – aki egyébként a nyilatkozatai szerint száműzni szeretné az obszcenitást a lelátókról – elhatárolódjon ettől a megnyilvánulástól. Az, hogy ezt nem tette meg, meggyőződésem szerint nemcsak az ő, de a klubja és a politikai közössége szégyene is.