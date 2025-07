A DVTK júniusban kinevezett sportigazgatójával, Kovács Zoltánnal a többi között arról is beszélgettünk...

Kell-e tartaniuk az NB I-es kluboknak egy esetleges kormányváltástól?

Miért lehet Szoboszlai Dominiknál is jobb példa a magyar fiatalok számára Csongvai Áron?

A kilencvenes évek szerencselovagjai mellett megszerzett tapasztalatokból mi mindent lehet kamatoztatni a magyar labdarúgás mai körülményei között?

A futballunk betegségei mit árulnak el a magyar társadalom problémáiról?

A Megyeri úti klub tulajdonosváltása óta az Újpest FC elnöki tanácsadójaként dolgozott. Mennyire érte váratlanul a Diósgyőr megkeresése, hogy legyen újra sportigazgató?

Gyorsan történtek a dolgok, bizonyos szempontból váratlanul is – kezdte a DVTK-hoz tizenkét év után visszatérő, 20-szoros válogatott korábbi labdarúgó, Kovács Zoltán az Indexnek adott interjúban. – Sántha Gergely elnök úrral jó viszonyt ápolunk, fél-egyévente tartottunk közös reggelit, de ezek korábban nem arról szóltak, hogy dolgozzunk újra együtt. Május végén felhívott, találkoztunk, akkor viszont már szó esett a közös jövőről. Még egy találkozó volt köztünk, és szinte már megállapodtunk. Épp nyaraltunk a családdal, mikor hívott, hogy szeretné hivatalossá tenni – együtt folytatjuk. Azonnal hívtam Ratatics Pétert, az Újpest elnökét, hogy tőlem tudja meg, váltok, ne piaci pletykából értesüljön. Fontosnak tartottam, hogy mind a két klubbal korrekten történjenek a dolgok.

A G7 napokban megjelent – több szempontból is becsléseken alapuló – elemzése szerint a DVTK-nál volt a második legnagyobb az összesített bértömeg az NB I 2024–2025-ös résztvevői közül, és átlagban a harmadik legjobban fizetett játékosok a miskolciak. Ha elfogadjuk a becslés helyességét, alighanem érthető, ha sportvezetői és edzői poszton is változások történtek a 6. helyen befejezett szezon után...

Nem olvastam az elemzést, így azt sem tudom, milyen számok alapján születhettek ezek a becslések. Azt azonban a pénzügyi beszámolót készítő kollégáim elmondásából tudom, hogy a cikk írója az alapadatok feldolgozása során a végső következtetéseket alapjaiban befolyásolóan tévedett. Például nem vette figyelembe, hogy a DVTK labdarúgó-szakosztályát működtető Diósgyőr FC Kft. nemcsak a férfi és a női első csapatot, hanem a fiú- és leányakadémiát is működteti – ami nem általánosan elterjedt Magyarországon. Valamint a klubunk saját maga üzemelteti a stadiont is, nem pedig egy külső partner. Ezen kívül a nem labdarúgó besorolású munkavállalók összesített bértömegét rosszul becsülte meg, így jutott – hangsúlyozom papíron – ilyen magas keret a játékosok fizetésére.

A cikk megállapításaival ellentétben én inkább úgy fogalmaznék, hogy a DVTK a jelenlegi lehetőségeit – szakmai, infrastrukturális, egészségügyi hátterét – tekintve az NB I elejéhez tartozik, a játékosfizetések terén viszont inkább a középmezőnyhöz. Ezért a legmagasabb bérigényű játékosokért nem tudunk és nem is akarunk versenyezni. Úgy gondolom, a pályán elért eredményeket illetően is a felső ház lehet a reális elvárás. Amikor még Fehérváron dolgoztam, ott is úgy fogalmaztuk meg a célokat egymással szemben, hogy az idény végén a tabellának tükröznie kell a költségvetést. Akkoriban a Ferencváros mögött a második legerősebb klub volt ilyen szempontból a Videoton, kétszer azonban meg is előztük az FTC-t. Aztán 2021-ben, amikor jött a harmadik hely, az elvesztett kupadöntő, majd kiestünk egy NB III-as csapat játékerejével bíró örmény együttessel szemben a Konferencialiga-selejtezőből, akkor mondtam fel. Úgy éreztem, ez a korrekt döntés, és ma sem gondolkodnék másképpen.

Azért is gondoltam felhozni a G7 elemzését, mert ha legalább nagyságrendileg igaznak fogadjuk el az adatokat, az NB I-es fizetési rangsort, az két dolgot jelenthetett volna. Az egyik – jobb játékos nagyobb fizetést kér és érdemel alapon –, hogy a DVTK keretének az élvonal második-harmadik legjobbjának kell lennie. A másik, hogy a korábbi sportigazgatók nem a legügyesebben tárgyaltak, és sokan kerültek a klubhoz az elvárható teljesítményükhöz képest aránytalanul magas bérért. Melyik következtetés áll közelebb a valósághoz?

Van ilyen és olyan játékos is a keretben, dolgoznunk kell bizonyos átalakításokon, de ez nemcsak az első csapat öltözőjét, a klub struktúráját is érintő kérdés. Hozzá kell tegyem, tizenkét év alatt elképesztő fejlődésen ment át a miskolci labdarúgás. Itt a kiemelt akadémia, itt az új stadion, továbbá ezekhez kapcsolódó, kiváló infrastruktúrát biztosító megannyi létesítmény a napi munkavégzéshez. Ami változatlan, és jó volt akkor is, jó most is, az az, hogy a klubvezetés minden szükséges információt a rendelkezésemre bocsátott. Transzparens viszonyok közé kerültem, ahol pontosan látom, milyen határaim vannak a rendszeren belül, és a rendszerünknek is az NB I-ben.

Hol van ez a határ eredményesség terén? Mi a sportszakmai cél, amivel meggyőzték a miskolci visszatérésről?

A szakmai célokat közösen határozzuk meg, de vezetőként ez nem csak arról szól, hogy mindenáron másodiknak vagy negyediknek kell lenni. Egyéb feladatok is vannak – például, hogy fel tudunk-e építeni nemzetközileg is versenyképes játékosokat. A DVTK háttere stabil, vannak üzleti céljaink, az én feladatom, hogy kiszámíthatóságot, nyugalmat teremtsek a keret és a szakmai stáb számára. Ha ez megvan, azt gondolom, a háttér – mind gazdasági oldalról, mind a tradíciók és szurkolói bázis részéről – adott ahhoz, hogy a legerősebb vidéki klub legyen a Diósgyőr.

Bényei Ágoston arról beszélt a minap az Indexnek, bármennyire is próbálta kizárni a csapat, a tavaszi bizonytalanságok bizony beszűrődtek az öltözőbe, és óhatatlanul visszavetették az együttes teljesítményét. Mindez összecseng valahol azzal, amit a céljai közt megfogalmazott...

Játékosként én is több nehéz időszakot átéltem, és biztos, hogy visszavetette a csapatunk teljesítményét, hogy nem volt teljes nyugalom a klub körül. Sokszor viharban kellett küzdenünk, márpedig amikor nincs nyugalom, nem lehet csúcsteljesítményt nyújtani. Csapatkapitánya is lehettem az Újpestnek, és megtapasztaltam a különbséget, milyen az, amikor egyedül kell odaállni a szurkolók elé egy kudarc után, és milyen az, ha van olyan klubvezető, aki szintén ki mer állni a döntéseiért. Jó példaként említhetném Gyulay Zsoltot, aki volt ügyvezetőnk Újpesten, és önhibáján kívül ugyan, de ő sem a legbékésebb vizeken evezett velünk, mégis lehetett rá számítani a nehéz helyzetekben is.

A leírása alapján úgy hangzik, elég hamar eldőlt, hogy játékoskarrierje után inkább klubvezető lesz, mint edző.

Így van. Sok volt csapattársamról sütött, mennyire fogékonyak az edzői szakma iránt – jegyzetelték, amit az szakvezetőnk mond, elemezték az edzéseket. Engem más részletek fogtak meg. Felnéztem az edzőimre, Mezey Györgytől sokat tanultam, de jegyzetelni sosem jutott eszembe. A vezetői attitűdjéből viszont sokat el lehetett lesni.

A DVTK mögött az ország tíz kiemelt labdarúgó-akadémiájának egyike működik. Hogyan gondolkodnak a szövetség által bejelentett új, négy plusz egyes „magyarszabályról”? Utóbbi lényege, hogy az NB I-ben átlagban öt hazai nevelésnek, köztük legalább egy U21-es korosztályú futballistának pályán kell lennie minden mérkőzésen.

Meg akarunk, és hiszem, hogy meg is fogunk tudni felelni neki. Ennek szellemében vágtunk bele a munkába, és amikor eldőlt, hogy Valdas Dambrauskas lemondása miatt új edzőt kell keresnünk, a visszatérő Vladimir Radenkoviccsal (vele állt harcban még a tavasz elején a dobogós helyekért a DVTK – a szerk. megjegyzése) is úgy ültünk le tárgyalni, ez az egyik szakmai cél. A Diósgyőr az első klub a pályafutásomban, amelynél kiemelt akadémia mellett dolgozhatok, nem is lehet kérdés, a klubvezetés és az én részemről sem volt kérdés, hogy meg akarunk felelni az ajánlásnak. Megvannak a tehetségeink, akik megfelelő bizalom és játéklehetőség mellett megütik az NB I szintjét. Nincs belőlük rengeteg, de kiemelkedő tehetséget a világ többi pontján sem találni zsákszámra. Nem szabad mindig biztonsági játékra menni, lehet rutinos légiósokból is az eredménykényszert elviselő, az NB I szintjén jól teljesítő csapatot építeni, de csak így gondolkodva aligha tudunk kellő értéket is teremteni a magyar labdarúgás, például a válogatottunk számára. Egy kiemelt akadémiával a hátunk mögött ezt kötelességünknek is érezzük, függetlenül az MLSZ döntésétől.

Még bőven az Újpest kötelékébe tartozott, amikor Csányi Sándor hivatalosan is megfogalmazta az „ajánlást”. A klubkommunikációból úgy tűnt, a Megyeri úton sem fogadták kitörő örömmel a döntést. Mi ennek az oka?

Nem mondom, hogy egyszerű lesz megfelelni a négy plusz egyes iránymutatásnak, de nem is lesz olyan nehéz, mint sokan kommunikálják. Ez egy üzleti döntés: lesz egy-két klub, amely nagyobb célokért harcol a nemzetközi helyekért, és számára ez a prioritás, és lesznek azok, akik mindent megtesznek a kitűzések teljesítéséért. Újpesten például Ratatics Péter elnök úr már múlt nyáron is arról beszélt, szeretnék, ha hosszabb távon a kezdőcsapat fele magyar játékosokból állna, és azt is, ha ezen játékosok jó része saját nevelés lenne. Csak nem feltétlenül két éven belül akarnak eljutni ide. A kényszer – még akkor is, ha az MLSZ szándéka valahol érthető – ritkán esik jól az embernek. A Diósgyőr sportigazgatójaként azt tudom ígérni, Miskolcon mindent elkövetünk majd annak érdekében, hogy lehetőséget adjunk a tehetségeinknek, és ne vesszenek el.

Igaz az a kritika, hogy a tehetségek és menedzsereik a józan ésszel kigazdálkodhatónál jóval magasabb fizetéseket kérnek el, épp a szerepeltetésükkel beszerezhető plusz bónuszokra hivatkozva?

Találkoztam ilyen példával is, de azt kell mondjam, hosszabb távon egyik esetben sem volt kifizetődő. Aki már tizenhét-tizennyolc évesen, élete nagy lehetősége előtt állva is csak a pénzre fókuszál, arra, hogyan lehet rövid távon a lehető legtöbbet keresni, az ritkán rendelkezik azokkal a képességekkel, ami a későbbi eredményességhez kell. Nem azt gondolom, hogy elszemtelenedtek volna a magyar tehetségek. Egy fiatal alapesetben, főleg hogyha tényleg ügyes, akkor természetes, hogy szemtelennek tűnik. Ha nincs az átlagnál nagyobb egóval megáldva, nem is érvényesülhet korosztályos szinten sem. Nekem ezzel nincs bajom, még csak azzal sincs, hogy a szempontok közt az egyik a pénz. A motiválatlanságot nem tudom elviselni.

Azzal van problémám, ha valaki fölállít magának egy értékrendet, és aztán a motivációjában az első és akár egyetlen komoly tényező a pénz. Egy fiatal esetében szerintem az árulkodik az igazi önbizalomról, ha be tudja érni azzal, hogy már most jó eséllyel jobban keres, mint a szülei és akár az ügynöke. A szülei segítségével, de akár egyedül, képes felmérni, hogyha igazán hisz a kvalitásaiban, azt kellő alázattal, játékpercekkel kombinálva hosszabb távon még sikeresebb lehet. Egyetlen magyar klub sem fog annyi pénzt kifizetni, mintha valaki topligás játékossá tud érni, utóbbi viszont nem lesz abból, aki 17-18 évesen megelégszik a jó fizetéssel, és közben nem játszik rendszeresen.

Ez edukáció kérdése?

Mindenképpen. Menedzserek, szülők és edzők közös felelőssége, hogy úgy kerüljenek oda a felnőttfutball küszöbére ezek a fiatalok, hogy reális képük legyen a tehetségükről, és arról, hogy kellő türelemmel, kemény munkával mi mindent érhetnek el. Akik túl türelmetlenek, akik csak azt az egy szerződést látják, amit épp eléjük készülnek tenni és nem gondolkodnak egy komplett karrierben, azok legjobb esetben is a szerencsére bízzák a sorsukat, tudatos építkezés helyett. Nekem például nagyon tetszik Csongvai Áron története.

Nem volt sokszoros utánpótlás-válogatott, nem cikkeztek minden héten a tehetségéről, de beleállt a munkába és nem futamodott meg a kihívásoktól. Csapatkapitány volt Újpesten, és akkor állt tovább Fehérvárra, amikor az előrelépést jelentett a pályafutásában. Most pedig, amikor jött egy külföldi lehetőség, nem félt belevágni, pedig úgy tudom, anyagilag nem feltétlenül volt jelentősen vonzóbb opció az AIK, mint amilyen lehetőségei idehaza lettek volna. A jutalma, hogy 24 évesen bemutatkozhatott a felnőtt válogatottban, miközben nemzetközi szinten szerepelhet, nemegyszer 30-40 ezer néző előtt. Lehet vannak hangzatosabb sztorik is az övénél, a karrierútja mégis példa lehet minden fiatal számára.

Reálisan nézve képes lehet kigazdálkodni bármelyik kiemelt akadémiát is működtető NB I-es klub azt az összeget, amit vissza kell fizessen az állam felé, ha két év múlva mégsem sikerül teljesítenie a négy plusz egyes elvárást?

Mindenki fel tudja mérni, mit nyerhet, mit veszíthet. Jelenleg szerintem a Ferencváros az egyetlen klub, amely stabilan kalkulálhat olyan nemzetközi bevételekkel, ami mellett racionális üzleti kockázat lemondani a támogatási bevételekről.

Az infrastruktúránk kiemelkedő, a nemzetközi eredményeink is elérték, de legalább megközelítették a régiós átlagot, de a játékosok külföldre történő tovább értékesítésében tényleg óriási a lemaradásunk. Ennek mi lehet az oka?

Az egyik a már említett kapkodás. A másik a kényelem. A harmadik pedig a klubok hozzáállása. Szerintem néhány klubvezető még mindig nem ismerte fel, mekkora potenciál van abban, ha 17 éves tehetségeknek lehetőséget adunk, és aztán utóbbi képes akár fél év alatt olyan teljesítményt nyújtani, amivel nyugati klubok figyelmét is felhívja magára. Persze akadnak itt is jó példák. Fehérváron például Bolla Bendegúzt sikerült azt gondolom úgy felépítenünk, hogy azt bátran példaként említhessem, de a Ferencváros is remek üzletet tudott kötni ifjabb Lisztes Krisztián NB I-es berobbanásából.

Nem szégyen szerintem, sőt, inkább kívánatos, ha egy klub úgy működik, hogy a keretében mindig legyen két-három játékos, akit értékesítés céljából épít fel. Kellenek a rutinos, jól megbecsült kerettagok is, akik hosszabb távon adhatják a csapat gerincét, de mellettük szükség van a nagy potenciállal rendelkező, két-három éven belül biztosan tovább értékesített játékosokra is.



Megint a mentalitásnál és az edukációnál lyukadtunk ki. Az utánpótlásedzőké, a játékosoké és a szülőké után a klubvezetőkénél.

Ez egy közös feladat, és közös felelősség is. Nem diósgyőri példa, nem újpesti példa, nem fehérvári probléma, Fradi, bármi. Hanem ez egy közös probléma, amire előbb-utóbb kell egy közös válasz is: hogyan kezeljük a fiatal tehetségeket? Mit tegyünk, ha hullámzó a teljesítménye, ha egy kiemelt fiatal kicsit megreked? Meddig és hogyan legyünk türelmesek? Az biztos, ha elkezdjük edukálni az edzőinket és az így megszerzett tudásban jobban bízni, akkor türelmesebbé válik az egész közeg is.

Szülőként is tapasztaltam, mikor Patrik fiam Fehérváron megkapta a bizalmat, három-négy jó meccs elég volt ahhoz, hogy elkezdjenek külföldről, komoly bajnokságokból érdeklődni iránta. Ez ugyan nem garancia semmire, de jól mutatja, hogy Nyugat-Európában is mennyire keresik a nagy potenciállal rendelkező fiatalokat, és ezt a potenciált sokszor még többre is értékelik, mint a konzekvens teljesítményt. Könnyebben nyílnak ki a pénztárcák és kerülnek elő nagyobb összegek egy 18 éves reménységért, mint egy hasonló szintet évek óta stabilan hozó, rutinosabb futballistáért. Mindig elborzasztott, ha valaki azzal dicsekedett, hogy U15-ös bajnokságot nyert – ez a felnőttcsapat szempontjából egyáltalán nem érdekes. Ellenben az, hogy három-négy éven belül abból a keretből hány játékos jut el komoly szintre, na az már igen!

Épp ez lenne a szövetség célja is az emlegetett iránymutatásokkal és ösztönzőkkel, nem?

Ezért mondom, hogy megértem a szándékot, még ha a mód nem is biztos, hogy a legszerencsésebb. A szövetség, a sportállamtitkárság szépen stabilizálta az egész magyar sport helyzetét. Jogos elvárás velünk szemben, hogy lehetett volna jobban gazdálkodni az erőforrásokkal, még több értéket teremteni. Olyan lehetőséget kapott a magyar labdarúgás, ami csaknem példátlan a történetében.

Ezzel a lehetőséggel képes volt élni a futballunk?

Erről a szövetséget és a sportállamtitkárságot kell megkérdezni. Az én véleményem az, hogy sok területen igen, de lehetettünk volna hatékonyabbak is.

Kell félniük a profi labdarúgókluboknak egy kormányváltástól? Kubatov Gábor – igaz, az FTC elnökeként és a Fidesz alelnökeként kettős szerepben, így aligha független véleményt megfogalmazva – korábban arról beszélt, a bevételek jelentős részét elveszíthetik, ha kormányváltás jön...

Ezt nem tudom. A szándék egyértelmű volt az elmúlt években. Megkaptuk a lehetőséget, hogy gazdaságilag stabil lábakon állva egészségesebb klubmodellt alakíthassunk ki. A világfutball legtöbb csapata úgy tesz szert bevételei jelentős részére, hogy játékosokat nevel és értékesít. Egy klub csak úgy lehet igazán sikeres, ha játékjogok értékesítéséből is jelentős bevételt generál. Függetlenül attól, hogy mi történik a nagypolitikai színpadon, hiszem, hogy ebbe az irányba kell haladnunk.

2008-ban vonult vissza az aktív labdarúgástól, 2010-ben már sportigazgató volt Újpesten. Tizenöt év alatt mennyit változott a magyar labdarúgás megítélése a nemzetközi piacon? Valóban létezik a sportmédiában sokat emlegetett Szoboszlai-hatás?

Nyilvánvalóan felhívja a figyelmet a játékosainkra, amikor egy ilyen transzfer létrejön, pláne, hogy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos esetében is kimagasló teljesítménnyel párosult a klubváltás, az, hogy Premier League-játékos lett. Számít az is, hogy folyamatosan ott van a válogatottunk az Európa-bajnokságon, és az is, hogy a játékosok mellett szakembereket is fel tudunk mutatni Nyugat-Európában. Ezek együttesen érezhetően nagyobb figyelmet irányítanak az NB I-re, és jobb lehetőségeket teremtenek a nemzetközi piacon egy magyar játékos értékesítéséhez, mint tizenöt éve adódtak. Ezekkel a lehetőségekkel viszont meg kell tanulnunk még jobban élni.

Mintha az egész jelenség túlmutatna a labdarúgás keretein.

Nálam tapasztaltabb emberek szokták mondani, egy nemzet futballja valahol a társadalma lenyomata is. Igazuk lehet.

(Borítókép: Kovács Zoltán, a DVTK nyáron kinevezett sportigazgatója. Fotó: Szabó Krisztián / DVTK)