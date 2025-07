„Meg kell tanulni veszíteni az életben, és akkor tudsz nyerni” – mondta a paksi vezetőedző Bognár György az Eldoblak edzésre YouTube-műsorban, amelyben ezúttal is kendőzetlen őszinteséggel beszélt bátorságról és félelemről – utóbbit nem nagyon ismeri –, a megosztó személyiségéről, gyerekkoráról, Irapuatóról; hogy az nálunk negyven éve téma, miközben a mexikói vb-n ugyancsak hatot kapó dánoknál nem lett a kudarcból sorstragédia, és néhány évvel később meg is nyerték az Eb-t.

A Paksot sorrendben másodszor is Magyar Kupa-győzelemre vezető Bognár György arról is ismert, hogy rendre kimondja, amit gondol, sosem fogja vissza magát. Ráadásul senkitől és semmitől sem tartva mondja ki azt, ami kikívánkozik belőle.

„Ha gondolok valamit, és úgy érzem, azt mondanom kell, megmondom. Szerintem nincs mitől félnem. Mitől féljek lassan hatvannégy évesen? Kitől? Meg kellett azért tanulnom ezt, mert amikor tizenhét évesen felkerültem Budapestre, elég elveszettnek tűntem. Arra menet közben jöttem rá, mindenkinek nem tudok megfelelni azzal, amit mondok, így aztán azt mondom, amit gondolok. Nem érzem, hogy ebből valaha hátrányom származott volna, nem is foglalkozom vele. Menet közben sokat edződik azért az ember. De azt gondolom, meg kell tudni tanulni veszíteni is az életben, és akkor tudsz nyerni. Már tudok veszíteni.”

Hogy nyerni is tud, azt az utóbbi években a Pakssal jócskán bebizonyította, ehhez kellett bizonyára az az alapállás, ami a személyiségét és a futballját is alapvetően meghatározza: hogy nem szabad félni.

Nagyon sok olyan edzőm volt, aki remegett a meccsek előtt – mondta az Eldoblak edzésre műsorban. – Ezt nem akartam átélni. Ha az edző a mérkőzés előtt fél, remeg, az átragad a játékosaira is. A magabiztosság nagyon fontos. Két meghatározó edző volt az életemben, Mezey György és Verebes József. Mezey messze megelőzte a korát, évtizedekkel, tőle rengeteget tanultam, Verebes Józseftől pedig talán a legfontosabb dolgot, azt, hogy a sportban sok mindent lehet csinálni, egyvalamit nem: félni.

De a műsorban beszél többek közt a paksi hierarchiáról, az egykori soproni bírósági ügyéről, ahogy arról is, miért érezte azt Franciaországba igazolva, hogy őt futballistaként idehaza évtizedekig átverték, valamint Mexikóról, hogy bűn volt szétzavarni az Irapuatóban hatot kapó válogatottat, mert szerinte az a keret a következő Eb-n és vb-n is résztvevő lett volna. Annál is nagyobb bajnak tartja azonban, hogy a kudarcot mindenki tragédiaként élte meg, és hogy negyven évvel később is téma ez, pedig néhány hónap alatt fel kellett volna dolgozni.

A dánok beszélnek arról, hogy hatot kaptak azon a vébén? Dániában nem beszéltek ennyit erről, és nem sokkal később Eb-t nyertek.

És ha ő maga nem is mindenkinek szimpatikus – „Nem is akarok megfelelni senkinek. Nincs rá szükségem”, mondja erre –, csapata, a Paks annál inkább az. „Tudunk olyan focit játszani, ami érdekes. Ezt is fontosnak tartom, ezért is kell felvállalni a bátrabb futballt. Nem baj, ha kapunk két-három gólt, rúgjunk négyet. Ez egy színház. Itt történnie kell valaminek. Egy unalmas null–nullra ki kíváncsi?”