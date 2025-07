Diogo Jota feleségének arcán ott ül minden kimondatlan fájdalom

Diogo Jotától való búcsújában Arne Slot, a Liverpool menedzsere kiemelte: a szurkolók továbbra is énekelni fogják „Jota dalát”, amely az Anfield egyik kedvenc rigmusa lett az évek alatt.

A dal szövege angolul így szól:

Oh, he wears the No 20

He will take us to victory

And when he’s running down the left wing

He’ll cut inside and score for LFC

He’s a lad from Portugal

Better than Figo don’t you know

Oh, his name is Diogo!

Magyarul szabad fordításban:

Húszas mezben rohan felénk,

Győzelemre visz majd minket még,

Bal szélen száguld, lendületben,

Bevág középre, s gólt lő a szívünk kedvében.

Portugál srác, nagy-nagy erő,

Jobb, mint Figo – ezt mindenki belátja előbb-utóbb,

Diogo a neve, ő a hősünk, örök példaképünk!