Minden várakozást felülmúl eddig Carlo Ancelotti érkezése a brazil futballba. A Selecao új szövetségi kapitánya május 12-én írta alá a szerződését, és azóta ömlenek a reklámok és a szponzorok a válogatott mellé. A történelem legsikeresebb klubedzője felkavarta a brazil futball kissé leülepedett állóvizét, a nézőszámok is drasztikusan emelkedtek.

Ha létezik win-win szituáció, akkor Carlo Ancelotti elszerződése a Real Madridtól a brazil labdarúgó-válogatott élére, illetve Xabi Alonso megérkezése a Bernabéuba egy ilyen helyzet.

A 66 éves edzőzseni és a királyi klub kapcsolata elfáradt, a Barcelona agyba-főbe püfölte minden fronton a csapatot, csak második helyezett lett a bajnokságban, és a Bajnokok Ligájában elvérzett a negyeddöntőben az Arsenallal szemben. Jött Xabi Alonso a Bayer Leverkusentől, és gatyába rázta Mbappéékat. Átszervezte a csapatot, teret biztosított a saját nevelésű fiataloknak, Gonzalo Garcíának és Fran Garcíának, továbbá Arda Gülernek, beépítette a védelembe Dean Huijsent és Trent Alexander-Arnoldot, és az együttes szárnyal a FIFA-klubvilágbajnokságon, bent van az elődöntőben, ahol a PSG az ellenfele.

Eközben Ancelotti megérkezett Brazíliába, és bár a bemutatkozás nem volt valami fényes, vb-selejtezőn június 5-én Ecuadorban sovány 0–0-t játszott az ötszörös világbajnok, de utána Sao Paulóban Vinícius Junior góljával 1–0-ra legyőzte Paraguayt, és ezzel kijutott a 2026-os vb-re.

Mindez június 10-én, Ancelotti 66. születésnapján történt, és Vinícius a gólja után nem mulasztotta el kiszaladni a mesterhez, és neki ajánlani a vb-kvalifikációt jelentő gólját. A stadion nézőterén pedig a szurkolók hatalmas élőképet raktak ki, ezzel felköszöntve a szövetségi kapitányt: „Parabens Carletto”, azaz „Isten éltessen, Carletto”!

El brutal mosaico que la afición de Brasil le dedicó a Carlo Ancelotti. Felicitaciones por su cumpleaños, pero también por su debut como local con La Canarinha. En suelo brasileño están encantados con la llegada de Carletto. LA ILUSIÓN ES TOTAL. pic.twitter.com/U1KPS7PyCz — Invictos (@InvictosSomos) June 11, 2025

Már Carletto megérkezése előtt az utóbbi 23 év legjobb nézőszámát produkálta a válogatott a hazai meccsein 51 000-es átlaggal, példának okáért Paraguay ellen a Sao Pauló-i Neo Química Arenában is 46 000-en voltak. De ennél fontosabb, hogy amióta Ancelotti a válogatott szakvezetője, egymást tapossák a szponzorok a csapat körül. Főleg a brazil támogatók, és nemcsak Sao Paulóban, hanem már idegenben, a quitói Estadio Rodrigo Paz Delgadóban: Souza Lima, Potencial, Cimed, Lavitan, Cerveja Colônia, Ogochi, Sadia, Havoline, Supermercados Assaí, XBri Tires, Zaeli, Paybrokers, Rexona, Lions, MegaKywi, Café 3 Corações, Grau Técnico, Cachaça 51, Universidad Cruzeiro do Sul, Pilsener, Marathon, Casa do ¡Constructor y Vaca! Burguer.

De a fogadóirodák is hirdetnek nyakló nélkül: HiperBet,BETesporte, HiperBet, Betano, Betnacional, Superbet, Betsson, Listobet, Sportbet, Bet593, Dado Bet.

Szóval, a brazil válogatott történetének első külföldi szövetségi kapitánya felpezsdítette az életet a Selecao környékén.