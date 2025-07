Noha a magyar válogatott védő május végén még arról beszélt az állami sportcsatornának, hogy a Hoffenheimmel kezdi meg a felkészülést a következő szezonra, s szeretne Németországban maradni, a Bundesligában bizonyítani, egyre biztosabb a klubváltása. Yagiz Sabuncuoglu török sportújságíró június végén arról számolt be, a Kasimpasa hivatalos ajánlatot készül tenni a német klubnak Szalai Attila játékjogáért, az egyeztetés pedig mostanra célegyenesbe ért.





Erre utal legalábbis, hogy Andreas Schicker, a Hoffenheim sportigazgatója a felkészülés első napján arról beszélt, túlságosan is nagy a keret, az együttesnek jelenleg majdnem 40, élő szerződéssel rendelkező futballistája van, ezt a számot pedig csökkenteni fogják. Állítólag a cél az, hogy 24 mezőnyjátékos, illetve 3 kapus alkossa a névsort, amellyel megkezdik a 2025–2026-os szezont.





A sportvezető hozzátette, több átigazolást is a napokban véglegesítenek. A faz.net és a zeit.de is három játékosról ír, akiknek távozniuk kell, közöttük ott van a 27 esztendős Szalai is.





A 47-szeres válogatott Szalai Attila 2023 nyarán távozott a Fenerbahcétól, s került a Hoffenheimhez, ám németországi karrierje nem alakult fényesen. Sem ott, sem a Freiburgnál – amelyben 2024 tavaszán egy fél idényt futballozott – nem jutott rendszeres játéklehetőséghez, az elmúlt idényben tétmeccse sem volt a Bundesligában.



A hátvéd az elmúlt fél évet a belga Standard Liége-nél töltötte kölcsönben, ám egy, a válogatottban összeszedett sérülés miatt mindössze öt mérkőzésen lépett pályára.