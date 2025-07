A Magyar Minifutball-szövetség alapító elnökével, a közép-európai régió egyik legnagyobb építőanyag-gyártó vállalatát, a Masterplast Nyrt.-t is irányító Tibor Dáviddal a siker apropóján arról beszéltünk...

...mi is pontosan a minifutball, történelmileg mennyire jelentős szakága a nagypályás labdarúgásnak?

...hogyan vált el a két szakág története, miért indult el a professzionálisabb szerveződés irányába tízezrek kedvenc szabadidős tevékenységéből?

...milyen a viszonyuk az európai (UEFA) és a nemzetközi (FIFA), illetve a Magyar Labdarúgó-szövetséggel (MLSZ)?

...mi a sportág jövőképe? Valóban megcélozzák-e az olimpiai szereplést?

...a nagypályás labdarúgásra kanyarodva: van-e realitása annak, hogy a Masterplast legyen a székesfehérvári klubfutball egyik megmentője?

...milyen jövőt lát az NB II-be zuhant Fehérvár FC előtt?

A minifutball történetét egészen Puskás Ferencékig vezetik vissza – ez valós vagy inkább marketingfogás?



Amikor az a stratégiai döntés a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnél (FIFA) megszületett, hogy nem akarnak két egymáshoz hasonló kispályán játszott focit, és gyakorlatilag a futsal mögé álltak be, főként a dél-amerikai lobbierő hatására, egyértelművé vált, hogy keletkezett egy piaci űr. Európa egészében a kispályás foci, az 5+1, amit normál méretű labdával, a nagypályás futballhoz hasonlító szabályok szerint játszanak, különböző kapuméretekkel, különböző pályaméretekkel. Azt gondolom, mindegy, a kispálya mely méretén játszik valaki, az mindig egy technikásabb, gyorsabb reakcióidejű, pörgősebb, kicsit intenzívebb, kicsit jobban a kézilabdameccsekre hasonlító játékot jelent a nagypályás futballhoz képest. A történelmi háttere egyértelmű, ez a grund. És valóban, Puskásék is ezt játszották Kispesten gyerekkorukban.

Mennyien játsszák ma Magyarországon ezt a sportágat? Hívhatjuk-e egyáltalán különálló sportágnak?

A mai napig ez a legnépszerűbb verziója a labdarúgásnak. Inkább tekintenénk rá szakágként, de a szerveződés mégis önálló. Az Országos Minifutball-szövetség rendszerében több mint 10 ezer amatőr regisztrált játékos van, de nem regisztrált szinten még legalább ennyien vagy még többen játsszák. Azt gondolom, 20 és 30 ezer közötti állandó aktív, felnőttkorú játékos van az országban, akik valamiféle városi bajnokságban, ilyen-olyan rendezvényeken amatőr szinten, mégis versenyszerűen játszanak, és nem jelennek meg a Magyar Labdarúgó-szövetség nagypályás rendszerében.

Hogyan alakult ki a nemzetközi szerveződés?

A történet a 2010-es évek elejére nyúlik vissza, amikor először Csehországban, Romániában, Szlovákiában felfedezték azt, hogy itt bizony van egy piaci rés, mert a nemzetközi szövetségek által felkarolt futsal kevésbé tudott Európában népszerűvé válni. Tömegsport szinten egyáltalán nem működik. Ekkor azt mondták, hogy erre az alapjaiban még szervezetlen, de rendkívül elkötelezett tömegbázisra össze kellene hozni egy európai szintű szervezetet, amely az amatőr státusz fenntartása mellett segít javítani a játékosok és a játék körülményein. Ezzel indult a minifocinak, a kispályás focinak tulajdonképpen az első nagy, kezdetben európai, majd később globálissá váló szerveződése az Európai Minifutball-szövetség, azaz az EMF, majd az interkontinentális megfelelője, a WMF.

Mi a különbség a többi hasonló szervezethez, például az ugyancsak a kispályás labdarúgás egyik válfaját jelentő Socca nemzetközi szövetségeihez és hátteréhez képest?

A minifutball az egyetlen olyan a kispályás labdarúgásban tevékenykedő szövetség világszinten, mely rendelkezik valamennyi a sportági státuszhoz szükséges feltétellel – nem véletlenül kapta meg szövetségünk a sportági szövetségi titulust a Fővárosi Törvényszéktől 2024 januárjában. A világszövetség (WMF) mellett a kontinentális szövetségek működtetik az egyes földrészek versenyrendszereit, kétévente világbajnokságot és szintén kétévente Európa-bajnokságot rendeznek, a tagszervezetek pedig önállóan működő sportszövetségek. A Socca lényegében testvérsportunk, hiszen alapítói korábban valamennyien aktív tagjai voltak a minifutball nemzetközi közösségének. 2017-ben váltak külön, amikor egy sikertelen elnökválasztást követően több szereplő úgy döntött, hogy új irányt kíván képviselni, elsősorban üzleti szemléletre építve, és létrehozták a Socca szövetséget.

Mennyire professzionális ma a minifutball? Mennyire lehet egyáltalán professzionális, hogy ne vesszen el az ön által is említett varázsa, az amatőrség bája.

A sportolók és a csapatok teljesen amatőrök, a játékkal kapcsolatos kiadásaikra költségtérítést ugyan kaphatnak, de ebből pluszbevételük nem származik. A jelenlegi szabályok alapján fél évnek kell eltelnie, hogy egy korábbi profi státuszú játékos, aki nagypályán szerepelt, az általunk szervezett rendezvényeken is szerepelhessen. A szervezettségre való törekvés magukra a rendezvényekre, bajnokságokra, kupákra vonatkozik, itt igyekszünk egy standardizált, jó szintet elérni, hogy ne legyen akadálya a minőségi, komoly tétre menő játéknak. De a lényeg továbbra is az, függetlenül a téttől – nálunk is lehet Bajnokok Ligája-induló, válogatott és így akár vb-érmes is az ember –, a játék az játék maradjon. Ha már a válogatott szóba került, nagyon büszke vagyok az idei ezüstérmes csapatunkra, mert itt tényleg mindenki ténylegesen amatőr, mindenki ténylegesen saját idejét, energiáit nem sajnálva járt edzésre. Nem fizetésért, nem bónuszok reményében jöttek el a világbajnokságra, hanem a játék szenvedélyéből, egy jó eredmény reményében, többnyire szabadság terhére. A világbajnoki szereplésük költségeit ugyanakkor a szövetség teljes egészében fedezte. Ilyen áldozatok és motivációk mentén azt hiszem, még büszkébbek is lehetnek az elért eredményeikre.

Mi az akadálya annak, hogy egy országban azt mondják, komoly nagypályás múlt nélkül, vagy a nagypályás visszavonulást követően egy évvel olyan fizetést biztosítunk neked, amivel lényegében profi lehetsz, így csak a kispályára koncentrálva, a csúcsteljesítmény leadására kell koncentrálj egyedül?

A kérdéssel ráhibázott arra, amit például a világbajnok rendező azeriek csináltak, akik lényegében egy évet készültek együtt erre a tornára. Valódi csapattá formálódtak ez idő alatt, és a szövetség biztosított a játékosoknak egy olyan fizetést, hogy másra ne legyen gondjuk. Épp ezért is nagy szó, hogy a válogatottunk egyedül tőlük szenvedett vereséget. A mieink néhány napot készültek közösen erre a megmérettetésre. Az irány egyértelmű, arról pedig az európai és a nemzetközi szövetségnél is folyamatosak a viták, a szabályoknak hogyan kellene alkalmazkodniuk mindehhez. A többség azonban egyetért abban, hogy teljes mértékben üzleti vállalkozássá váljon a minifutball.

Hogyan viszonyul ahhoz a kérdéshez, ha a FIFA vagy az UEFA esetleg bekapcsolódna?

Van valami bája ennek az amatőrségnek, annak, hogy tényleg a nagy többségnek pénzébe kerül, hogy itt játsszon. Mégis, akik magas szinten játszanak, válogatottak, ki merem jelenteni, akár első osztályú NB I-es futballistákból álló csapat ellen is fölveszik a versenyt, adott esetben nyerni is tudnak kispályán. A 95-szörös nagypályás válogatott Juhász Roland mondta azt, amikor egy évvel a visszavonulása után lejött hozzánk játszani és szerepelt a válogatottunkban is, hogy kívülről nézve nem gondolta volna, ez mennyire intenzív. Kicsit olyan volt a helyzet, mint amikor hivatásos teniszezők döbbennek meg azon, a squash mennyire próbára teszi a képességeiket.

Miként építik fel a struktúrát? Ha kispályás labdarúgásról beszélünk, a többségnek szerintem a Kaminokupa jut eszébe a közegen belül.

Így bizony. A Kaminokupa a mi tömegbázisunk. A szervezője, Pinkóczi Tibor, az elejétől kezdve a minifutball-szövetség alelnöke, és nagyon fontos számunkra a munkája. Az elmúlt szezonokat az jellemezte, hogy a Kaminokupán kinőtt legjobb csapatok forogtak be a minifutball versenyrendszerébe, és az onnan indult legjobb klubcsapatok legjobb játékosaiból lehetett egy ütőképes válogatottat összegyúrni. Valahogy így épül fel ez a piramis: a csúcsán van a nemzeti válogatott, alatta a legerősebb nemzetközi szereplésre is képes klubcsapatok, a társadalmi bázist pedig a kispályás tornák, kupák, bajnokságok országos rendszere adja meg. Idén először elértük azt – köszönhetően a sportági szövetségi státuszunknak –, hogy a magyar bajnokságba 10 egyesület adta be a jelentkezését, a magyar kupa pedig 12 egyesülettel kerül megrendezésre. A hátországra továbbra is figyelünk, figyelnünk kell, de az országos döntőkbe már csak egyesületek indulhatnak.

Az utánpótlás-nevelést mennyire tekintik feladatuknak?

Nem lenne értelme különválasztani, hiszen tizenhárom-tizennégy éves korig a nagypályás labdarúgás képzése is kis méretű pályákon, feles, negyedes játéktéren zajlik. A szerepünk tinédzserkortól nő meg, amikor már egy játékos szerepelhet a felnőttek között is. A célunk, hogy alternatívát tudjunk nyújtani azoknak, akik számára nagypályás karrierről szőtt álom nem valósul meg, de ennek ellenére szeretnének rendszeresen sportolni, futballozni. Azt gondolom, ez társadalmilag is fontos, és azt tapasztaljuk, hogy egyre több vállalkozás érez ugyanígy.

A szavaiból süt, mennyire komolyan veszik a munkát és hisznek abban, hogy a társadalmi felelősségvállalás része, hogy így is támogassák a tömegsportot. Mi a tapasztalata, mennyire veszik komolyan önöket? A szponzorok? Vagy épp a Magyar Labdarúgó-szövetség?

Ez egy folyamat, rengeteg munka és idő, amíg akár a szponzorok, akár az állami szereplők egy másik polcra helyezik a minifocit. Tíz év alatt rengeteget fejlődtünk, ma már olyan támogatóink és partnereink vannak, amilyenekről tíz éve nagyon maximum álmodozni mertünk volna. Nem vagyunk, nem is lehetünk elégedetlenek, mert nagyon sok szintről kaptunk támogatást az elmúlt években. 2016-ban Székesfehérváron Európa-bajnokságot rendezhettünk, sok eredményünk van a klubcsapatok terén, háromszoros Bajnokok Ligája-győztes csapatunk van. Azt gondolom, az segítené az újabb szintlépést, ha vissza tudnánk hozni a kilencvenes-kétezres éveket jellemző téli teremtornákat, ahol anno az NB I élklubjai, a Ferencváros és az Újpest játékosai telt ház előtt játszottak jobbnál jobb mérkőzéseket, és akár a kispályás labdarúgás legjobbjaival is összecsaptak.

Realisztikus ez a nagy klubokkal való együttműködés? Miért lenne érdekük kockáztatni, hogy megsérül egy játékosuk, akire aztán tavasszal, kiélezett bajnoki versenyfutásban nem számíthatnak?

Sokszor fotó nem készülhet, sokszor a nevét se írhatjuk be, de akár a legjobb válogatott játékosok is ott vannak az amatőr téli tornákon. A kedv a futballistákban megvan, a szürke zónákat kellene kifehérítenünk úgy, hogy mindenki jól járjon. Amikor a magyar labdarúgás leginkább a közönség megfogásával, a brand erősítésével, a futballisták szerethetőbbé, testközelibbé tételével küzd, akkor egy MVM Dome-ot vagy egy Papp László Arénát megtölteni a drukkerekkel és ott felejthetetlen élményt biztosítani számukra óriási lehetőség lehet. Biztos vagyok benne, hogy a Papp Lászlót megtöltené az NB I-es, NB II-es, adott esetben a legjobb amatőr csapatok közös tornája.





Értem a felvetést, de inkább ideának hangzik. A legtöbb magyar klub esetében a helyszíni nézőszámból befolyó jegybevétel így is, úgy is minimális részt tesz ki a bevételekből. És egyelőre nem látni, hogy ennek megváltoztatásában különösebben motiváltak lennének.

Nem titok, Vidi-drukker vagyok, Székesfehérváron pedig rengeteg beszélgetésben vettem részt: ott az látszik, hogy mennyire fontos a drukkereknek az érzelmi kötődés, és mennyire fontos a játékosoknak is az a lelki hangulat, ami egy klub körül van. Cser-Palkovics András polgármester úr, mint az új tulajdonos képviselője, nagyon sokat tesz annak érdekében, hogy ezt a lelket visszaadja a klubnak, a hangulatot visszavigye a stadionba. Van egy olyan érzésem, hogy a nézőszám az NB II-ben meg fogja haladni az előző idény NB I-es nézőszámátlagát. Egyszerűen azért, mert az új vezetés mindent megtesz azért, hogy egy, a szurkolók számára szerethetőbb, testközelibb, több kapcsolódási pontot biztosító csapat álljon össze, amelyért szívesebben szurkolnak a helyiek.





Pletykáltak arról, hogy ön és a Masterplast lehet hosszabb távon a Fehérvár FC megmentője. Ebből mi igaz?

Nagyon szeretem a székesfehérvári labdarúgást, de felvásárlásról szó sem volt. A segítségemet ajánlottam fel azonnal, azt, hogy segítek abban, hogy a klub helyére találjon, olyan kapcsolati tőkét próbálunk biztosítani, amely elvezethet egy új tulajdonoshoz. Az, hogy én vagy a Masterplast legyen ez, ilyen konstrukcióban semmiképpen nem volt realitás: egy élvonalbeli klub működtetése üzletileg a mi méreteinkhez képest irreális kockázatokkal járt volna. Abban hiszek, hogy a fehérvári labdarúgás jövője, egy, a szakmai stabilitást biztosító önkormányzati átmenettel egy nagy nemzetközi klubcsaládon belül lehet a legfényesebb.





Mennyire reális ez Magyarországon?

Részleteket nem árulhatok el, de annyit igen, hogy volt már ilyen jellegű egyeztetés. Én azt látom, hogy maga a magyar futball átalakulás előtt áll. Az a fajta pénzügyi háttér, amit nagyrészt a jó gazdasági környezet és a politikai akarat biztosított, változóban van. Olyan infrastruktúránk van, ami bármilyen összehasonlításban Európa élmezőnyéhez tartozik. Gyakran járunk Szerbiába meccsekre, Topolyán minden gyönyörű, de ha kimegyek egy szabadkai meccsre, ahol nagyon jó játékosok vannak, nagyon jó foci van, az ottani stadion Magyarországon az NB III-nak felelne meg, talán még annak sem. Magyarország az uniós tagság és a kiváló infrastruktúra nyújtotta kölcsönös előnyöknek hála szerintem könnyedén válhatna régiós központtá, egy olyan bázissá, ahonnan a magyar tehetségek mellett a kelet-európai játékosoknak is remek lehetőségük van fejlődni, majd továbblépni nyugatabbra. Erre a játékosfejlesztésre és -építésre pedig egy rendkívül jó üzleti modellt lehet felhúzni. Egy klubcsaládon belüli működés pedig csak még tovább csökkenti a rizikót.





Visszatérve a minifutballhoz – mi a jövő? A válogatott volt világbajnoki elődöntős, vb-bronzérmes, most pedig ezüst. A sorminta alapján két év múlva cél az arany?

Ezt természetesen nem így fogalmazzuk meg, inkább azt mondjuk, szeretnénk minden területen előrébb lépni. Új szponzorokat bevonni, még több, még nívósabb tornákat, bajnokságot szervezni, ezekre építve pedig még erősebb válogatottat kialakítani. A már sokat emlegetett amatőrséget azonban nem szeretnénk feladni. Jó lenne hosszabb edzőtáborokat biztosítani egy világesemény előtt, de az azeri példát nem akarjuk egy az egyben követni. Azért szeretem a mentsportágunkat, mert itt még tényleg az az uralkodó érzés, hogy a sport, a futball öröméért játszunk. Akkor is, ha óriási a tét, akkor is, ha egy nemzeti színű mezben kifutsz a pályára, a hazádat képviselve a tőled telhető legmagasabb szinten. Nagypályán jelentős részt már kiirtották a futballból a játékosságát, a legerősebb klubok jobban hasonlítanak egy multinacionális vállalatra, mint az 50 évvel ezelőtti önmagukra. Ehhez pedig sok szurkoló már nem tud úgy kötődni érzelmileg, mint régen. Ebbe a hibába nem akarunk beleesni.

(Borítókép: Tibor Dávidék öröme Azerbajdzsánban. Fotó: Vaszko Viktor / Magyar Minifutball-szövetség)