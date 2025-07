Gazdag örökséget hagyott családjára a tragikus balesetben meghalt Diogo Jota

A 28 éves futballista, aki testvérével, a 25 éves Andréval együtt halt meg a múlt heti spanyolországi balesetben, 2018 óta játszott az élvonalbeli angol labdarúgó-bajnokságban (Premier League), ez idő alatt pedig nagy vagyont halmozott fel.

Jota a Wolverhampton Wanderersnél heti 38 ezer fontot keresett, a liverpooli karrierje első két évében pedig 83 ezer fontot vihetett haza hetente. Később fizetésemelésben részesült, 2022 óta heti 140 ezer font volt a fizetése az angol sztárcsapatnál. A Daily Mail számítása szerint Jota a szigetországi szerződései révén több mint 36 millió fonttal gazdagodott.

A Bild értesülése szerint ráadásként a Liverpool nemes gesztust gyakorolva kifizeti a Jota szerződéséből hátralévő kétévnyi bért az elhunyt portugál futballista családjának, ami 14 millió eurót jelent.

Jota a pályán kívül E-sport-vállalkozó és globális márkanagykövet is volt, tehát üzletemberként is tett szert jövedelemre. A portugál válogatott játékos zsíros szerződéseket kötött a Nike-val és az EA Sports-szal is, amelyek becslések szerint évi 3,3 millió fontot hoztak neki a konyhára. Ezeken felül létrehozta saját E-sport-csapatát, a Luna Galaxy-t is.

A portugál média szerint Jota egy több mint egymillió fontot érő luxusautó-gyűjteményt is birtokolt, többek között

egy Range Rover Sport,

egy Porsche 911 Turbo S,

egy Ferrari 488,

egy Audi Q7 és

egy Mercedes-Benz G63AMG is parkol a család garázsában.

Ezek a járművek most az özvegy birtokába kerülnek, aki szabadon gazdálkodhat velük.