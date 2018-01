Érdi szenzációs vitorlázással nyerte a világkupa éremfutamát

A felnőtt világkupa után az ifjúsági vb-n is közvetlenül a dobogós helyek mögött zárt.

Érdi Mária a miami vitorlázó világkupán az éremfutamot megnyerve az összetett negyedik helyét szerezte meg. A lézer radiál hajóosztályban versenyző Érdi nagyot hajrázott, szombat előtt még csak a 21. volt, de aztán négy futamban is dobogós helyen végzett.

„Itt volt a hajóosztály krémje, fantasztikus volt ellenük versenyezni. Külön öröm, hogy a kilenc futamból hármat is megnyertem, és az, hogy egy gyengébb nap után is fel tudtam állni, és a verseny végére a legjobbat ki tudtam hozni magamból” – összegzett Érdi Mária, aki már Tokióra koncentrál.

Érdi, ahogy az Hunsail.hu-n olvasható szombaton még az aktuális világbajnoknál, Alison Youngnál is jobban szerepelt, több pontot gyűjtött nála, ezzel a bronzérem is elérhetővé vált számára. Ez végül nem jött össze, de nem rajta múlt, hiszen a duplapontos éremfutamot megnyerte a 20 éves versenyző, aki ismét bizonyította, hogy mentálisan is nagyon erős.