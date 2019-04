Kiesett a legjobb magyar az asztalitenisz-vb-n

A hat magyar közül kettő – a kiemelt Madarász Dóra és Pergel Szandra – vette sikerrel az első fordulót női egyesben a budapesti asztalitenisz-világbajnokság keddi játéknapján. A 27.-ként rangsorolt Póta Georgina meglepetésre kiesett, és a selejtezőből indult Bálint Bernadett, Hartbrich Leonie és Fehér Orsolya sem jutott a legjobb 64 közé.

A hazai játékosok közül először a világranglistán 62. Pergel lépett asztalhoz, ellenfele a francia Pauline Chasselin (111.) volt. Csak az első és a negyedik szett alakult szorosan, de összességében a Budaörs 30 éves játékosa irányított. A 47. helyre rangsorolt Pergel következő ellenfele – kedden este – a 18.-ként kiemelt japán Kato Miju lesz.

Madarász (70.) is sima győzelemmel rajtolt egyesben, a védekező stílusú görög Aikaterini Toliu (127.) nem sok ellenállást tanúsított a találkozón, mindössze húsz pontot gyűjtött. A magyar játékos később elárulta, csütörtök óta sérüléssel bajlódik, meghúzódott a combja. A következő körben is egy védekező stílusú asztaliteniszező, a kínai származású, csapatban négyszeres Európa-bajnok holland Li Jie (27.) vár rá, aki a papírformának megfelelően négy játszmában verte Bálint Bernadettet.

Bálinthoz hasonlóan búcsúzott a másik két, selejtezőből főtáblára jutott magyar is: Fehér Orsolya (224.) a cseh Dana Cechovától (75.) kapott ki négy szettben, Hartbrich Leonie (222.) pedig a hetedik helyen kiemelt tajvani Cseng I-csingtől (8.) hatban, de nagy szó, hogy két játszmát is el tudott venni a top 10-es riválistól, és egyáltalán nem játszott alárendelt szerepet a mérkőzésen. Ezzel Bálint, Fehér és Hartbrich számára is véget ért a vb.

A legelőkelőbben rangsorolt magyar játékos, a 27. helyen kiemelt Póta Georgina (32.) egy ázsiai riválist kapott, s a G pavilon centerasztalán alaposan megszenvedett a selejtezőből érkezett tajvani Liu Hszing-jinnel (183.). Nem volt válasza az ellenfél hatékony és pontos játékára, így hamar kétszettes hátrányba került. A harmadikban ugyan Bátorfi Zoltán szövetségi kapitány időkérése után vezetett 7-5-re, de Liu innen is fordított, és a 34 éves Póta a 0-3-as állással kilátástalan helyzetbe került. A korábbiaknál agresszívebb játékkal és a közönség biztatásával ugyan még sikerült 3-2-re szépítenie, de végül hat játszmában alulmaradt, így egyesben búcsúzott.

Főtábla

Női egyes, 1. forduló (a 64 közé jutásért):

Liu Hszing-jin (tajvani)–Póta Georgina (27.) 4-2 (12, 7, 8, -8, -6, 7)

Pergel Szandra (47.)–Pauline Chasselin (francia) 4-0 (10, 6, 8, 12)

Madarász Dóra (53.)–Aikaterini Toliu (görög) 4-0 (4, 1, 9, 6)

Cseng I-csing (tajvani, 7.)–Hartbrich Leonie 4-2 (7, -7, 6, -9, 7, 7)

Li Jie (holland, 22.)–Bálint Bernadett 4-0 (11, 5, 10, 1)

Dana Cechova (cseh, 57.)–Fehér Orsolya 4-0 (9, 9, 8, 9)

Később:

Férfi egyes, 1. forduló (a 64 közé jutásért):

Ecseki Nándor–Csüang Csi-jüan (tajvani, 19.) 14.10

Szudi Ádám–Mattias Falck (svéd, 16.) 15.00

Majoros Bence–Pavel Sirucek (cseh, 53.) 15.50

Lakatos Tamás–Patrick Franziska (német, 17.) 15.50

Női páros, 2. forduló (a 16 közé jutásért):

Póta Georgina, Matilda Ekholm (magyar, svéd, 10.)–Li Jie, Li Qian (holland, lengyel, 24.) 16.40

Madarász Dóra, Pergel Szandra (13.)–Pauline Chasselin, Laura Gasnier (francia, 28.) 16.40

Férfi páros, 2. forduló (a 16 közé jutásért):

Ecseki Nándor, Szudi Ádám (5.)– Eric Jouti, Gustavo Tsuboi (brazil, 17.) 17.25

Női egyes, 2. forduló (a 32 közé jutásért), 18.10:

Pergel Szandra (47.)–Kato Miju (japán, 18.)

Madarász Dóra (53.)–Li Jie (holland, 22.)

Férfi egyes, 2. forduló 19.50