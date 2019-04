Hét magyar hokigól a szlovén kapuban

A nurszultani divízió I/A világbajnokságra készülő magyar férfi jégkorong-válogatott 7-4-re legyőzte a vb-rivális Szlovéniát szerdán a Tüskecsarnokban.

Nagy lendülettel kezdte a szerdai mérkőzést a magyar csapat, 36 másodpercen belül kétszer is betalált: előbb Erdély Csanád vette be közelről a szlovén kaput, majd Wehrs Kevin lőtte be a korongot a kapus lábai között. Nagy Gergő volt a következő gólszerző, majd a szünethez közeledve emberelőnyben fokozták a nyomást a szlovénok: egy támadássorozat végén - amely alatt egymást követő két lövésnél is ütőt törtek a támadóik – szépítettek. Vay Ádám hatból öt kísérletet hárított az első harmadban, míg a szlovén kapura 14 lövés ment.

A második húsz perc gyors magyar góllal indult: tizenegy másodperc elteltével a finn élvonalba igazolt Hári János volt eredményes közelről, a szlovénok pedig kapust cseréltek. A vendégek második emberelőnyüket is kihasználták, majd a mérkőzés feléhez közeledve egyenlő létszámban egy gólra jöttek fel (4-3). Jarmo Tolvanen csapatát nem fogta meg a szlovén zárkózás, még egy perc sem telt el, amikor agresszív korongszerzés után Benk András az alapvonal mögül, szép mozdulattal talált be.

Fél órát kellett várni az első magyar emberelőnyre, amely kihasználatlan maradt, később viszont Erdély nyúlt bele jó ütemben Wehrs távoli lövésébe, visszaállítva a háromgólos különbséget. Sőt, Hári is megszerezte második találatát egy kipattanóra lecsapva.

A záró harmadban az UTE csatára, Andrej Hebar faragott a különbségen, ám így is magabiztos magyar sikernek lehetett szemtanúja a Tüskecsarnok közel telt házas közönsége. A magyar válogatott 33. meccsén hatodszor verte a szlovénokat.Ez volt a vb előtti utolsó hazai felkészülési találkozója a magyar csapatnak, amely a hétvégén Angliában két A csoportos ellenféllel, az olaszokkal és a britekkel találkozik.

A világbajnoki keret egy hét múlva utazik Kazahsztánba, ahol április 29. és május 5. között a házigazda kazah és a - várhatóan Anze Kopitart is a soraiban tudó - szlovén válogatott mellett a fehérorosz, a dél-koreai és a litván csapat lesz az ellenfele. Az első két helyezett játszhat majd a 2020-as, svájci elit vb-n, az utolsó pedig kiesik a divízió I/B-be.

Felkészülési mérkőzés:

Magyarország-Szlovénia 7-4 (3-1, 4-2, 0-1)

Gólszerzők: Erdély (4., 35.), Wehrs (4.), Nagy G. (15.), Hári (21., 39.), Benk (29.), illetve Sabolic (17.), Selan (23.), Verlic (29.), Hebar (48.)