Kapitánya nélkül se kell leírni a magyar hokiválogatottat, sőt

A magyar jégkorong-válogatott április 29-én, Dél-Korea ellen kezd a kazahsztáni Nur-Szultánban, a divízió I/A csoportos világbajnokságon. A torna május 5-ig tart, és sorban Fehéroroszország, Litvánia, Szlovénia valamint Kazahsztán lesz a magyar csapat ellenfele. A felsorolásból is látszik, hogy

minden idők egyik legerősebb másodosztályú vb-jére készülhettek a csapatok.

Aztán az utolsó hetek, napok némileg átírták a forgatókönyveket.

Kapitány nélkül, de sokra hivatottan

Évről-évre megszokhattuk, hogy az utolsó pillanatban egy-egy kulcsjátékosunk esik ki a felkészülés, vagy a bajnokság végére. Most, szinte az utazás pillanatában derült ki, hogy Jarmo Tolvanen kapitány betegség miatt kórházi ágyából nézi végig a mieink meccseit, nem utazhatott el a csapattal. Megbízott kapitányként a csak 39 éves Majoross Gergely irányít majd. A váltás szakmailag nem olyan drámai, a MAC edzője már 2013 óta dolgozik a válogatott mellett, a csapat jól felkészült, de a kapitány azért hiányozhat majd a hídról.

Míg a felkészülés előtti sajtótájékoztatón Tolvanen tele volt kérdőjelekkel, ezek a hat barátságos meccsen már kiegyenesedtek. A mieink négy győzelemmel és két vereséggel zárták a világbajnokság előtti sorozatot. Meccsről meccsre mutattunk egyre biztatóbb játékot. Már a svédek elleni vereség is felért egy sikernek, hiszen két harmadon keresztül egyenrangú ellenfelek voltunk. Aztán a lengyelek elleni két meccsen a taktikai felkészítésen volt a hangsúly, ez a játékon is meglátszott, majd két pazar győzelem következett: 7-4 Szlovénia, 6-1 az A csoportos Olaszország ellen.

A britek elleni mérkőzés már kicsit gyengébbre sikerült, ekkor söpört át egy járvány a fél stábon. Tolvanen Angliából hazatérve érezte magát egyre rosszabbul, aminek az lett a vége, hogy kórházba kellett szállítani. Állapota nem engedte meg, hogy a csapattal tartson, de amennyiben a stáb igényli, itthonról segít. A játékrendszerben a mostani edzőváltás semmilyen változást nem hoz. Mindig a következő ellenfélből készülünk, és ahogy haladunk előre a vb-n, úgy alakulhat a taktika is.

A mieink keretében csupa olyan játékos kapott helyet, aki kiválóan zárta a mögöttünk álló szezont. A korábbi években az EBEL-ben idén remeklő fehérvári hokisok voltak túlsúlyban, de most legalább annyi játékos került ki a szlovák első osztályban playoffba jutó MAC Újbudából, illetve a DVTK-ből. A hazai bajnokságból három ember kapott bizalmat, illetve a sérült Sebők Balázson kívül itt vannak a legjobb légiósaink is.

Ami a jelenlegi keret fehérvári játékosait illeti,

Hári 67 pontot (22 gól, 45 gólpassz) termelt,

Sarauer Andrew 42-őt (18+24),

Erdély Csanád 40-et (20+20),

a védő, Szabó Dániel 28 (8+20),

a szintén védő Stipsicz Bence pedig 27 (11+16) pontig jutott.

Ők valamennyien a a világbajnokságon szereplő csapat alapemberei lesznek. A MAC legeredményesebb játékosa Bodó Christopher volt (49 pont, 17+32), de Nagy Krisztián (31 pont, 11+20) és Terbócs István (22 pont, 10+12) is kiemelkedőt nyújtott. A miskolciaknál Magosi Bálint (49 pont, 27+22) és a szapporói hős, a még mindig ponterős Vas János (49 pont, 27+22) voltak a legeredményesebbek.

A keret tagja Bartalis István is, aki a német Schwenningenben játszott, kénytelen volt kihagyni a tavalyi, rossz emlékű vb-t. Ő az egyik legjobb csatár Galló Vilmos mellett, aki bár kiesett a svéd Timrával, de ebben a szezonban 52 meccsen 18 pontja volt. Wehrs Kevin pedig még a német másodosztályban szerepelt, a Tolzer Löwen csapatában védőként 50 meccsen 39 pontot (12+27) gyűjtött.

NHL-sztárral, de a legjobbak nélkül

Anze Kopitar, az NHL-ben szereplő Los Angeles Kings hokisa közölte, hogy eljön a vb-re, mindenki szuper favoritként emlegette Szlovéniát. Aztán sorban fogytak el a világsztárok a csapatból. Kopitar egymaga zseni, és abban senkinek ne legyen kétsége, hogy húzni fogja a társait, de több kulcsjátékos hiánya már egyenként is komoly gondot okozhat. Sérülések és egyéb okok miatt a hiányzók névsora:

Jan Mursak (jelenlegi csapata SC Bern, svájci, 46 NHL meccs)

Ales Music (Ljubljana, 484 EBEL meccs)

Mitja Robar (Medvescsak, horvát, 363 EBEL meccs)

Jan Urbas (Fischtown, német, 167 svéd bajnoki)

Ziga Jeglic (Slovan, szlovák, 248 KHL meccs)

Ziga Pavlin (Ceske Budejovice, cseh, 147 EBEL, 154 svéd bajnoki)

Rok Ticar (Kölner Haie, német, 221 KHL, 160 német bajnoki)

A 31 éves Kopitart 2005-ben, az első kör 11. helyén draftolta a Los Angeles Kings, amellyel 2012-ben és 2014-ben is Stanley Kupát nyert. Kétszer nyerte el a Frank J. Selke-trófát, amelyet az NHL legjobban védekező csatárának ítélnek oda. Amerikában csak a Kingsben hokizott eddig, 1003 NHL-meccse van, amelyeken 312 gólt ütött és 576 gólpasszt adott. Öt világbajnokságon szerepelt eddig, ott volt a 2014-es olimpián is, amelyen Szlovénia végül csak a negyeddöntőben esett ki.

A keretben amúgy több olyan hokis is szerepet kap majd Kazahsztánban, akik magyar csapatokban szerepelnek. Így aztán közelebbről is ismerheti a magyar válogatottat a fehérvári Anze Kuralt, a diósgyőri Ziga Pance, vagy az újpesti Anze Ropret.

A kazahok a fő esélyesek

A legnagyobb esélyes talán a házigazda csapat, amely nem véletlenül protestált tavaly a rendezésért. Hazai környezetben akarják ünnepelni a felkerülést, amelyért sorozatban harmadszor szállnak harcba. A tavalyi, budapesti vb-n az ellenük szenvedett 3-0-s vereség nagyon sima győzelem volt a számukra, négy perc alatt intéztek el minket.

A csapat nagy része az orosz bajnokságban, a KHL-ben szereplő Barisz Asztanára épül, amely egészen kiválóan szerepelt a szezonban. A keleti konferencia második helyén végzett, 62 meccsből 86 pontot gyűjtött. Aztán a rájátszásban, a Gagarin Kupában a konferencia elődöntőig jutott, legyőzte a Torpedót, de végül kikapott a bajnoki döntőt játszó Avangard ellen.

A csapat három legjobbja igaz három külföldi lett (Darren Dietz, André Petersson, Patrice Cormier), de a hazai játékosok is kiválót nyújtottak. Köztük Roman Sztarcsenko lett a legjobb, aki a tavalyi, budapesti világbajnokságon is termelte a pontokat, öt meccsen hat gólig és 8 pontig jutott. A kanadai Dietz a vb előtt nem sokkal kapta meg a kazah állampolgárságot, kiváló és nagyon ponterős védővel erősödtek. Dustin Boyd is honosított játékosként kapott helyet a keretben.

Nagyon nehéz meccs lesz velük, de mivel a program szerint ez a nur-szultáni világbajnokság utolsó meccse lesz, talán sok minden eldől addigra. Figyelmeztető lehet az is, hogy a kazahok a vb előtti utolsó felkészülési meccsükön úgy kaptak ki 5-4-re a fehéroroszoktól, hogy 12 perccel a vége előtt még 4-2-re vezettek, Mihajlisz, Szagadajev, Boyd és Sevcsenko ütötték a góljaikat.

Velük harcolhatunk a feljutásért

Dél-Korea csak átszállójegyet váltott az A csoportba, de az mindenféleképp meglepetés volt, hogy két éve, Kijevben Ausztria mellett feljutottak az elitbe. Akkor a nem túl jó formában játszó válogatottunk 3-1-re kapott ki tőlük. Ugyanazt a gyors, technikás hokit játsszák, bár tavaly óta nagyon sok változás történt a keretben, már csak két légiósuk maradt. A válogatott kétszeres Stanley-kupagyőztes másodedzője, az orosz Szergej Nyemcsinov dicsérte a magyar csapatot is, de azt is elmondta, hogy a feljutásért mennek ők is.

Érdekesség, hogy a koreai csapat szövetségi kapitánya az a Jim Paek, akit 1985-ben, a kilencedik körben, a 170. helyen draftolt a Pittsburgh Penguins. Kanadai junior ligákban hokizott, és az NHL-ben is játszott, nem is akárhogyan. A Pittsburgh, a Los Angeles és az Ottawa csapataiban összesen öt szezont húzott le, 219 meccsen öt gólja és 29 gólpassza volt a védőnek. A kanadai válogatottban 48 meccsen kapott szerepet a szöuli születésű Paek.

A fehérorosz válogatott a dél-koreiakkal együtt esett ki tavaly az A csoportból. A keret alapos vérfrissítésen ment át, nagyon sok a fiatal, de most is a KHL-ben, az alapszakaszban a divíziójában az utolsó előtte helyen végzett Dinamo Minszkre épül. Egyértelmű céljuk a visszakerülés, de azt Andrij Szidorenko szövetségi kapitány a vb előtt megjegyezte, komoly problémáik vannak kapus poszton, amit a nyitányra már ki akarnak küszöbölni.

Geoff Platt, a csapat honosított kanadaija – akinek lassan 500 KHL-es meccse lesz épp a finn Jokerittől tér vissza a Dinamo Minszkbe – egy interjúban azt mondta, a fehéroroszok, a kazahokkal kéz a kézben fognak feljutni. Tény, hogy az orosz bajnokságból jól ismeri egymást a két csapat. Viszont elveszítették az eddig kilenc vb-n szerepelt Andrej Sztaszt, aki felvette az orosz állampolgárságot.

Egyáltalán nem szabad lebecsülni a B csoportból érkező Litvániát, amelyet kanadai szakember, Daniel Lacroix készített fel. Fiatal, technikás csapattal jönnek, amelyek mellett rutinos, világhírű játékossal egészítenek ki. Ott lesz Nur-Szultánban a már 40 éves Dainius Zubrus, aki 1293 NHL-meccset játszott a Philadelphia, a Montreal, a Washington, a Buffalo, a New Jersey és a San Jose csapataiban. 2016-ban ugyan visszavonult, de tapasztalatával sokat tehet azért, hogy a második vonalban tartsa Litvániát.

Korábban arról is szó volt, hogy vele tart a másik litván legenda, Darius Kasparaitis is, de végül a 46 éves hokis (aki még a 2016–2017-es idényben aktívan játszott) végül lemondta a szereplést. A litvánok kapitánya is megemlítette egy interjúban, hogy bár valószínűleg nem ők lesznek ennek a csoportnak a favoritjai, mindenki dolgát meg akarják nehezíteni. Kiemelte azt is, hogy a mieink komoly eséllyel szállnak majd harcba a feljutásért.

A magyar válogatott kerete Kapusok: Bálizs Bence (MAC Újbuda), Rajna Miklós (MAC Újbuda), Vay Ádám (DVTK Jegesmedvék) Hátvédek: Macaulay Scott (MAC Újbuda), Pozsgai Tamás (MAC Újbuda), Stipsicz Bence (Fehérvár AV19), Szabó Dániel (Fehérvár AV19), Szirányi Bence (DVTK Jegesmedvék), Varga Arnold (UTE), Wehrs Kevin (Tölzer Löwen – Németország) Csatárok: Bartalis István (Schwenningen – Németország), Benk András (UTE), Bodó Christopher (MAC Újbuda), Erdély Csanád (Fehérvár AV19), Galló Vilmos (Timra – Svédország), Hári János (Fehérvár AV19), Magosi Bálint (DVTK Jegesmedvék), Nagy Gergő (FTC-Telekom), Nagy Krisztián (MAC Újbuda), Sarauer Andrew (Fehérvár AV19), Sofron István (Fehérvár AV19), Terbócs István (MAC Újbuda), Vas János (DVTK Jegesmedvék) A magyar válogatott vb-programja: Április 29., Dél-Korea, 8.30 Április 30., Fehéroroszország, 15.30 Május 2., Litvánia, 8.30 Május 3., Szlovénia, 15.30 Május 5., Kazahsztán, 15.30 A Sport1 az összes magyar meccset közvetíti, az Index pedig a helyszínről követi élőben az eseményeket.

(Borítókép: Kovács Tamás / MTI)