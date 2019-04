Súlyos vereséggel nyitott a vb-n a hokiválogatott

A magyar hokiválogatott 5-1-es vereséget szenvedett Dél-Koreától a divízió I/A-s világbajnokság nyitómérkőzésén. A kazahsztáni Nurszultánban rendezett meccsen sokat hibázott Majoross Gergely csapata, ami csak egy harmadon át dominált.

A meccs nagy koreai rohammal indult, de elég jól kijött belőle a magyar csapat. Bálizs Bence a kapuban rögtön bemutatott egy védést, majd kiállították a koreai Sint. Ezt az emberelőnyt nem sikerült kihasználni, elmaradtak a magyar lövések. Egy perccel később Hárit is kiküldték, de emberhátrányban is stabil volt Majoross csapata.

Az ötödik percben volt az első nagy magyar helyzet, a koreai kapu mögött egy letámadásból sikerült korongot szerezni, amit aztán Erdély Csanád ütött kapura. Csak a kapuvasat találta el, de azért megvideózták az esetet.

A következő magyar emberelőnyben már jóval szervezettebb volt a támadójáték, sikerült nyomás alá helyezni az ellenfelet. Egymás után érkeztek a lövések a koreai kapura, a honosított kapus Matt Dalton azonban mindegyiket fogta. A meccset egyértelműen uralta a magyar csapat, Dél-Korea alig került kapu elé, nagyon pontatlanul játszott.

A 15. percben mégis a koreaiak szereztek váratlanul vezetést, Sarauertől Sin Szangun szerzett korongot a félpályánál, aztán a kapuig korcsolyázott vele és egy csel után bevágta.

Az egyenlítés szerencsére 45 másodperc alatt összejött. A következő magyar támadásnál Galló a kapu mögül tette vissza a korongot, bal oldalon érkező Hári pedig könnyű helyzetből lőtt kapuba.

A második harmadban Korea aktívabbá és támadóbbá vált, a ritmusváltásuk nem tűnt veszélyesnek, de váratlanul segítséget kaptak. A magyar csapat kicsit körülményesen végezte el a sorcserét, amit Dalton kapus ismert fel, már indított is, An Dzsinhuj szabad utat kapott, elrontott cselekkel együtt is be tudta kotorni a korongot.

Ezúttal elmaradt az egyenlítés, sőt a harmad felénél már kétgólos előnybe került Korea. Kevin Wehrs 2 plusz 10 perces büntetés kaput, mert a magyar kapu előtt fejjel a palánknak lökte az egyik koreait. Két percre Nagy Krisztiánt is kiültették. Az emberelőnyt gyorsan kihasználták, Kim Szangvuké volt a harmadik gól.

A magyar csapat ezután ismét dominálni tudott a játékban, a párharcai többségét megnyerte, és elég sok helyzetet ki tudott dolgozni. Magosi előtt volt is volt nagy lehetőség, majd Erdély is próbálkozott messziről, a kipattanójára Hári még vetődött is, de nem tudta bekotorni a korongot, a harmad legvégén pedig Bartalis is veszélyeztetett. Korea azonban tartotta magát.

A harmadik harmad is ijesztően kezdődött, Hári egyből korongot vesztett, Sin egyedül vihette Bálizsra, de kihagyta a ziccerét. A magyar válogatottnak kockáztatni kellett, bátrabban is támadott, ezzel viszont a védekezése is sebezhetőbbé vált. A gyakran cserélő Korea higgadt maradt, fegyelmezetten védekezett, és a letámadásuk is sikeres volt.

A harmad közepén egy újabb csúnya hiba után lőtte meg Korea a negyedik gólját. A magyar csapat védekező harmadban vesztett korongot, majd három támadó jutott egy védőre. Ezek után könnyű volt kijátszani, Kim Kiszung ütötte be végül. Egy perc sem telt el, és elúszott a meccs. Kim Szangvuk játszotta át a védelmet, majd fonákkal vágta a korongot a bal felső sarokba, ezzel lett 5-1.

A magyar csapat még emberelőnyös helyzetből próbálkozhatott, de kompakt maradt a koreai védelem, nem sikerült kimozgatni. Három perccel a vége előtt egy emberelőnyből a koreai kapuba is került a korong, de Nagy rugómozdulata miatt nem adták meg a találatot.

Ezután már nem volt igazi helyzete a csapatnak, a végig taktikusan játszó Korea sem hibázott.

„Voltak jó időszakjaink és nagyon rosszak is a meccsen. Amikor már jött a nagy hibák, nem volt esélyünk visszajönni a meccsbe. Ez is egy olyan világbajnokság, amely öt meccsből áll, négy még hátra van, igyekszünk javítani" - mondta a meccs utáni sajtótájékoztatón a láthatóan szomorú Majoross Gergely.

A válogatott következő mérkőzését kedden 15:30-kor játssza Fehéroroszország ellen. A mérkőzést a Sport1 Tv adja élőben, de az Index online közvetítését is olvashatja majd.

Eredmény, 1. forduló:

Koreai Köztársaság-Magyarország 5-1 (1-1, 2-0, 2-0)

gól: Sin Sz. V. (16.), An (22.), Kim Sz. V. (29., 50.), Kim K. Sz. (49.), illetve Hári (16.)