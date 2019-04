Bosszús ellenfél következik a hoki-vb-n

A magyar jégkorong-válogatott hétfőn súlyos vereséget szenvedett Dél-Koreától a Kazahsztánban zajló divízió I/A csoportos világbajnokságon. Bár az ázsiai csapat volt az egyik, aki visszaesett az elitből, az első harminc perc játéka után egészen másképp gondoltuk, hogy ez lesz a vége.

Aztán durva védelmi hibák után, a védőharmadban eladott korongok, legutolsóként elcsúszó játékosok, és természetesen a kontrákat most kifogástalan játszó dél-koreai csatárok hozták a vesztünket. Közülük is kiemelkedett a 2 gólig és 2 gólpasszig jutó Kim Szangvuk, és a szintén négy ponttal (1+3) záró Ahn Dzsinhuj.

„Tavaly komoly tapasztalatokat szereztünk az A csoportban. Idén sok új, és fiatal játékos érkezett, de remekül illeszkedtek be” – mondta a meccs után a négypontos Kim. Tény, hogy a meccs első felében inkább a magyar csapat dominált, de aztán a szerencsétlen gólok teljesen összeroppantották a mieinket, már nem tudtak felállni. Hiába lett a kapura lövések aránya 37-28 ide, túl sok elemi hibát vétett a válogatott.

„Egy kemény meccs volt, mert az elején mi domináltunk, de aztán feljavultak, életveszélyes kontrákat vezettek. Biztosan ki fogjuk elemezni videón a hibáinkat és jobban fel tudunk majd készülni a következő meccsre” – értékelte a találkozót Szirányi Bence.

Minél gyorsabban el kell felejteni ezt a találkozót, mert hét nap alatt öt fontos meccs van, és gyorsan reagálni kell az új feladatokra, hogy a hibákon minél előbb túl lehessen lépni. Ezt fejtegette a beteg Jarmo Tolvanent helyettesítő Majoross Gergely kapitány is, a nurszultáni meccs utáni sajtótájékoztatón. Kedden ott is lesz a következő feladat, a fehérorosz válogatott ellen. A csapat a nyitókörben legyőzte az újonc Litvániát.

A tavalyi feljutó már a 9. percben 2-0-ra vezetett, és betalált a 40 éves Dainius Zubrus is, akinek bár 2016 óta nincs csapata, tavaly is segítette hazája legjobbjait. Zubrus összesen 20 szezont és 1293 meccset húzott le az NHL-ben, 1996-ban, az első kör 15. helyén draftolta a Philadelphia.

Aztán a fehérorosz csapat magához tért, még az első harmadban megfordította a meccset, de a végén, 4-3-nál a litvánok lehozták a kapust, és nagyon meleg másfél perc után lett meg a győzelem. A keretükben fiatal és rutinos játékosok is megtalálhatók, bár első ránézésre ők sem tűntek verhetetlennek. Ezzel együtt is, edzőjük, Andrej Szidorenko úgy kalkulált, hogy az első két meccsen hat pontot gyűjtenek be, azaz verik a litvánokat és a magyarokat is. Ebből egyet már behúztak.

Nyolc 25 év alatti hokis van a fehérorosz keretben. Korábban szinte csak a KHL-es Dinamo Minszkre épült, ebben a csapatban csak hat olyan játékos van (Geoff Platt lesz ősztől a hetedik), aki az orosz bajnokságban, az alapszakaszban a konferenciája utolsó előtti helyén végzett csapatban hokizik. Kilencen a hazai bajnokságban játszanak, ketten az amerikai második vonalban (AHL), illetve juniorligában (OHL), a kapus Dmitri Milcsakov a cseh bajnokságban véd.

Két honosított játékosuk van, az AHL-ig jutó amerikai Nick Bailen, illetve szintén az AHL-ben majdnem 200 meccsig jutó Geoff Platt, aki a litvánok ellen is eredményes volt. Akad olyan is a keretben, aki még ott volt a 2016-os, szentpétervári vb-n, amikor a mieink 5-2-re nyerni tudtak. Azóta tavaly volt egy nemzetközi torna, ahol viszont súlyos, 8-1-es vereséget szenvedett Magyarország. A fehéroroszok a felkészülés során kétszer simán kikaptak az orosz B válogatottól, majd a végén megverték a kazahokat 5-4-re.

Az egyik helyszínen tartózkodó fehérorosz újságíró arról beszélt, hogy Gennadij Szavilov, a szövetség elnöke a meccs után nyilvánosan kritizálta a csapatot. Bár elismerte, első meccset megnyerni mindig nagyon jó dolog, de hidegzuhany volt a gyorsan bekapott két gól. Ők is tudják, hogy ez minden idők legnehezebb második vonalú vb-je lesz, mégis mintha lebecsülték volna az ellenfelet.

Azt is kiemelte, hogy

kifejezetten gyenge volt a csapatmunka, és a támadások építésében is komoly problémák akadtak,

ezt pedig a fehérorosz válogatottal kapcsolatban az utóbbi időben egyre többen emlegetik. Bár volt olyan időszak is, amikor hosszú percekre zárták be a litvánokat a saját zónájukba, komoly lehetőség mégsem akadt.

A házigazda is bemutatkozott a hétfői napon. Az elején úgy nézett ki, hogy nagy verést mérnek a sérülésektől megtizedelt Szlovénián. Az első negyedóra után már 3-0-ra vezettek. A második harmad végén feltámadtak a szlovénok és a fehérvári Anze Kuralt és a 35 éves David Rodman 81 másodperc alatt két gólt vágott. A szlovénok a végén lehozták a kapust, volt lehetőségük is, egyenlíteni már nem tudtak. Ezzel együtt is a gólkülönbség miatt az utolsó helyről várjuk a második napot.

A világbajnokság második játéknapján csak két meccset rendeznek. Magyar idő szerint délben Dél-Korea–Szlovénia meccsel nyit a program, majd 15:30-tól következik a magyar-fehérorosz találkozó, ami azért sok mindenről dönthet.

A világbajnokság első játéknapjának eredményei

Magyarország-Dél-Korea 1-5 (1-1, 0-2, 0-2)

Litvánia-Fehéroroszország 3-4 (2-3, 0-0, 1-1)

Szlovénia-Kazahsztán 2-3 (0-3, 2-0, 0-0)

A csoport állása

Csapat Meccs Győzelem Hossz. gy. Hossz. v. Vereség Gólkülönbség Pont 1 Dél-Korea 1 1 0 0 0 5-1 3 2 Fehéroroszország 1 1 0 0 0 4-3 3 3 Kazahsztán 1 1 0 0 0 3-2 3 4 Szlovénia 1 0 0 0 1 2-3 0 5 Litvánia 1 0 0 0 1 3-4 0 6 Magyarország 1 0 0 0 1 1-5 0

Az első kettő feljut az A csoportos világbajnokságra, az utolsó kiesik a divízió I/B csoportba. A meccset a SportTV is közvetíti és az Index is szöveges online-nal jelentkezik.