A hoki-vb második meccsét is elbukta a magyar válogatott

Második mérkőzésén is vereséget szenvedett a magyar hokiválogatott a divízió I/A világbajnokságon. Fehéroroszország 3-1-re nyert, uralta a mérkőzést, hiába küzdött és játszott koncentráltabban az előző meccshez képes Majoross Gergely csapata.

A magyar válogatott hétfőn egy Dél-Koreától elszenvedett 5-1-es vereséggel nyitott a nurszultani világbajnokságon, második meccsén a fehéroroszok ellen javíthatott. Az ellenfél ha döcögősen is, de nyert a litvánok ellen, így kedvezőbb helyzetben érkezett.

Majoross Gergely két helyen változtatott a csapatban. A kapuba Vay Ádám került be Bálizs Bence helyett, Szirányi Bence helyett pedig Varga Arnold került be a keretbe.

A magyar csapat nagy lendülettel és akarattal kezdte a meccset, beszorultak a fehéroroszok, nem tudtak mit kezdeni a támadásokkal, egymás után jöttek a helyzetek és a tilos felszabadítások. Milcsakov kapusnak is többször kellett védenie.

Az első gól mégis a másik oldalon esett. Vay nyúlt bele szerencsétlenül egy magas lövésbe, kesztyűjéből kiesett a korong. Azt Feoktiszov gyűjtötte be, és tette be az üresen maradt kapuba, 1-0-ra mentek a fehéroroszok. (A meccs közvetítését itt tudja újra elolvasni.)

A magyarok továbbra is próbálkoztak, a harmadban több kapura lövésük is volt, mint a fehéroroszoknak, de mégis az utóbbiak tudták inkább nyomás alatt tartani a védelmet.

A második harmad is fehérorosz dominanciával kezdődött, Vay védett egymás után kétszer is. Két perc után Sofront hozta remekül helyzetbe Bartalis, de a csatárt elsodorták ziccerhelyzetben. Emberelőnybe is került a válogatott, elég sokat is lőttek Stipsiczék, de pontatlanok voltak.

A harmad közepére a fehéroroszok kerültek fölénybe, a 10. percen Kovirsin lövését még kivédte Vay, de utána elég nagy kavarodás alakult ki a kapu előtt, a korongot pedig nem sikerült kilőni. Végül a fehéroroszok szerezték meg, Liszovec lőtt takarásból a kapuba, Vaynak nem volt esélye védeni.

A gól után is fölényben volt az ellenfél, Kiszilj veszélyeztetett többször is, de Vay fogta a lövéseit. Egyszer le is ütközte őt a csatár a kapufánál, de folytatni tudta a játékot a magyar kapus. A harmad legvégén újra emberelőnybe kerültek a magyarok. Bodó közelről próbálta begyötörni Sarauer kipattanója után, majd Galló is lőtt közelről. A fehérorosz kapus védte a lövését.

A harmadik harmad elején először került emberhátrányba a magyar csapat, Vast állították ki. Mégis talán ekkor volt legközelebb gólszerzéshez a válogatott. Galló Vilmos szerzett korongot a félpályánál, majd egyedül vezett rá a kapusra. Milcsakov védte a lövést, Galló azonban otthagyta az ütőjét, és megütötte vele a kapust. Nem volt vészes a mozdulat, mégis kiállítást kapott érte.

A kettős emberelőnyt a fehéroroszok gyorsan kihasználták, 3-0-ra vezettek, és ezzel gyakorlatilag minden esélye elszállt a magyar csapatnak a győzelemre. Bodóék még mentek előre, akadt is pár helyzetük, majd az 55. percben Galló be is talált. Vastól kapott passzt, majd egy ráfordulással kapura is húzta. A gól után felélénkültek a magyarok, de kibírták a nyomást Platték.

Az utolsó két percben Majoross kapitánynak kockáztatnia kellett, lehozta kapusát, így hat mezőnyjátékos támadt az ellenfél kapuját. Nem voltak sikeres, Vas első helyzeténél az egész fehérorosz csapat kicsi a rakást játszott a kapu előtt, majd a másodiknál, amit szép cselek előztek meg, Milcsakov védett, ezzel megőrizte a 3-1-es eredményt. A két csapat szinte ugyanannyiszor lőtt kapura (30 illetve 29), de ez a szám is jól mutatja, hogy a magyar csatárok nem tudtak eddig extrát hozni, a két meccsen szerzett két gól nagyon kevés.

„Jól és erősen kezdtük a meccset, aztán volt két szerencsétlen momentum. Az elsőnél a kapusunk alatt átcsúszott a korong, a másiknál pedig a kapu mellé ment. Nem csak ez a vereség oka, de tény, hogy az visszavett minket. Döntő jelentőségű volt a kettős emberelőny, ami nagyon sokat kivett belőlünk. Úgy érzem, hogy rengeteg dolgoztunk, nem is játszottunk rosszul. Megyünk tovább, csütörtökön javítani akarunk" – mondta a meccs után Majoross Gergely megbízott kapitány.

A magyar csapat csütörtökön reggel 8:30-tól Litvániával játszik majd, a bennmaradás lesz a tét, bár matematikailag még a feljutás is összejöhet. A mérkőzést a Sport1 Tv adja élőben, az Index szöveges közvetítést ad majd.