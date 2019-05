Egy 40 éves, volt NHL-klasszis vár a hokiválogatottra

A fehéroroszok 3-1-re nyertek. Vasék nagyot küzdöttek, sokat is lőttek, de nem elég veszélyesek a magyar csatárok. Még összejöhet a feljutás, de a bennmaradásért is küzdeni kell.

Két vesztes meccsen vagyunk túl a jégkorong divízió I/A csoportos világbajnokságon, de egyrészt két, tavaly még a világelitben szereplő válogatottról van szó, másrészt pedig az elmúlt évek történései alapján is érdemes optimistán nézni előre, hogy még három meccsünk van hátra, és a Dél-Korea elleni súlyos vereség után sokat javult a játékunk. Az más kérdés, hogy javulás ellenére a második meccsnek vereség lett a vége, 1-3 a fehéroroszokkal szemben.

Az elmúlt két évben nagyon kiegyenlített lett a mezőny, szinte bárki megverhetett bárkit, és 15 másodpercen is múlhat egy feljutás. A tavalyi, budapesti vb-n volt olyan csapat (Szlovénia), amely két vereséggel kezdett, már az edző kirúgásán gondolkodtak, aztán vissza tudtak jönni és az utolsó meccsen már a feljutásért játszottak.

A kazahsztáni két vereség után a kapitány és több játékos is elmondta, hogy mi volt az igazi probléma az első két meccsen, ezek kijavításán gondolkodnak, és az egész csapat hisz abban, hogy Litvánia ellen már meglesz az első siker is a vb-n. Nem lesz könnyű, hiszen a litvánok nagyon megnehezítették a fehéroroszok dolgát, akik legalább olyan rosszul játszottak, mint mi Dél-Korea ellen, de ők legalább nyertek 4-3-ra.

„A jó játék elsőre nem sikerült, másodszorra nagyjából, de mindannyian bízunk benne, hogy a következő meccseken már tökéletesebb lesz. Kielemezzük a videón a litvánok előző meccsét, aztán délután megnézzük, mire mennek a kazahok ellen. Biztos lesz egy-két apróság, amelyen a látottak alapján változtatni fogunk. De a legfontosabb az, hogy a fejek arra álljanak, amire állniuk kell. Meg a legfontosabb, hogy a hibáinkat meccsről meccsre javítsuk ki” - mesélte Majoross Gergely megbízott kapitány még a mérkőzés előtt, amin a kazahok 3-1-re verték a litvánokat.

Mit kell tudni a litvánokról?

2018-ban a litvánok veretlenül (egyetlen hosszabbításos győzelemmel) nyerték meg a harmadik vonalnak számító divízió I/B-t. 2010 óta először jutottak fel a divízió I/A-ba, akkor éppen elkerülték egymást a magyar válogatottal.

Elég vegyes képet mutat a csapat, amelyet egy kanadai szakember, Daniel Lacroix készít fel. Az 50 éves kanadai 188 NHL-meccsel a háta mögött a New York Islandersnél, a New York Rangersnél, a Tampánál és Montrealnál is volt másodedző, 2018-ban nevezték ki a litván válogatott élére, miközben idén januártól a DEL-ben, vagyis a német első osztályban szereplő Kölner Haie szakmai munkáját is vitte.

Feltűnően sok a fiatal a keretben, akik közül többen az elit bajnokságokban (finn, svéd, német, svájci) edződnek, ketten pedig tengerentúli junior ligában szerepelnek. Lacroix a jövő csapatát építi, számukra elsősorban a tanulás éve az idei, de közben pár skalpot igyekeznek begyűjteni. Így aztán jó lesz velük vigyázni.

Ebbe a jövőépítésbe beszállt egy igazi legenda is: a most 40 éves Dainius Zubrus, akinek ugyan 2016 óta nincs csapata, de jelenléte rengeteget jelenthet a fiataloknak. Zubrus összesen 1293 meccset húzott le az NHL-ben, játszott a Philadelphia, a Montreal, a Washington, a Buffalo, a New Jersey, végül a San Jose csapataiban, összesen 228 gólja és 363 gólpassza van. Első körös draftos volt, a szovjet válogatottban is szerepelt még 2004-ben. A mostani vb nyitómeccsén is gólt ütött. Úgy volt, hogy Darius Kasparaitis, a másik litván legenda is eljön Nur-Szultánba, de a 46 éves korábbi sztár végül nem vállalta.

Fotó: Rocky W. Widner / Getty Images North America Dainius Zubrus

Zubrus mellett még két játékost érdemes kiemelni. Egyikük a védő Nerijus Alisauskas, aki a KHL-ben szereplő Dinamo Riga hokisa, de korábban Kazahsztánban és a német harmadosztályban is hokizott. A másik a 26 éves Mantas Armalis, aki már régóta a svéd bajnokságban nevelkedik, jelenleg a Skelleftea játékosa, de játszott az amerikai AHL-ben is, sőt, pár meccsen az NHL-ben is védett.

Fiatal, hajtós csapat, egyetlen pillanatig sem szabad félvállról venni őket. Szerdán a kazah csapattól csak 3-1-re kapott ki, bár 40-13 volt a kapura lövések aránya a házigazdák javára. Fontos lenne, hogy a vezető gólt a magyar válogatott, mert nem biztos, hogy nekik is sikerülne, amit a fehéroroszok megtettek, akik 0-2-ről fordították meg a meccset.

Szerdai eredmény

Kazahsztán-Litvánia 3-1 (1-0, 1-0, 1-1)

Csütörtöki program

8.30 Magyarország-Litvánia

12.00 Fehéroroszország-Szlovénia

15.30 Dél-Korea-Kazahsztán