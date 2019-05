A beteg kapitány távolból is segíti a hoki-vb-n szereplő válogatottat

2008-ban, Szapporóban élte meg a csodát a magyar hokiválogatott, most Kazahsztánban kapitánya nélkül, de hihetetlenül elszántan várja a legnehezebb világbajnokságot. Nem esélytelenül.

A fehéroroszok 3-1-re nyertek. Vasék nagyot küzdöttek, sokat is lőttek, de nem elég veszélyesek a magyar csatárok. Még összejöhet a feljutás, de a bennmaradásért is küzdeni kell.

Nem kezdődött jól a magyar jégkorong-válogatott számára a Kazahsztánban zajló divízió I/A csoportos világbajnokság. Dél-Koreától 5-1-re, Fehéroroszországtól 3-1-re kapott ki, ezzel jelenleg az utolsó helyen áll, de van még három meccs, ami bőven ad lehetőséget a javításra. Szerdán a magyar csapat számára szünnap van, de edzéssel, majd elemzéssel tölti az időt a keret és a szakmai stáb is. A szerdai edzésen mi is ott voltunk.

A felkészülési meccsek és az előzetes elvárások alapján sokan csalódásként élik meg a helyzetet, de eddig attól a két csapattól kaptunk ki, amely tavaly még a legfelsőbb ligában szerepelt. Könnyen lehet, hogy Dél-Korea ellen siker volt bekalkulálva, de ahogy a szlovénok ellen is megfordították, majd megnyerték a meccset, látni lehetett, hogy a volt NHL-hokis, Jim Peak kiváló csapatot rakott össze erre a világbajnokságra. A fehéroroszok pedig ötvözik azt a játékot, amely a kemény NHL-t és a technikásabb KHL-t jellemzi.

„Nyomtunk, nyomtunk, aztán kaptunk egy szerencsétlen gólt. Utána is nyomás alatt tartottuk az ellenfelet, de nem akartak beakadni a korongok. Egy lőtt góllal nem lehet meccset nyerni. Más arcunkat mutattunk, mint az előző mérkőzésen, energikusabbak voltunk, jobban működött a letámadás, hosszabb támadásokat vezettünk, egész jó helyzeteket alakítottunk ki, de nem tudtunk bekerülni a kapujuk elé. A kettős emberhátrány értékesítésével dőlt el a meccs” – mondta a keddi meccs után Bartalis István.

Majoross Gergely megbízott szövetségi kapitány a szerdai gyakorlás után kiemelte, hogy mik voltak azok a dolgok, amik a legjobban hiányoztak a sikerhez. A szakember szerint az első meccsen nagyon sok minden, elsősorban a helyes hozzáállás. Túlzottan arra összpontosítottunk, hogy itt nekünk nyerni kell, nem pedig arra, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy egy ilyen meccset megnyerjünk.

„Pedig ez volt az egyik legfontosabb dolog, amit a vb előtt elhatároztunk. A fehéroroszok ellen már ez működött. Az, hogy nem sikerült nyerni, nem ezen múlt. Hogy mi kellett volna még plusz a fehéroroszok ellen, azt már nehéz lenne megmondani, de ez már ezen a vb-n ellenük nem fog kiderülni. Más csapatok ellen viszont sikerrel járhatunk azzal a mentalitással, amit a meccsen láttam."

Fotó: Csizmazia Zoltán / Index

Az első két találkozó legfontosabb tanulsága az, hogy nem elég a korongot többet birtokolni, és többet lőni a kapura.

Mindkét ellenfelünknél többet lőttünk kapura, ami nyilván örömteli. Talán még a korongbirtoklásban is jobbak voltunk, de minőségi helyzeteket nem tudtunk kialakítani. Az a másik probléma, hogy amiket kialakítottunk, abból sem sikerült gólt lőni. A harmadik pedig az, hogy olyan lövéseink voltak, amelyekből nem jöttek a kipattanók vagy megpattanók, szélről és távolról leadott lövésekben nem volt meg a kellő hatékonyság. Ha lehet, úgy fogalmaznék, hogy az okos lövéseink nem voltak meg. A pályán olyan területeiről leadott lövések nem, amelyek igazán veszélyt jelenthettek volna.

Az elmúlt években egyre közelebb került egymáshoz az elitliga alja, illetve az divízió A csoportja, az utóbbin belül pedig egyre kiegyenlítettebb lett a mezőny. Ha visszaemlékszünk az elmúlt két divízió I/A-s vb-re, akkor felidézhetjük, hogy hasonló meglepő eredményeket hozott akkor is az első forduló. A szlovénok – amelyek most itt Kazahsztánban velünk együtt nyeretlenek – ugyanígy álltak tavaly Budapesten is. A végén pedig majdnem feljutottak.

„Kiegyenlített, jó meccset játszottunk, amely bármelyik irányba eldőlhetett volna. Védelmi hibából kaptunk két gólt, ami kicsit szerencsétlenségnek is nevezhető. Reméljük, hogy a szerencse átbillen a másik irányba, és meg tudjuk nyerni a csütörtöki meccset. Egy ilyen jó ellenféllel szemben az ilyen hibák nem férnek bele. Reméljük, hogy a góllövésben is javulunk, az emberelőnyöket is jobban használjuk ki. A hétfői találkozóhoz képest fejlődtünk, ezen az úton kell haladni tovább” – beszélt a meccsről a gólszerzőnk, Galló Vilmos a szövetség honlapján.

Azt is fontos felidézni, hogy két éve Ukrajnában a dél-koreai válogatott úgy jutott fel, hogy előtte való évben utolsó előtti lett, tavaly a Papp László Arénában, amikor 15 másodpercen múlt a feljutásunk Nagy-Britannia ellen, pont azok a britek mentek fel, akik egy évvel korábban még a divízió I/B-ben szerepeltek. Majoross is azt említette, pórul járhat az, aki azt gondolja, hogy lehet itt könnyű ellenfél.

„Nem lesz könnyű Litvánia ellen sem, hiszen az elmúlt években nagyon kiegyenlített lett a mezőny. Az a csapat, amelyik elhiszi, hogy van könnyű ellenfél, nagyon hamar bajba kerülhet. Mi is úgy álltunk bele ebbe a vb-be, hogy meccsről meccsre kell csúcsteljesítményt nyújtani.”

A magyar válogatott az indulás előtt pár nappal veszítette el szövetségi kapitányát, a finn Jarmo Tolvanent, aki betegsége miatt nem utazhatott el Kazahsztánba. Arra kérdésre, hogy ez mennyire viselte meg a csapatot, Majoross elmondta, cseppet sem ideális a helyzet. Szerencsére a kapitány jobban van, a szakmai stáb pedig napi kapcsolatban áll a kiváló szakemberrel.

Fotó: Mudra László - MJSZ

„Aggódtunk érte, amíg nem lehetett tudni, hogy pontosan mi van vele. Az, hogy jobban van, egészen megnyugtató. Nehéz helyzet, hogy egy közel két éve azonos stábon közvetlenül az indulás előtt kell változtatni.

Ez az ideálistól nagyon messze van. Mindennap beszélek vele.”

Erdély is azt mondta, hogy lehet, hogy kívülről úgy tűnt, hogy el vannak anyátlanodva, de a csapat egy emberként állt ki a finn szakember mellett.

„Biztos neki fáj a legjobban, hogy nem lehet itt. Persze nekünk sem tett jót, hogy végigmegyünk egy közös úton, és a végét nem tudjuk együtt megtenni, de Majoross Gergely kiváló szakember, aki meg tudja oldani ezt a helyzetet.”

Ami a teljesítményünket illeti, eddig két gólunkat Hári János és Galló Vilmos szerezte, Stipsicz Bencének két gólpassza van. Az első sorunkból Erdély Csanádnak még nincs pontja. A Fehérvár 21 éves csatárát is arról kérdeztük, mi lehet a legnagyobb probléma eddig a góllövéssel.

„Az a baj, hogy a kiszámíthatatlan lövések voltak azok, amelyek a legjobban hiányoztak. Meg lehet nézni a fehéroroszok második gólját, amikor szinte a teljes csapaton átlőttek. Meg kell próbálni a kapusoknak a látóterét csökkenteni. Jobban játszottunk, mint Dél-Korea ellen. Nagyon jó, hogy végre emberelőnyös gólt szereztünk. Az nem jó, hogy sok volt a kiállítás. A legbosszantóbb, hogy voltak kapuvasak, voltak üres kapus lehetőségünk, mégsem ment be semmi. Ez biztos, hogy előbb utóbb be fog menni, a következő meccsen.”

A magyar válogatott legközelebb Litvániával játszik. A csütörtökön, magyar idő szerint 8:30-kor kezdődő meccs előtt mindenki hisz abban, hogy meglesz a világbajnokság első győzelme. Egy siker, gólok, azonnal feloldják azokat a gátakat, amelyek az elmúlt két meccsen voltak tapasztalhatók.