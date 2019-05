Három litván se volt elég Bartalis ellen

A magyar csapat csütörtökön, harmadik meccsén szerezte meg az első győzelmét a kazahsztáni divízió I/A csoportos hoki-világbajnokságon. A litvánok elleni 4-1-es sikerből különösen a második magyar gól maradt emlékezetes: Bartalis ugyanis két litván bekk és a kapus eszén is túljárva talált be.

Persze az elismerésből kijár az asszisztot adó Szirányinak is, akiről a középső harmadban úgy pattant le egy védekezni próbáló litván játékos, mint egyszeri playmate-ről a barátnője gimis öccse. Utána viszont az évek óta német bajnokságban játszó csatárunk nagy pillanatai jöttek, előbb bevitte a két védő közé, majd egy nagyon laza, elegáns mozdulattal a kapust is kicselezve a hosszú sarokba lőtt (a korong a kapuvasat érintve csúszott be). A SportTV a Facebook-oldalán is megosztotta a gólt, nem csoda.

A magyar győzelem azt jelenti, hogy három forduló után a hatcsapatos torna negyedik helyén állunk. Pénteken a nulla pontos szlovénok ellen győzni kell, hogy megmaradjon a (meglehetősen halvány) remény a feljutásra, és ha győzünk, az is eldől, hogy már nem végezhetünk a 4. helynél hátrébb. A dolgunkat viszont nehezíti, hogy a litván meccs utolsó perceiben 5 perc + fegyelmivel kiállított Hári Jánost egy meccsre eltiltották, így a 27 éves csatár nem játszhat a szlovénok ellen.