Litvánia-Magyarország

Elég színes képet fest a litván válogatott összeállítása. A 40 éves Dainius Zubrus, akinek ugyan 2016 óta nincs csapata, de jelenléte rengeteget jelenthet a fiataloknak. Zubrus összesen 1293 meccset húzott le az NHL-ben, játszott a Philadelphia, a Montreal, a Washington, a Buffalo, a New Jersey, végül a San Jose csapataiban, összesen 228 gólja és 363 gólpassza van. Első körös draftos volt, a orosz válogatottban is szerepelt még 2004-ben. A mostani vb nyitómeccsén is gólt ütött. Úgy volt, hogy Darius Kasparaitis, a másik litván legenda is eljön Nur-Szultánba, de a 46 éves korábbi sztár végül nem vállalta. Zubrus mellett négyen játszanak a litván bajnokságban. A többiek a finn és az amerikai junior, valamit a brit, a lett, a norvég, a belga, a német, a svéd és a svájci bajnokságokból érkeztek. Kilenc olyan játékos van, aki még nem múlt el 21 éves, köztük három 18 éves hokis.