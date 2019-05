Nem volt bennünk mentális blokk

Majoross Gergely szövetségi kapitány csapata első vb-csoportos győzelme után elmondta, az volt a tervük, hogy nagy iramban kezdenek a litvánok ellen, ez sikerült is, több helyzetet alakítottak ki, 15-9 volt a kapura lövések száma a nyitóharmadban.

Nem gondolom, hogy óriási mentális blokkok lettek volna bennünk korábban. Az első mérkőzésbe rossz felfogásban mentünk bele, a másodikban rendben voltunk, és most is, csak nyilván az ellenfél gyengébb volt, mint kedden, és ezt többször is meg tudtuk büntetni