Történelmi győzelem tarthatja életben a feljutási álmokat

A magyar jégkorong-válogatott Szlovéniával játszik pénteken, magyar idő szerint 15:30-kor a Nur-Szultánban, a divízió I/A csoportos világbajnokságon. Abban szinte biztos lehet mindenki, hogy egyik válogatott sem arra gondolt, hogy a torna negyedik fordulójában majd ilyen körülmények között meccsel egymással.

A mieink a dél-koreai és a fehérorosz válogatott ellen elszenvedett vereség után legyőzte Litvániát, míg a szlovénok eddig mindhárom meccsüket elbukták, és jelenleg vb-újonc litvánokkal együtt nulla ponttal állnak.

Bár, a matematikai esély a feljutásra még a szombati, Dél-Korea–Litvánia meccs végéig él, de nekünk, a szlovénoknak meg főleg, inkább hátrafelé kell tekinteni, nem pedig előre. Déli szomszédunk játékosai, a szurkolók meg főleg nehezen élik meg a helyzetet, az már biztos, hogy egymás után három idényt töltenek majd a második vonalban, amire 2001 óta nem volt példa.

Egy fiatal hokinemzet, amely 1993-ban indul útnak, de már hat olyan játékosa volt, akit NHL-be draftoltak. Anze Kopitar már ezer meccset lehúzott a világ legjobb hokibajnokságában (mellette Jan Mursak is játszott az NHL-ben), megélheti azt a szégyent, hogy a harmadik vonalba zuhan.

Már a tavalyi, budapesti vb-n is bajban voltak. Akkor is két vereséggel kezdtek, de aztán előbb a magyarokat, majd a kazahokat is megverték, így aztán az olaszok ellen ki-ki meccset játszottak, amit elveszítettek, de a szurkolók mégsem keserű szájízzel utazhattak haza. Most, a Kazahsztánban tartózkodó néhány tucat szlovén arról beszélt, hogy nekik már csak egy meccs fontos, a vasárnapi, litvánok elleni kiesési rangadó.

Nem túl jó előjelekkel indultak útnak. Évek óta a válogatott gerincét adó, első és második soros sztárok mondták le a tornát sérülések, fáradtság miatt, mint a már említett Jan Mursak, Ales Music, Mitja Robar, Jan Urbas, Ziga Jeglic, Ziga Pavlin és Rok Ticar. A hiányuk még egyenként is súlyos veszteségnek számítana, nem hogy így együtt.

Bár eljött a nagy sztár, a 2005-ös draft 1/11-ese, Anze Kopitar, aki Los Angeles Kingsben 1003 meccsen van túl, 312 gólja és 576 gólpassza van, de ő sem sokat tudott segíteni eddig. Ennek egyik legfőbb oka, hogy olyan a szlovén válogatott idén, mintha csak egyetlen sora lenne. Hat gólt ütöttek az eddigi három meccsen és ennek a felét a Rodman, Kopitar, Sabolic trió szerezte. A három hokis eddig 3+5, azaz nyolc pontot szedett össze. Egy sorral a jégkorongban nehéz meccseket nyerni.

Mindenesetre nem csak Kopitarra kell figyelni, ezt Majoross Gergely megbízott szövetségi kapitány mondta még csütörtökön. Épp az első sorban szereplő két másik csatár is bőven tud gondot okozni a kapunk előtt.

Ha a két csapat a vb-n eddig mutatott formáját nézzük, bőven lehet esélyünk a meccsen. Bár a szlovén hoki előttünk tart, a két csapat közti különbség azért évről-évre csökkenni látszik. Ettől függetlenül van egy nyomasztó statisztika, amin azért ideje lenne változtatni.

Szlovénia 1993 óta indul független államként a jégkorong-világbajnokságokon. Eddig a második és a harmadik vonalban összesen kilencszer játszottunk ellenük és még egyszer sem tudtuk vb-n legyőzni őket. Barátságos, vagy nemzetközi tornákon vannak sikereink, így például az idei felkészülés során elért 7-4-es győzelem, de ezek az eredmények nem mérvadók.

Magyarország-Szlovénia meccsek a vb-k történetében

1993: 2-14

1994: 2-8

1996: 3-4

1999: 1-5

2007: 1-4

2010: 1-4

2012: 1-4

2014: 0-2

2018: 1-4

Fontos lenne a siker, vagy legalább az egy pont, hogy a vasárnapi, kazah elleni meccsen nekünk már ne múljon semmi, ha négy pontunk van, akkor biztosan nem esünk ki. Ezt a kazah csapatot ezen a világbajnokságon nagyon nehéz lesz bárkinek is legyőzni. Ha a szlovénoktól kikapunk, a litvánok meg megverik a szlovénokat, akkor vasárnap nagy számolgatások kezdődnek.

Majoross Gergely eddig mindhárom meccsen változtatgatott a sorok összetételen, taktikai okokból, amely a litvánok ellen már kiválóan működött. Most kényszerűségből kell, ugyanis Hári Jánost egy meccsre eltiltotta az IIHF csütörtöki meccsen kapott 5 perces büntetése miatt. A csapatkapitány Magosi Bálint sem biztos, hogy vállalni tudja a játékot, bár az érthetetlen, hogy őt letaroló, világbajnokságra nem illő mozdulat hogy nem érhetett még kisbüntetést sem. Szóval azért van gondunk nekünk is bőven.

A magyar csapat játéka meccsről-meccsre fejlődik, így aztán bízhatunk a sikerben, ami egyben történelmi is lenne. Az már mindenféleképp történelmi lesz, hogy olyan még soha nem volt, három szlovén játékos is magyar csapatból érkezett a vb-re: Anze Kuralt a Fehérvár AV19, Ziga Pance a DVTK-Jegesmedvék és Andrej Hebar az Újpest hokisa.

(Borítókép: Hári János a magyar (j) és Anze Ropret a szlovén jégkorong-válogatott játékosa a budapesti Tüskecsarnokban játszott felkészülési mérkőzésen 2019. április 17-én. Czagány Balázs / MTI)