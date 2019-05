Padlót fogott a hokiválogatott a 6-0-s vb-vereséggel

A most pont nélküli Szlovéniát még sose vertük, de most csak egy soruk van.

A magyar hokiválogatott harmadik, egyben legsúlyosabb vereségét szenvedte el a divízió I/A-s világbajnokságon. Az eddig pont nélkül álló Szlovénia 6-0-ra győzött. A magyar csapat első olyan meccse volt a vb-n, amin gólt sem tudott ütni.

A meccs előtt a válogatottnak matematikai esélye még a feljutásra is volt két győzelemmel, de eezzel a vereséggel az osztályból való kieséssel is közel került.

A felkészülés során a válogatott legyőzte a szlovénokat, de a korábbi világbajnokságokon ez még sosem sikerült. Kilencből kilencszer Szlovénia nyert, amit most 10/10-es mutatóra javított.

Majoross Gergely szövetségi kapitány nem volt könnyű helyzetben, mert egyik kulcsjátékosát, Hári Jánost eltiltották, Magosi Bálint pedig sérülés miatt hiányzott, így meg kellett bontania a már bevált sorokat, nagyobb terhelést jutott a játékosokra. (A mérkőzés közvetítését itt tudja újra elolvasni.)

A meccset a kazahsztáni vb-n háromból három meccset elveszítő Szlovénia kezdte jobban, többet birtokolta a korongot, és az első igazi helyzet is náluk volt. Vay Ádám kapus azonban fogta az NHL-es Ante Kopitar lövését. Az ötödik perc után a magyarok játéka is veszélyesebbé vált, Vas János és Nagy Krisztián lőtt kapura, de Luka Gracnar remek formában védett az egész meccsen, ezekkel a kísérletekkel csak bemelegített.

A harmad felénél emberelőnybe kerültek a magyar csapat, de nem tudta azt kihasználni, nem sikerült felállni a támadásoknál. Szlovénia ezt elég hamar megbosszulta, a 14. percben egy kicsit kihagyott a magyar csapat figyelme, Stebih talált be távolról, a harmadot jelző kék vonalról.

A gól után felpörgött a válogatott, küzdelmes, nem túl szép játék alakult ki, kevés igazi helyzettel, Nagynak volt még egy lövése.

A második harmad rémálomszerűen kezdődött. Még egy perc sem telt el, már két góllal mentek az emberelőnyben lévő szlovénok. Jan Drozg terelt kapuba egy lőtt passzt. Hiába egészült ki a magyar csapat, két perc múlva jött az újabb gól. A kapu előtti tömörülésben nem volt elég határozottak a magyar védők, nem tudta felszabadítani, a takarásban lévő Vay pedig nem védhette Drozg lövését. Ezzel már 3-0-ra ment Szlovénia.

A bekapott gólok után megint kisebb nyomás alá kerültek a szlovénok, de hamar visszavették a kezdeményezést, Drogz és Kopitar lövéseit hárította Vay, mindeközben egy emberhátrányt is sikerült kivédekezni.

A 31. percben jött az újabb szlovén gól, Kuralt húzódott be balszélről, senki nem lépett oda neki, a fehérvári légiós zavartalanul lőhette ki a bal felső sarkot. A kapitány ezután a kapuscsere mellett döntött, Bálizs váltotta Vayt. A negyedik gól után is volt egy kisebb magyar roham, de Gracnar kapus fogta Erdély és Bodó lövéseit is. A harmad végén a szlovének letámadással próbálkoztak, de már nem tudtak újabb gólt ütni.

A harmadik harmadban Szlovénia már lassított, inkább csak az eredmény megtartására törekedett. A magyar válogatott küszködött a támadásokkal, de Bartalisék semmi váratlant nem tudtak húzni, a támadóharmadban elég ötlettelenül játszottak. A harmad elején ráadásul rengeteg korongot lesre is ütöttek.

A szlovénok takarékosan játszva is újabb gólt ütöttek a harmad végén. Ekkora már szétesett a magyar válogatott, mentálisan is elfáradt. Az 54. percben két védő elváltotta egymást, míg Rodman a kapu mögül játszotta vissza az üresen érkező Kopitarnak. Könnyedén lőtte el a korongot Bálizs mellett. Ezzel még nem volt vége, az 59. percben az Újpestben játszó Andrej Hebar egy kényszerítő után lőtte be a hatodik szlovén gólt.

A magyar válogatott egy győzelemmel és három vereséggel az ötödik helyen az utolsó forduló előtt. Ha vasárnap a hazai kazahoktól kikap, míg Litvánia legyőzi Szlovéniát, akkor jövőre divízió I/B-ben folytatja a csapat. Egy pontszerzéssel viszont biztosíthatja a bennmaradást.

(Borítókép: Magyarország-Fehéroroszország mérkőzés után 2019. április 30-án. Fotó: Magyar Jégkorong / Facebook)