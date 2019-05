A magyar jégkorong-válogatott az ötödik helyen végzett a kazahsztáni divízió I/A csoportos világbajnokságon. Néhány órára a kiesés réme is ott lebegett a csapat felett, ami 2000 óta egyszer sem fordult elő vele, azt most is megúszta, a szlovénoknak köszönhetően végül elég simán. A magyar válogatott 2016-ban szerepelt legutóbb az elitben, azóta a dobogó sem jött össze, összesítve a világranglistát, kétszer 21., tavaly a 20. helyen végzett.

2017-ben zártunk ugyanígy egy győzelemmel és 4 vereséggel, csak akkor az első körben jött a siker, így a kiesés reálisan nem merült fel. Most ezért is fájdalmasabb a szereplés, mert volt olyan forgatókönyv, hogy kipottyanunk.

Furcsa vb volt, amin kétszer is az ezen a szinten elfogadhatónál gyengébben játszottunk.

Simán vertük az újoncot (4-1), a végén kieső Litvániát. Volt két olyan meccsünk, amikor nagyot küzdöttünk, keményen harcoltunk, még helyenként jól is játszottunk, de végül vereséget szenvedtünk (mind a kétszer a végül feljutó csapat ellen, igaz, az utolsó körben a kazahok elleni meccsen már mindketten tét nélkül játszhattunk).

Általános a vélemény, hogy a meccsek elejét mind az öt találkozón sikerült megtolni, nyomást tudtunk gyakorolni az ellenfelekre. De szembetűnő volt az is, hogy hiába lövünk sokat kapura, sokszor többet is, mint az ellenfél, ezek hatékonysága, illetve a helyzetkihasználás olyan gyenge, hogy így lett belőle négy vereség.

Az előttünk végző csapatoknak összesen 3 gólt lőttünk. Reálisan számolva, egy meccs megnyeréséhez kellene ennyi.

Dél-Korea ellen kezdtünk, és mintha még nem állt volna át a csapat, gyermeteg védelmi hibákkal magunkat vertük meg. Nem ütköztünk eleget, és adtunk három pontot az elit csoportból érkező ellenfelünknek. Azon a meccsen minden statisztikai mutatóban jobbak voltunk, csak éppen a legfontosabban nem, a góllövésben.

A fehéroroszok ellen már felpörgött a csapat, sokkal több helyzetünk volt, de még mindig kevés a gól. Minőségi csapattal jöttek a beloruszok, és még keményebb sem volt a meccs, mint 2016-ban, amikor Szentpéterváron legyőztük őket. Akkor is sokat lőttünk, de haszontalanul.

Akkor már érezni lehetett, hogy a szünnapunk után a litvánok ellen következik a legfontosabb összecsapás. Szerencsére ezen találkozón a tudásbeli különbség azért kirajzolódott, és bár a litvánok is két vereséggel érkeztek, jó csapat benyomását keltették a fiatal tehetségekből és az 1293 NHL-meccses, 40 éves Dainius Zubrusszal kiegészülő csapat. Mint később kiderült, valóban ez volt számunkra a vb legfontosabb meccse.

Mert a következőn, Szlovénia ellen megint a rossz arcát mutatta a csapat. Még a meccs előtt arról tanakodtak szakértők, szurkolók, hogy egy jó eredménnyel akár a feljutásért is harcba állhatunk, aztán egy látványos összeomlás lett a vége. A szlovénok akkor érkeztek meg a világbajnokságra gyakorlatilag, és a kapitány szerint a helyzeteink azon a meccsen is megvoltak, sorba kaptuk szerencsétlenebbnél szerencsétlenebb gólokat.

A vb utolsó játéknapján aggódva kezdtük nézni a litván-szlovén meccset, de négy perc után megnyugodhattunk. A szlovénok kiütötték az újoncot, így eldőlt, hogy nem esünk ki, igaz az 5. helynél sem végezhettünk már előrébb. Mivel az utolsó meccsre a kazah válogatott sorsa is eldőlt (első és feljutó), így egy tét nélküli meccsen, felszabadultan megint azt játszhattuk, amit a fehéroroszok ellen. Hiába volt jó a magyar csapat, a kazah jobb volt.

Nehéz lenne kiemelni bárkit is a világbajnokságon szereplő csapatból,

Egy biztos, hét gólt ütöttünk, ugyanolyan keveset, mint a kieső Litvánia.

Viszont 18-at kaptunk, aminél több szintén csak a litvánoknak volt. Többet elmond mindennél, hogy a szlovénok elleni 0-6 után maga a megbízott kapitány jelentette ki, hogy nem vagyunk még készen az A csoportra.

Vay Ádám 89,33%-os, Bálizs Bence 86,67%-os védéshatékonysággal védett, előbbi 8, utóbbi 10 gólt kapott. Szomorú statisztika: lövéshatékonyságban (165 lövésből 7 gól) a hat csapat közül az utolsó helyen végeztünk.

A pontlistán a legjobb magyar Bartalis István lett, 2 gól és 1 assziszt. Ez összességében a huszadik helyre volt elég. A tornán a legjobb magyar védőnek választott Stipsicz Bence három gólpasszal zárt. A legtöbbet kiállítottak listáján Hári János a litvánok elleni 5+20 percével a legsportszerűtlenebb lett, míg második 12 perc, azaz hat kisbüntetéssel Wehrs Kevin.

Több csapatban is feltűntek tehetséges, ifjú játékosok. A litvánoknál jó volt nézni a 19-20 éveseket például a kazahok ellen 37 védést bemutató, Laurynas Lubyst, aki még nincs 19 éves. Vagy a szlovén Jan Drozgot, aki most kapott hároméves szerződést a Pittsburgh-től, 20 éves, a vébét öt meccsen 5 góllal és 2 gólpasszal zárta.

Nálunk nem tűnt fel az elmúlt időkben új, friss tehetség a válogatott környékén, aki meg is tudna ragadni, mint Drozg. Idehaza a sportágfejlesztés komoly összegeket emészt fel, a taóból jut bőven a hokira is, de ettől még nem lesz elitligás színvonalú válogatottunk. Most már senkiben fel sem merülhet, hogy rossz körülmények lennének az utánpótlásban, már rég túl vagyunk azon, hogy két fedett csarnokban az országban. Magyarországon egy januári adatsor alapján 2011 óta 11,8 milliárd forintot kapott a sportág, ami a labdarúgás, a kézilabda és a vízilabda után a negyedik legmagasabb összeg.

Az előző adatokhoz képest az öt legtöbb pénzt kapó 2,2 és 2,6 milliárd forint között használhatott fel tao-pénzt. Az Újpest kapta a legtöbbet, 2,6 milliárdot, míg a MAC Budapest Jégkorong Akadémia 2,4, a Fehérvár akadémiája 2,3, a Kanadai Magyar Hoki Klub és a Győri ETO 2,2-2,2 milliárd forintban részesült.

Általánosságban kijelenthető, a két feljutó valóban a mezőny fölé nőtt. Mindkét országban fontos a sport és a jégkorong, nagyon sokat áldoznak rá.

Bravúrok nélkül a feljutás lehetetlen, most azonban gyakorta izgalmassá sem sikerült tenni a meccseket. Ha nincs a szlovénok segítsége, akkor mehetnénk a harmadosztályba, amikor a legtöbb pénz van a sportágban.

Van mit elemezni, illetve arról is beszélni merre, és kikkel haladunk tovább. Beszélni kell Jarmo Tolvanen kapitány kieséséről is, hiszen ez a csapat lassan két éve járta be ez az utat, aminek majdnem a legvégén esett ki betegség miatt a finn kapitány. Összeszokott válogatott ez, és Majoross Gergely is már 2013 óta dolgozik a stábbal, de valahogy akkor is érezhető volt a főnök hiánya.

Láttuk már néhány sportágban, hogy

egy fontos ember kiesése extra motivációt hoz elő, ezt a csapatot mintha lenyomta volna a kapitány távolléte.

Nemcsak a fontos helyzetekben, hanem egyfolytában.

Egyelőre nem tudni, mi lesz Tolvanen sorsa. Az egészsége a legfontosabb, de a szerződése most nyáron lejár. Az sem dőlt el, hogy hol rendezik a következő világbajnokságot, szlovén forrásokból úgy tudni, Ljubljana bejelentkezett, ahogy egyéb hírekből Dél-Koreát, sőt a most feljutó Romániát is hallani lehetett. Erről döntés majd az A csoportos világbajnokság csoportköre után lesz.

A magyar válogatott felemás arcot mutatott ezen a vb-n. Érezhetően több van a csapatban, de ez nem mindig látszott. Ami viszont stabil volt, és évek óta az, az a magyar szurkolótábor, amely ide, az ázsiai sztyeppe közepére is félezres létszámmal kísérte el kedvenceit. A csarnok környékén, de városban és a bárokban is nagy örömmel fogadták a drukkereinket, akik meg is hálálták ezt. Jó példa erre, hogy az, ami vasárnap este még 2000 tengébe került, azért hétfő délelőtt a felét kellett fizetni.

A világbajnokság végeredménye:

Ország Meccs Gy. Hgy. Hv. V. Gk. Pont 1. Kazahsztán 5 4 1 0 0 16-7 14 2. Fehérorosz-

ország 5 3 0 1 1 14-12 10 3. Dél-Korea 5 3 0 0 2 16-13 9 4. Szlovénia 5 2 0 0 3 21-12 6 5. Magyar-

ország 5 1 0 0 4 7-18 3 6. Litvánia 5 1 0 0 4 7-21 3