Szlovákia 11 gólos meccsen, az utolsó pillanatban kapott ki Kanadától

Nagyon megverték a briteket. Svájc is nyert.

A szlovák válogatott a végletekig kiélezett meccsen 6-5-re kapott ki Kanadától a szlovákiai jégkorong-világbajnokság A csoportjában, Kassán.

Kanada kétszer is kétgólos hátrányból (0-2, 2-4) egyenlített, sőt, a házigazda 4-4-nél egy meg nem adott találatot is szerzett. A kilencedik gólt a kanadaiak ütötték, de ezután is egyenlítettek a szlovákok. Az igazi dráma az utolsó pillanatra maradt: egy másodperccel a dudaszó előtt Mark Stone emberelőnyös góljával megszerezte a győztes gólt Kanada.

Szlovákia eddig meglepően jól játszik a vb-n, az első fordulóban az USA-t győzték le. Az amerikaiak hétfőn a finneket verték meg 3-2-re hosszabbítás után. A finnek kétgólos hátrányt dolgoztak le, és a hosszabbításból is már csak egy perc volt, amikor Larkin betalált.

Az oroszok eddig nem hibáztak a vb-n, harmadik meccsüket is megnyerték, a cseheket 3-0-ra múlták felül.

A pozsonyi B csoportban a címvédő svéd válogatott 9-1-re ütötte ki a norvégokat.

A csoport, Steel Arena, Kassa:

Kanada-Szlovákia 6-5 (2-2, 3-2, 1-1)

Egyesült Államok-Finnország 3-2 (2-1, 0-1, 0-0, 1-0) - hosszabbítás után

Az állás: 1. Finnország 7 pont/3 mérkőzés, 2. Kanada 6/3 (15-8), 3. Németország 6/2 (5-2), 4. Egyesült Államok 5/3, 5. Szlovákia 3/3, 6. Dánia 2/2, 7. Franciaország 1/2, 8. Nagy-Britannia 0/2

B csoport, Ondrej Nepela Arena, Pozsony:

Svédország-Norvégia 9-1 (3-0, 5-0, 1-1)

Oroszország-Csehország 3-0 (1-0, 1-0, 1-0)

Az állás: 1. Oroszország 9 pont/3 mérkőzés, 2. Svédország 6/3 (19-6), 3. Svájc 6/2 (12-1), 4. Csehország 6/3 (12-7), 5. Lettország 3/2, 6. Ausztria 0/2 (2-10), 7. Norvégia 0/3 (5-21), 8. Olaszország 0/2 (0-17)