NHL-draftra mehet egy fiatal magyar hokis

Papp Kristófnak jó esélye van arra, hogy bekerüljön az amerikai profi hokiliga, az NHL következő draftjára, írja a Jégkorongblog.

A hokis szaklap a NHL Central Scouting őszi figyelőlistáján találta meg Pappot, aki a draft (játékosbörze) negyedik-hatodik körébe kerülhet. Ez a hely a gyengébb játékosoké, de már ide kerülni is óriási eredmény. A listán körülbelül 300 hokis szerepel.

A 2001-es születésű Papp a Madison Capitols csatára, a világ egyik legerősebb junior ligájában, az USHL-ben játszik. Az előző szezonban 58 mérkőzésen 38 pontot szerzett. Idén is jó formában hokizik, első négy meccsén már 2 gólt lőtt és 3 asszisztot is jegyzett. A 2018-as divízió 1/B junior világbajnokság gólkirályi címét is megszerezte öt mérkőzésen szerzett hat góljával.

Fotó: Szűcs Attila / MJSZ Papp Kristóf (jobbra)

Eddig összesen három magyar hokist draftoltak, Gröschl Tamást, Szuper Leventét és Vas Jánost. Az NHL-ben egyiküknek sem játszhatott, Szuper volt kispados a Calgary Flamesnél.