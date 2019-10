Hokicsapathoz szerződött a volt Chelsea- és Arsenal-kapus

A brit negyedosztályban szereplő Guildford Phoenix hokicsapathoz igazolt Petr Cech Bajnokok Ligája-győztes futballista, írja az ESPN.

A 37 éves kapus nyáron vonult vissza, korábban a Chelsea-ben lett világhírű, majd az Arsenalban védett. A hokisoknál is a kapuban fog állni, de immár korcsolyával a lábán.

A cseh játékos mindig is nagy hokirajongó volt, két éve már játszott a jégkorongos NHL-profi, Martin Havlat búcsúmeccsén is. Most élesben próbálja ki a sportágat, karrierje levezetéseként.

A 196 centi magas Cech az angol Premier League-ben 443 mérkőzésen állt a kapuban, négyszeres bajnok a Chelsea-vel.