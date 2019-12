Lehetetlen szögből, lehetetlen helyre ment a korong

Nehéz jelzőket találni az NHL-es Brad Hunt góljára, amit a Minnesota Wild és az Arizona Coyotes összecsapásán lőtt.

Miután elfektette a védőt, és a kapus fogta a rövid alsó sarkot, Hunt megtalálta azt a résnyi helyet, ami a válla felett volt. És csuklóból, elegánsan oda is varázsolta a korongot.

Ezzel 5-4-re alakította az állást a 31 éves csatár, a végeredmény pedig 8-5 lett a Minnesota javára.

