A cseh legenda inspirálta az NHL-be vágyó magyar hokireménységet

Bár több előrejelzés is azt prognosztizálta, végül mégsem kelt el Papp Kristóf az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) 2020-as újonckiválasztóján, azaz a drafton. A Michigan State egyetem elsőéves centere azonban nem adta fel az álmát, mert tudja, hogy más módon is valóra válthatja azt. A 19 éves hokis 10 éve él az Egyesült Államokban, immáron negyedik éve egyedül, most pedig új fejezet kezdődik az életében, mert az ország legerősebb egyetemi ligájában próbálhat szerencsét. Az új kihívásról, a draftról és az azt megelőző eseményekről, a kiköltözésről, az egyetemi életről és a koronavírus hatásairól beszélgettünk vele.