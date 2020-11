A Ferencvárosba igazolt a hokiválogatott alapembere

A 31 éves, 138-szoros válogatott támadó - az FTC honlapja szerint - új szerződése december 1-én lép életbe.

A klub oldalán emlékeztetett rá, hogy a Kóger idén februárban, a sikerrel megvívott nottinghami olimpiai selejtezőtorna első, észtek elleni mérkőzésén súlyos sérülést szenvedett és azóta nem játszott. Az új szezonra nem kapott szerződést eddigi csapatától, a Fehérvártól, az FTC-nél viszont számítanak rá, mivel az orvosi szakvélemények szerint rehabilitációja a megfelelő ütemben halad, és a tervezett menetrend szerint bevethető lesz.

"Egyre közeledtem ahhoz, hogy a rehabilitációm véget érjen és újra jégre léphessek. Novemberig kivártam, utána viszont mindenképpen lépnem kellett, hiszen nem volt még érvényes szerződésem a szezonra - idézte a honlap Kógert. - Mindenképpen Magyarországon belül akartam váltani, így nagyon nagy megtiszteltetésnek vettem, hogy egy olyan klub, mint a Ferencváros megkeresett egy ilyen ajánlattal, amely ráadásul a jelenlegi helyzetemet is maximálisan figyelembe veszi."

Kóger Dániel 18 évesen két szezon erejéig az osztrák Salzburg utánpótlásprogramjában vett részt, majd négy szezonnyi tengerentúli, főként ECHL-es és AHL-es kitérőt követően 2014-ben visszatért nevelőegyesületéhez, az osztrák bázisú ligában szereplő Fehérvár AV19-hez. A fehérváriakkal hat szezonon keresztül játszott az EBEL-ben (jelenlegi neve ICE), a 2017/18-as idényben a csapat kapitánya volt. Az U18-as és az U20-as válogatottnak is stabil tagja volt, több világbajnokságot is megjárt mindkét korosztállyal, majd a 2008/09-es idénytől kezdve alapembere a felnőtt nemzeti csapatnak is, mellyel ott volt a 2009-es és a 2016-os A csoportos világbajnokságon is, emellett hat divízió I-es vb-n és négy olimpiai selejtezőn szerepelt.

(Borítókép: Mudra László/Mjsz/MTI)