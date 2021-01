Az NHL legkülönlegesebb idénye jön

A legfrusztrálóbb holtszezon

2020. szeptember 28-án az egész NHL és a szurkolók is fellélegezhettek, ugyanis a liga buborékkísérete sikerrel végződött: minden playoff meccset lejátszottak, és a Stanley-kupa átadásával fejezték be a félbeszakított szezont, ráadásul a torontói és edmontoni óriáskaranténokban nem született pozitív teszt.

Az elöljárók és a tulajdonosok azonban egy percet sem pihenhettek, hiszen az egész következő idényt óriási bizonytalanság övezte (és övezi még most is). Nem lehetett tudni, hogy mikor kezdődik, hogy hány meccset játszanak majd a csapatok, és milyen elosztásban, lesz-e buborék, vagy nem, és így tovább.

De még mielőtt belemerültek volna a részletek kidolgozásába,

napvilágot láttak olyan hírek, miszerint a tulajdonosok és a játékosok egymás ellen fordultak.

2020 nyarán a felek aláírták a kollektív szerződés (CBA) meghosszabbított módosítását, amelyet természetesen a világjárvány hatásaihoz igazítottak. Csakhogy állítólag néhány tulaj el sem olvasta ezt, mielőtt aláírta, ráadásul a második hullám sajnos jóval nagyobbnak bizonyult, mint remélték, így a ligát irányító Board of Governors megpróbálta rávenni a játékosokat, hogy a jussuk nagyobb részéről mondjanak le ahhoz képest, mint amiben korábban megállapodtak.

A huzavona és az egymásra mutogatás hetekig zajlott, miközben a 2021-es szezon lebonyolítását továbbra is teljes homály fedte. Egy dolgot lehetett sejteni, de azt is csak Bill Foley, a Vegas Golden Knights tulajdonosának véletlen elszólása miatt:

a divíziókat újrarajzolják, az egyik pedig valószínűleg egy összkanadai csoport lesz.

Ez volt az egyetlen kapaszkodó, de semmi több, sokan már azt is kétségbe vonták, hogy egyáltalán lesz-e szezon. Aztán néhány nappal karácsony előtt a semmiből megszületett a megegyezés, amire mindenki várt, és néhány tényre is fény derült:

január 13-án kezdődik az alapszakasz,

minden csapat 56 mérkőzést játszik,

4 divízió lesz,

május 8-ig tart az alapszakasz,

május 11-én kezdődik a playoff,

július 9-ig be kell fejezni a döntőt.

Kaotikus idény(kezdés)

Az utolsó két dátum nincs kőbe vésve, hiszen az NHL-nek gondolnia kell arra is, hogy néhány meccset biztosan át kell ütemezni, így az alapszakasz és a playoff közti háromnapos szünet meglehetősen rövidnek tűnik. Ráadásul már most biztos, hogy erre sor kerül,

ugyanis a Dallas Stars edzőtáborában felütötte a fejét a covid–19, és a tavalyi döntősnek az első két mérkőzését biztosan el kell halasztani.

Végül tényleg megvalósult a négy divízió, amelyből az egyik valóban kanadai lesz, bár az utolsó pillanatokban úgy tűnt, hogy

pont az addig szentírásként kezelt csoport lesz az, ami mégsem jön létre,

hiszen a kanadai tartományok nem igazán szerettek volna semmilyen sporteseménynek otthont adni.

Az juharleveles klubok elkülönítésére azért van szükség, mert mindenkinek, aki átlépi a kanadai határt, karanténba kell vonulnia, ezzel lehetetlenné vált az amerikai együttesek vendégszereplése.

Ezek után a csapatok elosztása így fog kinézni:

Északi (Scotiabank) divízió: Calgary Flames, Edmonton Oilers, Montréal Canadiens, Ottawa Senators, Toronto Maple Leafs, Vancouver Canucks, Winnipeg Jets.

Keleti (MassMutual) divízió: Boston Bruins, Buffalo Sabres, New Jersey Devils, New York Islanders, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins, Washington Capitals.

Középső (Discover) divízió: Carolina Hurricanes, Chicago Blackhawks, Columbus Blue Jackets, Dallas Stars, Detroit Red Wings, Florida Panthers, Nashville Predators, Tampa Bay Lightning.

Nyugati (Honda) divízió: Anaheim Ducks, Arizona Coyotes, Colorado Avalanche, Los Angeles Kings, Minnesota Wild, San José Sharks, St. Louis Blues, Vegas Golden Knights.

Nagyon fontos,

hogy a csapatok csak divízión belül játszanak az alapszakaszban és a playoff első két körében is, azaz gyakorlatilag négy különböző miniligában zajlanak majd a küzdelmek.

Mindegyik csoportból a legjobb négy jut be a rájátszásba, ahol a szokásos, négy győzelemig tartó párharcokkal folytatják. Arról még nincs döntés, hogy az adott divíziók győztesei hogyan folytatják tovább.

Az amerikai csoportokban mindenki nyolcszor játszik mindenkivel, a kanadaiak pedig 9 vagy 10 alkalommal találkoznak ugyanazzal az ellenféllel.

Minden csapatnak rendelkezésre áll egy úgynevezett „taxi squad”,

amely 4–6 játékost tartalmazhat az eredeti kereten túl, és koronavírus-fertőzés esetén azonnal aktivizálható.

A szezonrajt előtt kiadott közlemény szerint összesen 27 játékos adott pozitív tesztet az edzőtáborokban, közülük 17-en a Dallas Stars hokisai. A többi tíz ember nyolc különböző csapatból került ki.

Az NHL igyekszik minimalizálni a veszteségeit, ezért eladta a divíziók neveit, így idén a szponzorok miatt a fent zárójelben látható módon fogják hívni a csoportokat. Gary Bettman komisszár a rajt előtt megjegyezte, hogy a liga így is körülbelül egymilliárd dolláros kieséssel számol, és még úgy is jobban járna, ha nem lenne szezon...

Feltételezett erőviszonyok

Első ránézésre a keleti divízió tűnik a halálcsoportnak, amely a korábbi Metropolitan csoportra épül, a Carolina és a Columbus helyét a Boston és a Buffalo vette át. Rendkívül nehéz megjósolni ennek a nyolcasnak a végeredményét, a New Jersey és a Buffalo talán kicsit kilóg lefelé, de a Devils tavaly igencsak alulteljesített, és a fiataloktól jóval többre számíthat, míg a Buffalo Taylor Hall megszerzésével (is) jelentőset lépett előre – papíron.

A középső csoportban az a korábban elképzelhetetlen helyzet alakult ki, hogy a két tavalyi döntős egy divízióba került.

A Tampa Baynek ebben a szezonban biztos hiányozni fog a legjobb csatára, Nyikita Kucserov,

míg a Dallast a jelenlegi vírusfertőzésen kívül Ben Bishop és Tyler Seguin hosszabb távú hiánya is sújtja. A továbbjutás itt is nyíltnak tűnik, bár a Carolina és a Tampa Bay szinte fixnek vehető.

Nyugaton három csapat kiemelkedik a többi közül. Egyik a 2019-es bajnok St. Louis Blues, amely ugyan elvesztette csapatkapitányát, Alex Pietrangelót, de Torey Kruggal pótolta. A másik a Colorado Avalanche, amely tavaly a rengeteg sérült ellenére is csak a második kör hetedik meccsének hosszabbításában esett ki, Joe Sakic pedig igencsak megerősítette a keretet ősszel,

a legtöbb szakíró pedig őket tartja a bajnoki cím esélyesének.

És itt van még a Vegas Golden Knights, amely megszerezte Pietrangelót, és biztosan a döntőbe jutást tűzte ki célul. Ami a negyedik helyet illeti, hatalmas versenyre van kilátás a maradék öt együttes között.

Kanadában rendkívül intenzív összecsapásokra lehet számítani, ahol régi rivalizálások éledhetnek fel, és néhány teljesen új is kialakulhat. A Toronto Maple Leafs végre átlépheti saját árnyékát, az Edmontont idén is Connor McDavid és Leon Draisaitl hajtja majd, de gyakorlatilag az Ottawán keresztül bármelyik együttes eséllyel pályázik az első négy hely valamelyikére.

Ereszd ki a Krakent!

Utoljára a Vegas Golden Knights csatlakozott az NHL-hez 2017-ben, a más csapatoktól kiebrudalt játékosokból összeverbuvált alakulat pedig már az első évében bejutott a kupadöntőbe. A ligába sosem látott mennyiségben özönlenek a tehetséges játékosok, ma már tényleg csak a legjobbak ragadhatnak meg, így a vezetőség arra jutott,

hogy egy újabb franchise belépése nem hígítaná fel az mezőnyt.

A Seattle elindítását 2018 végén egyhangúlag szavazta meg a Board of Governors, azóta pedig folyamatosan épül a franchise: felújították (majd átnevezték) a KeyArenát, kiválasztották a Kraken nevet, eladtak rengeteg bérletet a 2021–22-es szezonra, sőt, a stáb és a menedzsment is kezd összeállni.

Nagyjából már csak a játékosok hiányoznak, akiket a klub 2021. július 21-én választ ki az expanziós drafton. Ahogy négy éve a Vegas, úgy a Kraken is a többi csapat által le nem védett hokisok közül válogathat majd. A többi együttesre is ugyanaz a szabály vonatkozik majd, mint 2017-ben, azaz levédhet:

egy kapust, három hátvédet és hét csatárt

vagy egy kapust és nyolc mezőnyjátékost, posztra való megkötés nélkül.

Persze ez nem ilyen egyszerű, és rengeteg különleges feltétel van a fiatalokkal vagy a különböző szerződésekben szereplő klauzulákkal kapcsolatban, de ezekbe felesleges belemenni.

Az egész hokivilág kíváncsian várja, hogy a Seattle képes lesz-e megismételni a Vegas tündérmeséjét, de ez még rendkívül távolinak tűnik. Addig még le kell játszani az NHL történetének legkülönlegesebb szezonját.