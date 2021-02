Putyin tönkretenné az egyik legjobb orosz sportolót

Hétfőn látott napvilágot az a történet, miszerint napjaink egyik legjobb játékosa még 2011. december 11-én, egy rigai szálloda bárjában súlyosan bántalmazott egy 18 éves nőt. Panarin akkor a KHL-ben érdekelt Vityaz Csehovban jégkorongozott, és akkori edzője, Andrej Nazarov állt elő a sztorival. A tréner elmondása alapján Panarin addig ütötte a nőt, amíg földre nem került, a kiérkező rendőrök pedig letartóztatták a hokist.

Nazarov még arra is emlékszik, hogy 40 000 eurónyi készpénzzel kellett megvesztegetni a lett járőröket, hogy ejtsék az ügyet, nehogy bajba kerüljön a játékos.

Panarin évek óta nyilvánosan kritizálja Vlagyimir Putyint, múlt hónapban Instagramon tett közzé egy bejegyzést, amelyben Alekszej Navalnijnak, az ellenzék aktivistájának a szabadságát követelte, korábban pedig számos interjúban beszélt a kormányfő politikájáról és az orosz gazdasági, valamint szociális helyzetről.

A játékost Nazarov – aki köztudottan Putyin hűséges támogatója – többször is figyelmeztette, hogy tegyen lakatot a szájára, Panarin azonban nem engedelmeskedett.

A Rangers egy meglehetősen határozott közleményben vette védelmébe a játékosát:

Artemij egyértelműen tagadja az ellene felhozott vádakat ebben a kitalált történetben. Világos, hogy ez egy taktikai húzás, amellyel a megfélemlítése a cél, amiért ő nyíltan beszélt bizonyos politikai eseményekről. Artemijt érthető módon megrázták az események, ezért egy kis időt külön fog tölteni a csapattól. A Rangers teljes támogatásáról biztosítja őt és mindent megtesz azért, hogy a végére járjon ennek az alaptalan történetnek.

Különböző információk szerint Panarin a következő napokban azon fog dolgozni, hogy kimenekítse családját Oroszországból.

Nazarov Oroszországon belül is megosztó személyiségnek számít, köszönhetően annak a viselkedésnek, amit edzőként többször is tanúsított. 2011 őszén például hokiütővel támadt rá néhány szurkolóra, néhány évvel később pedig a játékvezetőknek mutatott be, valamint dobált be mindent a jégre a kispadról.

Szlava Malamud, az ország egyik legnépszerűbb sportújságírójának jellemzése alapján Nazarov (aki játékosként 571 mérkőzésen szerepelt az NHL-ben) a 2000-es évek második felében azzal szerzett hírnevet magának, hogy különböző kitalált történeteket gyártott arról, milyen diszkrimináció éri az orosz játékosokat Észak-Amerikában. Ezeknek is köszönhetően „érdemelt ki” magának edzői pozíciókat.

Egy másik orosz sportújságíró, Igor Jeronko több olyan játékossal is beszélt, akik 2011-ben Panarin csapattársai voltak, ők pedig egyöntetűen állítják, hogy a sztori teljes egészében kitalált. Ezzel egybevág az az információ is, hogy a rigai hotel személyzete sem emlékszik ilyen esetre.

Panarin 2015-ben mutatkozott be az NHL-ben, ahol azonnal elnyerte a legjobb újoncnak járó Calder-trófeát a Chicago Blackhawks játékosaként. 2019 nyarán írt alá a New York Rangershez, amellyel hét évre szóló, összesen 81,5 millió dolláros megállapodást írt alá. A koronavírus által megrövidített csonka szezonban remekül teljesített, 69 mérkőzésen 95 pontot termelt, az MVP-szavazáson pedig harmadik helyen végzett Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) és Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche) mögött.