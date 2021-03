Ezúttal „csak” nyolc gólt lőtt a New York Rangers a Philadelphiának

A legrosszabb formában lévő együttes a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos protokoll miatt nélkülözte Don Granato vezetőedzőt és segítőjét, Matt Ellist, így Kevyn Adams általános igazgató állt a kispadnál – ez sem segített a csapaton, amely ezúttal gólt sem tudott ütni. A szétlövés 2005-ös bevezetése óta ez a leghosszabbabb kudarcszéria, a rekordot pedig éppen a Penguins tartja 2004-ből, amikor sorozatban 18-szor maradt alul.

A találkozón az első NHL-találkozóján szereplő cseh Radim Zohorna ütötte az első gólt, a hazaiak csapatkapitánya, Sidney Crosby pedig három gólpasszal vette ki a részét a sikerből, így az NHL történetének 36. játékosa, aki elérte az 1300 pontot, a jelenleg aktívak közül pedig a harmadik.

A kapus Casey DeSmith 36 védéssel őrizte meg kapuját a góltól, ebben az idényben második hibátlan teljesítményét nyújtotta, 12 napja szintén a Buffalo ellen hajtotta végre ezt a bravúrt.

A csütörtöki játéknapon további két kapus védett makulátlanul: a Minnesota Wildban Cam Talbot 37 lövést hárított a 2019-es bajnok St. Louis Blues ellen 2–0-ra megnyert találkozón, míg a Chicago Blackhawksban Kevin Lankinen 41 védéssel járult hozzá a Florida Panthers 3–0-s legyőzéséhez. A Wild sorozatban 11. találkozóját nyerte meg hazai jégen.

A címvédő Tampa Bay Lightning hálóőrének, Andrej Vaszilevszkijnek viszont megszakadt a nagy sorozata, ugyanis a Dallas Stars 4–3-ra felülmúlta a floridai csapatot, amely 12 meccs után először kapott ki akkor, amikor az orosz játékos védte a kapuját.

A New York Rangers másodszor is nagyon „megszórta” a Philadelphia Flyers gárdáját. Nyolc napja 9–0-ra verte hazai pályán, ezúttal pedig idegenben 8–3-ra. Mika Zibanejad ahogy akkor, úgy most is három-három góllal és gólpasszal zárt.

A Carolina Hurricanes hosszabbításban 4–3-ra győzött a Columbus Blue Jackets vendégeként, Dougie Hamilton egy előkészítéssel vette ki a részét a sikerből, így már sorozatban 13 meccsen szerzett pontot. A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos protokoll miatt egy hét után lépett jégre ismét a Boston Bruins, amely a ráadásban kapott ki 4–3-ra a New York Islanderstől, ráadásul sérülés miatt elvesztette kapusát, Tuukka Raskot.

Eredmények:

Dallas Stars–Tampa Bay Lightning 4–3

Boston Bruins–New York Islanders 3–4 – hosszabbítás után

Philadelphia Flyers–New York Rangers 3–8

Washington Capitals–New Jersey Devils 4–3

Columbus Blue Jackets–Carolina Hurricanes 3–4 – hosszabbítás után

Ottawa Senators–Toronto Maple Leafs 2–3 – hosszabbítás után

Pittsburgh Penguins–Buffalo Sabres 4–0

Colorado Avalanche–Vegas Golden Knights 5–1

Minnesota Wild–St. Louis Blues 2–0

Chicago Blackhawks–Florida Panthers 3–0

Nashville Predators–Detroit Red Wings 7–1

(MTI/Index)