Az örökifjú Jaromír Jágr 49 évesen is bajnoki címig vezette csapatát

Jaromír Jágr nem képes abbahagyni, és egy évig még biztosan nem is fogja. A 49 éves hokilegenda csütörtök este ismét kiharcolta a feljutást a saját tulajdonában álló Kladno játékosaként a cseh első osztályba, de nem csak potyautasként, kiosztott egy gólpasszt is a mindent eldöntő mérkőzésen. Évekkel ezelőtt kijelentette, hogy 50 éves koráig szeretne játszani, és jelen állás szerint ezt úgy érheti el, hogy a világ egyik legerősebb bajnokságában jégkorongozik a nevelőklubja színeiben.

Ha minden idők legdominánsabb csapatsportolóját keressük, Wayne Gretzkynek ott kell lennie a jelöltek között. Néhány sportágban szoros, sőt talán eldönthetetlen a verseny, aztán vannak azok a műfajok, ahol az uralkodót megközelítik, talán meg is ingatják. És van a jégkorong, ahol Gretzky az atyaúristen, olyan rekordok tulajdonosa, amik szinte értelmezhetetlenek. Van egy saját polca, a többiek jóval alatta sorakoznak. Egyelőre öt hokist lehet vele egy lapon említeni, de mindannyian lehetnének hozzá közelebb is.

Hármuknak a saját teste nem tette ezt lehetővé.

Minden idők legjobb védője, Bobby Orr 27 éves kora után már csak 36 meccset játszott (3 év alatt).

27 éves kora után már csak 36 meccset játszott (3 év alatt). Mike Bossy , a legjobb góllövő 30 évesen fejezte be. Ha néhány évvel tovább bírja, Alekszandr Ovecskin most nem Gretzky, hanem az ő gólrekordját üldözné.

, a legjobb góllövő 30 évesen fejezte be. Ha néhány évvel tovább bírja, Alekszandr Ovecskin most nem Gretzky, hanem az ő gólrekordját üldözné. Mario Lemieux dominanciája Gretzkyt idézte, pont/meccs átlagban szinte végig hozta az ő szintjét, de először a Hodgkin-limfóma, majd a krónikus hátfájdalmak éveket vettek el tőle.

Gordie Howe, azaz Mr. Hockey temérdek rekordot tartott Gretzky feltűnéséig, az egyébként is impresszív számai még magasabbak lehetnének, ha nem megy el évekre a WHA-ba.

Jaromír Jágr viszont egyrészt saját maga, másrészt az NHL bérvitái miatt maradt le a zárkózásról. 36 évesen úgy döntött, elhagyja az NHL-t, és az újonnan megalakult KHL-ben próbál szerencsét. Legyinthetnénk, hogy ezzel az életkorral csak levezetni ment, de ne tegyük: az azt megelőző három szezonjában 246 meccsen 290 pontot gyűjtött. A hároméves omszki misszióból visszatérve egészen 2018-ig, azaz 46 éves koráig játszott az NHL-ben, a Florida Panthersben például idősebb volt, mint a két sortársa együttvéve.

1921 ponttal fejezte be észak-amerikai pályafutását, azaz ha nem megy el Omszkba, vagy a két részleges és egy teljes lockout nem tesz neki keresztbe, alighanem ő lett volna Gretzkyn kívül az egyetlen jégkorongozó, aki átlépi a 2000-es határt (Gretzkynek 2857 van, Jágr a második).

De nem vonult vissza 2018-ban, csupán hazatért szülővárosába, Kladnóba. A Prágától néhány kilométerre fekvő településen elképzelhetetlen népszerűségnek örvend, bár ez talán egész Csehországra igaz, sokak szerint ha politikai pályára térne át, kiváló esélye lenne miniszterelnök-jelöltként.

Őt azonban ez hidegen hagyja.

Már réges régen kijelentette, hogy 50 éves koráig profi szinten játszani akar.

És ha nem az NHL-ben, akkor Kladnóban, a helyi klubnak pedig történetesen ő a tulajdonosa. Maga Mario Lemieux beszélte rá, aki 2000-ben szintén úgy tért vissza három év kényszerpihenő után, hogy akkor már övé volt a Pittsburgh Penguins, amelyet megmentett a csődtől.

Jágr néha lejárt edzésre, és beállt meccsezni a másodosztályú klubnál, de elsőre nem jött össze a feljutás. A következő, 2018–19-es kiírásra hazahívta mentoráltját, a nála majdnem 11 évvel fiatalabb, szintén jelentős NHL-múlttal rendelkező Tomás Plekanecet, aki szintén Kladno szülötte. Az alapszakaszt mindketten lealibizték, aztán a playoffban a hátukra vették a csapatot, és eljutottak az osztályozóig. Ott pedig a mindent eldöntő meccsen a 47 éves legenda két harmad alatt lőtt egy mesternégyest, csak úgy szerényen.

A Kladno odaért a cseh élvonalba, amely egyébként világszinten a 10 legerősebb bajnokság közé tartozik.

Plekanec viszont eligazolt egy élcsapathoz, a Kometa Brnóhoz, a 68-as pedig szinte egyedül maradt. Azzal azonban nehéz lenne vádolni, hogy formán kívül kezdte az első osztályú szezont, az első kilenc meccsen hétszer is beköszönt. A Rytíri eleinte hullámzóan teljesített, az idény második részére viszont konstans süllyedésnek indult, végül egészen simán esett ki.

Jágrt állítólag több élvonalbeli együttes kereste: Plekanec unszolására a Brno is bejelentkezett, de a Slavia Praha érdeklődéséről is lehetett olvasni.

Ő azonban kitartott a Kladno mellett, a visszavonulásról pedig hallani sem akart.

Sőt, Plekanecet még haza is csábította!

A 2020–21-es alapszakaszban – már szokás szerint – nem állt mindig rendelkezésre, de azért 19 meccsen összeszedett 12 pontot. Plekanec volt a húzóember (ne feledjük, ő is 38 éves), aztán a playoffra megérkezett az öreg is. 15 meccsen további 9 pont, a hétmeccsesre nyúlt döntőben is betalált egyszer, a mindent eldöntő hetedik találkozón is volt egy asszisztja.

A négy győzelemig tartó párharcban egyébként a Kladno összesítésben 0–2-es és 2–3-as hátrányban is volt a Jihlava ellen, innen sikerült fordítani.

Megint megcsinálta.

1992-ben, 20 évesen nyert másodszor, de utoljára Stanley-kupát. Egyénileg utána jött a fénykora, amikor dominálta a világot.

Sokatmondó adat, hogy 1981 és 2001 között három játékos tudott pontkirály lenni az NHL-ben: Gretzky, Lemieux és Jágr.

Csapatban kevésbé volt sikeres, igaz, csak klubszinten, mivel olimpiát és világbajnokságot is nyert a cseh válogatottal. A KHL-ben sem ünnepelhetett bajnoki címet (ironikus, hogy az Omszk rögtön a távozása után döntőzött), mindössze ez a két cseh másodosztályú diadal jutott neki. De ez aligha zavarja, mert tudja, hogy nem esik bele abba a hibába, mint rengeteg más sportoló, amikor a lehető legtovább akarja húzni, azaz nem ciki a játéka. Még mindig segítségére van a csapatának, és ahogy az elmúlt 30 évben mindenhol, most is ott van az első sor jobb szélén, emberelőnyben pedig még mindig ő az, akire az ellenfél a leginkább figyel.

Jaromír Jágr 2022. február 15-én 50 éves lesz. Ha minden jól megy, egészségesen, akár telt ház előtt teljesítheti célját, és ha úgy dönt, hogy utána visszavonul, akkor végre ő, az örök maximalista is elégedett lesz.

(Borítókép: Jaromír Jágr utolsó NHL-es állomáshelyén, Calgaryban. Fotó: Patrick Smith / Getty Images)