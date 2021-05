Dobj be még egy fánkot, te dagadt disznó!

„Ne bántsd a bírót, ő is ember!” Talán minden sportszerető számára ismerős ez a mondat, mert bizony a szurkolók, a sportolók és az edzők is képesek elragadtatni magukat. A konfliktus pedig néha odáig fajul, hogy a játékvezetők sztrájkot szerveznek, mert nem hajlandók úgy meccset vezetni, ha egy vagy több konkrét személy is ott van a pályán vagy amellett. És amikor amatőrökkel kell őket pótolni, akkor derül ki, hogy micsoda káosz törhet ki a profi sporik nélkül. Pontosan ez történt 33 évvel ezelőtt New Jersey-ben.