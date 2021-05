NHL: egyenlített a Pittsburgh, megduplázta előnyét a címvédő

A Pittsburgh Penguins egyenlített a New York Islanders ellen az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) rájátszásban, amelyben a címvédő Tampa Bay Lightining már 2–0-ra vezet a Florida Panthers ellen.

Mindkét győztes csapat elsősorban kapusa remek teljesítményének köszönheti a sikert: a pittsburghi Tristan Jarry 37, a tampai Andrej Vaszilevszkij 32 alkalommal hárított. Jarry pályafutása első rájátszás-győzelmének góljait Bryan Rust és Jeff Carter szerezte még az első negyedben. A párharc csütörtökön folytatódik New Yorkban.

A címvédő Tampa is az első negyedben döntötte el a találkozót: Steven Stamkos és Ondrej Palat is betalált a helyi rivális kapujába, így kedvező helyzetből várhatja a soron következő két hazai összecsapást, igaz, az alapszakasz során a Panthers kétszer is győzött riválisa csarnokában.

A Vegas Golden Knights nagyrészt Alex Tuch duplájának köszönhetően egyenlített a Minnesota Wild elleni párharcban. Az amerikai hokis a második és a harmadik harmadban is a hajrában talált be, míg a kapuban Marc-André Fleury 34 alkalommal hárított. A Vegas otthonában 8683 néző volt jelen.

A kanadai csoportban az alapszakasz utolsó előtti mérkőzésén a Vancouver 4–2-re legyőzte a Calgaryt. A két csapat szerdán egymás ellen zárja az idény első részét.

EREDMÉNYEK

RÁJÁTSZÁS, 1. FORDULÓ

Keleti csoport:

Pittsburgh Penguins–New York Islanders 2–1

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1 – 1.

Közép csoport:

Florida Penthers–Tampa Bay Lightining 1–3

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–0, a Tampának.

Nyugati csoport:

Vegas Golden Knights–Minnesota Wild 3–1

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–1.

Alapszakasz:

Vancouver Canucks–Calgary Flames 4–2

(Borítókép: Emilee Chinn / AFP)

(MTI)