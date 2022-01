Drámai fináléban dőlt el a Magyar Kupa sorsa

A két csapat tavalyi a debreceni fináléban is találkozott, akkor a DEAC meglepetésre hosszabbítás után diadalmaskodott az osztrák bajnokságban szereplő riválisa felett, és fennállása során először lett MK-győztes.

Alaposan ráijesztett a Debrecen az esélyesebbnek tartott hazaiakra. Ugyan előbb kihagyott egy emberelőnyt, ám a 10. percben Spirko a levegőben belenyúlt egy távoli lövésbe, így Tirronen nem védhetett. Hat perccel később megismétlődött a jelenet: Gőz kék vonalas lövésébe Kulesov nyúlt bele, a finn kapus ismét tehetetlen volt. Hiába támadott többet a Fehérvár, mégis kétgólos hátrányba került 2500 szurkolója előtt.

Teljesen felesleges kiállítással a második harmad elején ismét emberelőnyhöz jutott a DEAC, és a kapu előtti kavarodásból Novotny köszönt be. Érett a meglepetés. Nyomott, nyomott a Volán, és a meccs derekán szépített Németh révén a kapu mögül visszatett passzból.

A harmadik harmadra őrült hajrát nyitott a Fehérvár. Előbb Erdély, majd Petan emberelőnyben talált be, így a 49. percben már 3–3 volt az állás. Két kapuvas segítette Hetényit, a vendégek kapusát, majd 2:53 perccel a vége előtt Sági tette bele az ütőjét egy lövésbe, a pakk pedig a fehérvári kapu jobb felső sarkába csapódott. Ekkor Petan volt kiállítva. A hajrában kettős emberelőnyt harcolt ki a Volán, sőt a kapusát is levitte, így 6 a 3 ellen támadhatott. Azonban Hetényi bravúrral védett kétszer is, lezárva így a finálét.

A fehérvári közönség a lefújást követően megtapsolta az ellenfél hősét, aki korábban Fehérvárról lett válogatott kapus.

JÉGKORONG MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ, SZÉKESFEHÉRVÁR

DÖNTŐ

DEAC–Hydro Fehérvár AV19 4–3 (2–0, 1–1, 1–2)

gól: Spirko (10.), Kulesov (16.), Novotny (24.), Sági (58.), illetve Németh (30.), Erdély (45.), Petan (49.)

BRONZMÉRKŐZÉS

FTC-Telekom–DVTK Jegesmedvék 4–3 (1–1, 1–1, 2–1)

(MTI)