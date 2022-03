Már a washingtoni szövetséges sem áll ki Putyin mellett

Vlagyimir Putyin egyik kedvenc sportja a jégkorong, korunk egyik legjobb játékosa, az orosz Alekszandr Ovecskin pedig az elnök hű támogatója. A játékos 2017-ben kampányt is indított Putyinért, most azonban már ő sem áll ki mellette, és ha nem is fordult vele nyíltan szembe, a háború befejezését szorgalmazza.

Vlagyimir Putyin számára a jégkorong körülbelül hasonló fontossággal bír, mint Orbán Viktornak a futball. Az orosz elnök szinte minden évben jégre lép egy barátságos mérkőzésen, többnyire a csatlósaival. Lehetne mondani, hogy az eredmény ilyenkor sokadlagos, de ez nem igaz, az ellenfélnek két dologra kell kínosan ügyelnie: Putyin csapata nyerjen, az elnök pedig a lehető legtöbb gólt üsse.

Persze az is előfordul, hogy nem minden úgy sül el, ahogy ő szeretné:

Legutóbb 2021. december 29-én került sor egy ilyen meccsre, amelyen egyébként a belarusz elnök, Aljakszandr Lukasenka is részt vett. A két politikai vezető azért találkozott, hogy többek között egy 2022. február–március idejére tervezett közös hadgyakorlatról egyeztessen. Sajnos azóta tudjuk, mi lett ebből.

A találkozót a hétgólos Putyin vezetésével az ő csapata nyerte 18–7-re, ennél azonban érdekesebb, hogy kik játszottak a meccsen. Politikusokon kívül olyan egykori klasszisok, mint Pavel Bure, Vjacseszlav Fetyiszov, Alekszandr Kaszatonov, Valerij Kamenszkij és Ilja Kovalcsuk. Bure egyébként annyira elkötelezett, hogy Instagramon olyan profilképe van, amin Putyinnal együtt szerepel.

Ezek a hokis legendák már korábban is nyíltan támogatták Putyint, amiért különböző sportvezetői vagy politikai pozíciókat kaptak. Bure vitte a legtöbbre, ő 2021 őszén bekerült a Nemzetközi Jégkorongszövetség elnökségébe is.

Ovecskin: Putyin az elnökünk, de én nem vagyok politikus

Nemcsak odahaza, de a tengerentúlon is vannak olyan hívei, akiknek a szavaira sokan adnak, bár az Egyesült Államokban jóval nehezebb terjeszteni az orosz propagandát, mint otthon.

A leginkább vokális követője nem más, mint minden idők egyik legjobb játékosa, a Washington Capitals csapatkapitánya, Alekszandr Ovecskin.

A szélső 2017 őszén indította el a „PutinTeam” mozgalmat, ami állítása szerint a saját ötlete volt és önerőből csinálta, ám a Washington Post akkor arról írt, hogy egy moszkvai bázisú PR-ügynökség működtette azt az Instagram-oldalt, amin az egész történet elindult. Az időzítés sem volt véletlen: 2018 elején rendezték a phjongcshangi téli olimpiát (és az csak 2017 decemberében dőlt el, hogy a NOB nem engedélyezi az orosz sportolókat saját országukat képviselve versenyezni), majd nyáron jött az oroszországi futball-vb, plusz választásokat is tartottak Oroszországban. És akkor még nem is beszéltünk az akkor zajló vizsgálatról, ami azt volt hivatott kideríteni, vajon Putyin beleavatkozott-e a 2016-os amerikai elnökválasztásba.

A helyszín sem lehetett volna ideálisabb az elnök számára, hiszen az amerikai főváros egyik ikonikus sportolója kezdte el hirdetni az igét. Ovecskinhez a már fent említett klasszisokon kívül olyanok kiváló aktív és visszavonult atléták csatlakoztak, mint Jevgenyij Malkin, Jevgenyij Plusenko, Alekszandr Karelin vagy Jelena Iszinbajeva.

Ovecskin úgy indította el ezt a mozgalmat, hogy közben még csak titkolni sem próbálta, hogy fogalma sincs a politikáról. Számára ez inkább arról szólt, hogy így fejezi ki a hazaszeretetét, és esze ágában sincs politizálni.

Putyin és közte mindig is jó volt a kapcsolat. Ovecskinnek megvan Putyin privát telefonszáma, az elnök pedig küldött neki nászajándékot, amikor a szélső megházasodott.

A hokis már akkor is tagadta, hogy bárki is ráerőltette volna ezt a kezdeményezést, viszont néhány sportügynök arról számolt be, hogy klienseiket megkeresték bizonyos politikai figurák, hogy csatlakozzanak.

Érdekesség, hogy abban az időben az összes NHL-játékos közül csak Malkin lépett be a csapatba.

Putyin szempontjából nézve azonban néhány rohadt alma is bekerült az észak-amerikai kosárba. Közülük Artemij Panarin, a New York Rangers kitűnő csatára merészkedett a legmesszebb, ő 2021 januárjában Instagramon Alekszej Navalnij ellenzéki aktivista szabadon engedését szorgalmazta. A propagandista retorzió nem maradt el, egy hónappal később olyan vád látott napvilágot, miszerint még Panarin 2011-ben, a Vityaz Csehov játékosaként megerőszakolta egy rigai szálloda alkalmazottját.

Az álhírt az az Andrej Nazarov hozta nyilvánosságra, aki szintén Putyin kottájából játszik hosszú évek óta, egyébként az NHL-ben több száz meccsen szerepelt, az elsődleges szerepe a verekedés volt. Edzőként sem bírt nagyon magával, volt, amikor a szurkolóknak rontott neki hokiütővel, és az is előfordult, hogy a bírókhoz vágott hozzá bármit, ami éppen a keze ügyébe került.

A koholt vádakat hamar lesöpörték az asztalról, mindenesetre Panarin többhetes eltávot kapott akkor a Rangerstől, hogy egyrészt rendezze a gondolatait, másrészt biztonságban tudhassa családját.

Putyin inváziója után Ovecskin (akinek az IG-profilképén szintén jelen van az orosz elnök) meglehetősen kellemetlen helyzetben találta magát. Már a háború első óráiban szerették volna mikrofonvégre kapni a tengerentúli újságírók, a Washington azonban kért egy kis türelmet. A játékos végül pénteken kiállt a nyilvánosság elé.

Ez egy nehéz helyzet. Nekem is van családom Oroszországban, valamint mindkét országban barátaim, úgyhogy ezek most ijesztő pillanatok. De nem tehetünk semmit, csak abban bízhatunk, hogy hamar véget ér ez az egész és minden rendben lesz. Csak annyit kérek, hogy ne legyen több háború. Nem számít, ki vesz benne részt, Oroszország, Ukrajna, vagy bárki más. Olyan világot kell teremtenünk, ahol béke van.

Amikor Putyinról kérdezték, kitérő, mégis sokatmondó választ adott:

„Ő az elnökünk, de ahogy már korábban is mondtam, én nem vagyok politikus. Sportoló vagyok.”

Ezek a gondolatai komoly visszhangot váltottak ki, hiszen manapság a sportolók egyre többször nyilvánulnak meg társadalmi és politikai kérdésekben, ráadásul éppen ő volt az, aki négy és fél évvel ezelőtt Putyin mellett kampányolni kezdett.

Sokan azt pedzegetik, hogy elpártolt a politikus mellől, de azért nem mert határozottan kiállni Ukrajna mellett, mert félti a családját.

Malkin továbbra is hallgat, akárcsak szinte az összes orosz játékos. Van, aki szimplán nem kíván állást foglalni (félelemből), és olyan is van, akinek a csapata tanácsolta azt, hogy egyelőre maradjon néma. Az biztos, hogy többen is kaptak már az észak-amerikai szurkolóktól halálos fenyegetést az elmúlt napokban, és ez valószínűleg addig folytatódni fog, amíg meg nem szólalnak.

Szombaton a Pittsburgh Penguins Malkin góljával 1–0-ra legyőzte azt a New York Rangerst, amelynek a szintén orosz Igor Sesztyorkin védte a kapuját. A mérkőzés után azonban Malkin nem állt a média rendelkezésére, ahogy jelenleg az oroszok többsége sem.

Az NHL idei kiírásában a QuantHockey számításai alapján 55 orosz hokis lépett jégre. Közülük Ovecskinen kívül csak egy, a Calgary Flames kőkemény hátvédje, Nyikita Zadorov szólalt meg az ügyben, aki Instagramra posztolt egy No War feliratot, ukrán geotaggel.

Wayne Gretzky és Dominik Hasek is megszólalt

Több ikonikus alak is véleményt formált. Minden idők legjobb játékosa, Wayne Gretzky szerint az oroszokat minden nemzetközi jégkorongtornáról ki kell zárni.

A nemzetközi szövetség (IIHF) meg is lépte ezt, és nemcsak az oroszokat, hanem a belaruszokat is eltiltotta határozatlan időre, valamint elvette Oroszországtól a 2023-as junior-világbajnokság rendezését is.

A legendás kapus, Dominik Hasek jóval radikálisabb nézőpontot képvisel, Ovecskint egyenesen lehazugozta, valamint a nem túl kedves „chicken shit” jelzővel illette. Ezenkívül azt követeli, hogy az NHL az összes orosz játékost tiltsa el, ugyanis nemcsak a saját klubjukat, hanem a hazájukat is képviselik.

A világ második legerősebb bajnokságában, az orosz bázisú KHL-ben először a finn Jokerit, majd a lett Dinamo Riga is jelezte, hogy visszalép a küzdelmektől. Mindeközben a CSZKA és a Szpartak Moszkva közös edzést tartott, a kispadok fölé pedig a „Putyin – A mi elnökünk” molinót függesztették fel.

Nem úgy tűnik, hogy Putyint az ilyesfajta szankciók és tiltakozások bármennyire is érdekelnék, de egy számára oly kedves sportágban a tengerentúli helytartói kezdenek elfordulni tőle. Ovecskin washingtoni jelenléte stratégiailag is fontos, hiszen az Egyesült Államok fővárosának egyik leg(el)ismertebb sportolója, milliók isszák a szavait ott is, valamint egész Oroszországban. Most azonban már ő sem kampányol Putyin mellett, csak lavírozni próbál, bár nyíltan még nem fordult az elnök ellen.

Ha viszont ez megtörténne (és átszivárogna a helyi propagandagépezete), az alighanem otthon is komoly hullámokat verne, mivel hazájában nemzeti hősnek számít.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin köszönti Alekszandr Ovecskint 2012 májusában, miután az orosz válogatott megnyerte a világbajnokságot. Fotó: AFP.)