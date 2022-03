Jaromír Jágr is segít az ukrán menekülteknek

A csehek jégkorongos legendája, Jaromír Jágr is beszállt a bajba jutott ukránok megsegítésébe. A menekülthullám Csehországot is elérte, a társadalmi összefogást pedig immáron a nemrég az 50. születésnapját ünneplő klasszis is vezeti.

Az NHL történetének második legeredményesebb játékosa azt kezdeményezte, hogy csapata, a Kladno (amelynek nemcsak játékosa, hanem tulajdonosa is) az utolsó alapszakaszmeccsét a prágai O2 Arenában játssza le, a jegybevételt pedig a Csehországba menekülő ukránok megsegítésére ajánlja fel. A Kladno egész évben Chomutovban szerepelt hazai pályán, saját csarnokát ugyanis éppen renoválják. A chomutovi létesítmény 5250 néző befogadására alkalmas, míg az O2-ben 18 000 ember szurkolhat egyszerre.

Jágr felhívása szinte azonnal sikert aratott, így a Sparta Prahával az ország legnagyobb csarnokában csaphatnak össze március 8-án.

Érdekesség, hogy az O2 valójában a Sparta otthona, de ezúttal a Kladno lesz a pályaválasztó, amely így rendelkezhet a jegyekből befolyt összeggel.

„Örömmel jelentem be, hogy ilyen rövid idő alatt is sikerült megszervezni az akciót. Mostantól az egyetlen kívánságunk, hogy legyen telt ház. Vegyen jegyet mindenki, és segítsük együtt az ukrán családokat!” – írta Jágr, aki 2018-ban tért haza szülővárosába, és azóta a Kladno hokisa.

(Borítókép: Jaromír Jágr 2017. december 29-én. Fotó: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)