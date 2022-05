Két totális rövidzárlat, egyelőre nincs meg a feljutás a magyar válogatottnak

A jégkorong-mérkőzéseknek mindig megvan a maguk családias hangulata. Nincs ez másként a ljubljanai divízió I/A világbajnokságon, a házigazdák érezhetően sokat dolgoztak azon, hogy a látogatók ne csak meccsélménnyel gazdagodjanak, kiváló légkört teremtettek a Tivoli Arena köré. És ezt még tetézte, hogy a magyar és a szlovén válogatott is a szurkolói zónában végezte a hagyományos száraz bemelegítést, azaz a lábtengót. A magyar drukkerek már ekkor elkezdték a biztatást, de mindenki fegyelmezett volt és nem zavarta a fontos rangadóra készülő játékosokat.

Viszont bárki megtehette volna, ugyanis semmilyen elkülönítést nem eszközöltek a szervezők a résztvevők és a civilek között, ami azért is érdekes, mert nem sokkal a torna előtt még az volt a mondás, hogy buborékos formátumú lesz a lebonyolítás. A vegyes zónában kötelező a maszk és tilos bármilyen kontakt a játékosokkal, a csarnok mellett viszont bármit lehet.

A tengózó hokisoktól néhány méterre sörpadokon ülve lehet nézni óriáskivetítőn az éppen zajló meccset, amikor mi odaértünk, a litvánok pont megszerezték a negyedik góljukat Dél-Korea ellen. Mire beértünk a csarnokba, már 5–3 volt az állás, a lefújást követően pedig elkezdődött a matekozás, hogyan is juthatunk fel. A meglepő litván siker nagyon jól jött nekünk, eldőlt, hogy ha rendes játékidőben nem szenvedünk vereséget, akkor már ma este meglehetett a hőn áhított A csoport. Ha esetleg 0 pontot szereztünk volna a toronymagas esélyes szlovénok ellen, akkor sincs nagy gond, ugyanis ha szombaton a románok nem győzik le rendes játékidőben a litvánokat, akkor is megvagyunk. C tervnek pedig maradhatott a vasárnapi, románok elleni mérkőzés, ahol ki lehet vívni az elitkörös tagságot.

A fókusz viszont a nap, és talán a torna legnagyobb rangadójára irányult. A 4000 fős Tivoli Arena csordultig megtelt, többségében helyiekkel, mégis a magyar szurkolók voltak a meccs elején a hangosabbak.

Egészen 31 másodpercig, amikor minden magyar elnémult (vagy szentségelt), a szlovénok pedig hatalmas ünneplésbe kezdtek, ugyanis Ziga Jeglicnek ennyi idő kellett, hogy megszerezze csapatának a vezetést. A hazaiak hatalmas lendülettel kezdtek (ők is kiharcolhatták a feljutást), nekünk szűk négy perc kellett ahhoz, hogy kapura lövést regisztráljunk. Olykor bejutottunk a szlovén harmadba, de jellemzően a sajátunkban zajlottak az események. No meg a média szektorban, ahol néhány jegy nélküli szlovén drukker összetűzésbe keveredett a magyar újságírókkal, de a perpatvarnak véget vetett a biztonsági személyzet.

A magyar gondokat tetézte az is, hogy Vas János csúnyán nekiesett a palánknak és elég lassan tudott levánszorogni a jégről, de a válogatott korelnöke összeszorította a fogait, és a következő cserében már vissza is tért. Nem sokkal később Scott Macauley kiállítása miatt emberhátrányba kerültünk, ám Rajna Miklós bravúrjaival sikerült kivédekeznünk.

Bő negyedóra elteltével az egyre javuló magyar játék meghozta az eredményét.

Egy be nem fújt szabálytalanság után szépen fordultunk le, Terbócs István és Nagy Gergő gyönyörűen vitte végig a kontrát, amit a végén Erdély Csanád tökéletes kapu előtti érkezéssel fejezett be.

A Volán szélsőjének ez volt a negyedik gólja a tornán.

A gól után is lendületben maradtunk, Terbócs kiemelkedő teljesítményt nyújtott az egész harmadban, újabb gólt viszont már nem tudtunk szerezni, és szerencsére nem is kaptunk, pedig az utolsó perc elég meleg pillanatokat hozott Rajna kapuja előtt.

A második játékrészt sokkal jobban kezdtük, energikusabbak is voltunk, játékban sem nőttek fölénk a szlovénok. Aztán a hetedik percben jött a hidegzuhany. Először elvesztettük a korongot a támadó harmadban, a szlovén kontrát pedig Robert Sabolic fejezte be, pedig Rajna az első lövést még hárította. A bulit ezután elhoztuk, de Ziga Pance elvette a pakkot Horváth Milántól és a szóló végén mattolta Rajnát.

5 másodperc alatt két gólt kaptunk.

A hatalmas sokk után igyekeztünk gyorsan magunkhoz térni, volt 2 az 1 elleni megugrásunk is, de nem tudtuk kihasználni, ahogyan az első emberelőnyünket sem (épp a volános Anze Kuraltot küldték ki két percre). A kiegészülést követően megszállta a szlovén csapat a magyar harmadot, de nem tudta növelni előnyét.

A harmadik játékrészt emberhátrányban kezdtük, de megúsztuk gól nélkül, majd át is vettük a kezdeményezést, aztán mi kerültünk létszámfölénybe. Ez még nem hozott gólt, viszont a következő kontránk igen. Legalábbis azt hittük, csakhogy előtte elcseréltük magunkat, így végül a gólt is elvették és még meg is fogyatkoztunk egy emberrel. Az lett volna igazán demoralizáló, ha ezt gólra váltja a szlovén válogatott, ám ezt is kivédekeztük, akárcsak a következő ilyen szituációt, sőt még gólt is üthettünk volna, de Hári János lövését kivédte Gasper Kroselj. A túloldalon Rajnától is kellett egy bravúr, Kuralt szólóját hatástalanította. Az idő vészesen fogyott, Sean Simpson bő három perccel a vége előtt időt kért.

Rögtön utána viszont Magosi Bálintot 2+2 percre kiállították, ami megpecsételte a sorsunkat.

A hazaiak pedig nem bízták a véletlenre, Sabolic pedig ki is használta az emberelőny első felét. A másodikat pedig 8 másodperccel később Ken Ograjensek, akinek a középre tett passza bepattant Macauley korcsolyájáról. Újabb rövidzárlat, újabb két gól nagyon rövid időn belül. A végén még egyszer elcseréltük magunkat, de ezt már a szlovénok sem erőltették. A vége 5–1-es magyar vereség, a hazaiak ezzel már biztosan ott lesznek jövőre az A csoportos vb-n (legyen az bárhol is), de nekünk is van még esélyünk.

Végeredmény, jégkorong divízió I/A világbajnokság, Ljubljana:

Szlovénia–Magyarország 5–1 (1–1, 2–0, 2–0)

„Számítottunk arra, hogy így fognak kezdeni, de mégsem álltunk készen fejben. Nehezen tartottuk őket, aztán elkezdtünk belerázódni, miután mindenkinek leesett, hogy ez más iramú mérkőzés lesz. Viszont sok gyermeteg hibát követtünk el, amikből gólokat szereztek, majd elkezdtünk kapkodni, a sok akarásnak pedig nyögés lett a vége. Minél több éles meccset kell játszanunk szezon közben, hogy átéljünk hasonló szituációkat, akkor kevesebb lesz a hiba is. Saját kezünkben van a sorsunk, meg kell vernünk vasárnap Romániát és akkor nem lesz semmi probléma. Nem matekozunk" – mondta az Indexnek Terbócs István.

Az eredmény nem tükrözi azt a munkát, amit beletettünk, 3 perccel a vége előtt csak 3–1 volt, ott kaptunk egy szerencsétlen kiállítást, amit kihasználtak. Egész meccsen jól védekeztünk hátrányban, nem is tudtak addig betalálni, pedig topligás játékosok alkotják az előnyüket. Tudtuk, hogy ha sok kiállítást csinálunk, akkor az megbosszulhatja magát, és ez így is történt a végén. Közel voltunk hozzájuk, kis szerencsével vissza is jöhettünk volna, mondjuk ha megadják a második gólunkat, de nem így történt. Mindent beletettünk, ez most ennyire volt elég, mindenki, aki jégre lépett, az 100%-ot tett bele, és ezt a szurkolók is értékelték

– elemzett Rajna Miklós.

A magyar válogatott számára szombaton szünnap következik, de akkor is feljuthat, ha a Románia–Litvánia találkozón kedvező eredmény születik. Ha mégsem így történik, akkor vasárnap jön a ki-ki mérkőzés Románia ellen.