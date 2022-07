Szlovák játékosokat választottak az első két helyen a drafton

A draft csütörtökön este rendezett első körében a Montreal Canadiensé volt az első választás joga, és a kanadai csapat előzetesen semmit sem árult el arról, miként dönt majd, végül kisebb meglepetésre a mindössze 18 esztendős Juraj Slafkovskyt vitte el, aki a pekingi téli játékokon – Szlovákia történetének első jégkorongérme mellett – a torna legértékesebb jégkorongozójának járó díjat is megkapta, még 17 évesen. A Canadienst a New Jersey Devils követte sorban, mely a 18 esztendős Simon Nemecet választotta.

Slafkovsky az első szlovák jégkorongozó, aki első választott lett az NHL-drafton, Nemec pedig az első, aki második helyen kelt el. Eddig Marian Gaborik volt a csúcstartó: a 2014-ben Stanley-kupát nyert sztárjátékost 2000-ben a Minnesota Wild a harmadik választási joggal szerezte meg.

Az idei draft előtt a szakemberek többsége Shane Wrightot várta az első helyre, a 18 éves kanadai center azonban az első háromból is kicsúszott, miután a harmadik helyen az Arizona Coyotes Logan Cooley-t szerezte meg. Wright végül a negyedik lett a sorban, és a játékjogát a Seattle Kraken foglalta le.

MTI

(Borítókép: Slafkovsky, Nemec és Mesar a drafton. Fotó: Bruce Bennett / Getty Images)