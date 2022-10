A szövetség vizsgálja a Fradi botrányt okozó biztonsági intézkedéseit

Szerda este példátlan események zajlottak le a Ferencváros–Gyergyó (1–5) jégkorong Erste Liga-találkozó előtt. Az FTC alkalmazásában álló biztonsági őrök nem engedték be és megalázták Reisz Áron 24-szeres magyar válogatott játékost, aki civilként szerette volna érvényes belépővel megtekinteni a mérkőzést. Reisz annak a Csíkszeredának a játékosa, amely tavaly botrányokkal tarkított döntőt játszott a Ferencvárossal, az indulatok pedig azóta is forrnak. Kiderült ugyanis, hogy nemcsak Reiszt, hanem más, erdélyi születésű személyt sem engedtek be a Tüskecsarnokba.