Angliába igazolt a magyar válogatott kapusa

Az újpesti klub kedden honlapján számolt be a játékos távozásáról, aki már az első személyes helyszíni tapasztalatokat is beszerezhette közben. Az érintett elsősorban azzal indokolta távozását, hogy az UTE számára amúgy sem túl jól sikerült alapszakasz után – a tízcsapatos mezőnyben a nyolcadikként zártak – a negyeddöntőbe már nem is jutottak be.

A lila-fehér gárdát aztán a rájátszás első körében az alapszakaszban kilencedik DAB búcsúztatta 3–1-es összesítéssel, és így Rajna a májusi elit világbajnokságon való szereplést szem előtt tartva a magyar keret egyik stabil, rutinos tagjaként túl hosszú ideig maradt volna játék nélkül. Ideiglenes távozási tervében az újpesti klub támogatta.

„Volt ajánlatom Szlovákiából, valamint a Coventry csapatától is, rövid idő alatt kellett a döntést meghozni, az ügynököm segített a csapatokkal kommunikálni. Az angol liga egy nagyon színvonalas bajnokság, illetve itt több játéklehetőséget is tudtak ígérni, ami, úgy gondolom, hogy a válogatott szempontjából nagyon fontos. Van még tizennégy meccsünk az alapszakaszból, ez a kitérő biztosan egy nagyon hasznos tapasztalat lesz a válogatott és az újpesti karrierem szempontjából is.”

Rajna kisgyerekes apukaként utazott el angol csapatához, elmondása szerint azt a döntést volt a legnehezebb meghoznia, hogy pár hétig távol lesz a családjától.

„Ilyen szempontból nagyon emocionális vagyok, de mivel A-csoportos világbajnokság évében vagyunk, úgy döntöttünk a feleségemmel, hogy meg kell birkóznunk ezzel az időszakkal. Tervben van, hogy meglátogatnak majd egy hétre, remélem ez sikerülni fog.”

Első helyszíni tapasztalatairól kifejtette: már volt jeges edzésen, ahol sok légióssal, köztük sok kanadaival találkozott, így a színvonalat kellően magasnak érezte. Hozzátette: a liga átlagos nézőszáma háromezer, ami számára garancia a színvonalas és jó hangulatú meccsekre, amelyekből a vb-n sem lesz hiány.

A május 12-én kezdődő vb-n a magyarok a tamperei csoportkörében a házigazda finnek mellett az amerikaiakkal, a svédekkel, a németekkel, a dánokkal, a franciákkal és az osztrákokkal találkoznak. Az erőviszonyok ismeretében a magyar válogatott a kiesés elkerülésére hajt – a csoport utolsó tagja búcsúzik a mezőnytől –, az előző két szereplése során ez a bravúr nem jött össze. A 31 éves Rajna több mint tíz éve tagja a válogatott keretének.