A magyarok a franciák felett aratott 4–2-es sikerrel, a 2006-ban olimpiai ezüstérmes svédek viszont a németekkel szembeni 6–2-es vereséggel nyitották a Torontó melletti vb-t. Így egy újabb sikerrel óriási lépést lehetett volna tenni a bennmaradás, illetve a negyeddöntőbe jutás felé. A tavalyi vb-n a svédek szétlövés után tudták legyőzni a magyarokat.

Alaposan belekezdtek a skandinávok, éppen három perce zajlott a meccs, amikor egy kontrából betaláltak, majd a 7. percben centerezésből közelről nem hibázott Lina Ljungblom. Azonban 1:14 perc múlva jött válasz, Garát-Gasparics Fanni szándékosan kipattanóra, a svéd kapus lábvédőjére lőtte a pakkot, amelyet Seregély Mira vágott a kapuba. Sőt, kereken másfél perc elteltével Huszák Alexandra – aki a nyitókörben két góllal és egy gólpasszal vétette észre magát – úgy lőtt kapura, hogy Dabasi Réka remekül takarta a kilátást a svéd hálóőr elől, és lábbal még hozzá is ért a kísérlethez.

Ismét magukra találtak az északiak, előbb éles szögből lőttek egy felső kapuvasat, majd Odnoga Lotti kiállítása alatt kapáslövéssel Ljungblom már harmadszor volt eredményes. Szűk két perc múlva újabb svéd gól esett, távolról, megpattanóból, Németh Anikó csak késve reagálhatott.

A szünet előtt Mayer Fruzsina ártatlan szituációban térdsérülést szenvedett, nem tudta folytatni a játékot.

A második harmad újabb svéd kapuvassal indult, majd amikor az emberhátrányban lévő rivális kiegészült, a harmad 4:44 percénél Ljunglom negyedszer is betalált. A gól után Németh Anikót lecserélték (15 lövés, 5 gól), a debreceni Révész Zsuzsa állt be. A folytatásban hiába kapott több emberelőnyt is a Cortina-sereg, nem tudta csökkenteni a hátrányt, ráadásul ismét a kapuvason csattant egy svéd lövés.

A záró játékrészben magabiztosan őrizték előnyüket az északiak, és az 52. percben fórban megint betaláltak, eldöntve ezzel a három pont sorsát.

Folytatás magyar idő szerint hétfőn 17 órakor a kvintett egyedüli százszázalékos csapata, a finnek ellen.

A csoport állása a 2. forduló után:

Finnország 6 pont, Németország 3 (6-5), Svédország 3 (8-8), Magyarország 3 (6-8), Franciaország 0

Az ötös első három helyezettje a negyeddöntőbe jut, az utolsó kettő pedig kiesik a divízió I/A-ba.